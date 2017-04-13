13.04.2017

Медицинская реформа

На сегодняшний день в Одесском облсовете остаются не рассмотренными 1064 заявки от нуждающихся в срочном лечении жителей области на сумму 32 миллиона гривен. Еще 2400 дел с 2016 года остались не рассмотренными профильным департаментом.

Функцию забрали, а помощь не выделяют

–ТРЕВОЖНАЯ ситуация возникла из-за того, – говорит заместитель главы постоянной комиссии облсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Ирина Ковалиш, – что с этого года адресную помощь малообеспеченным гражданам, очутившимся в сложных жизненных ситуациях, может выделять только областная администрация. У облсовета эту функцию отобрали. В качестве компромисса на последней сессии было принято решение создать совместную комиссию из числа областных депутатов и чиновников департамента здравоохранения и соцзащиты облгосадминистрации и помогать нуждающимся на основании совместного положения об оказании материальной помощи. И хотя давно истек срок разработки данного документа, порученного решением сессии департаменту здравоохранения и соцзащиты, никаких проектов и распоряжений по этому поводу мы еще не увидели.

Узнав об этом безобразном факте, я понял, почему селяне невесело шутят: если, мол, «деловарам» не удастся отменить мораторий на продажу земли сельхозназначения, задуманное ими дело довершит медицинская реформа. В общем, после неудачной реформы агропромышленного комплекса, развалившей крупные хозяйства и ввергнувшей селян в пучину массовой безработицы, они перестали верить в положительные перемены, обещаемые властными чиновниками и нардепами. Попытка решить проблемы здравоохранения семейными врачами при сокращении в селах фельд­шерско-акушерских пунктов и участковых больниц привела к тому, что в случае бытовой травмы, сердечного приступа пациентам приходится обращаться непосредственно в центральные районные больницы, где круглосуточно оказывается квалифицированная помощь – как амбулаторная, так и стационарная. К сожалению, семейные врачи пока есть не в каждом селе, да и квалификация их невысока.

Властные чиновники нарушают Конституцию

–НЕДАВНО депутаты провластных партий, – говорит Ирина Ковалиш, – побоялись поддержать обращение в Верховную Раду и Кабмин с требованием приостановить формирование проекта госпитальных округов на территории Одесской области. Данный вопрос даже не был внесен в повестку дня мартовской сессии облсовета. В прошлом году специалисты областного департамента здравоохранения предлагали создать в нашей области девять округов. Но в начале 2017 года по непонятным причинам Министерство здравоохранения Украины утвердило всего пять округов для области. Новый же губернатор Одесщины Максим Степанов недавно заявил, что их будет минимум 10. В общем, перед реформированием сферы здравоохранения в области не провели комплексного изучения работы медицинских учреждений, не проанализировали материально-техническую базу больниц, амбулаторий и ФАПов, укомплектованность кадрами. А тем временем жители районов не получают в полном объеме квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому и страшит их медицинская реформа.

– Властным чиновникам пора бы уже заметить, – подчеркивает юрист Андрей Афанасьев, – что затеянная Минздравом реформа противоречит 49-й статье Конституции Украины, в которой сказано: «Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена». Поэтому представляется вполне справедливым требование общественников приостановить реформу до полной отработки Минздравом всех нормативно-правовых документов по формированию госпитальных округов и согласованию их с органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти. Необходимо и широкое обсуждение проектов изменений с медицинской общественностью, которой предстоит воплощать эти реформы, и с обществом, которое оплачивает их своими налогами.

Министерству не принципиально, а селянам важно

ОДНИМ из серьезных просчетов медреформы является и то, что ее начали, не дождавшись четкого обозначения результатов территориальной реформы. И неудивительно, что райцентры хотят быть центрами госпитальных округов. А поскольку в дальнейшем районы растворятся в административно-территориальных округах, то, скорее всего, число последних и будет в какой-то мере соотноситься с числом госпитальных округов. По словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, границы госпитального округа и административно-территориального округа – это разные вещи, и министерству непринципиально, где местные власти определят центры.

А вот для живущих там людей эти вопросы очень принципиальны. Обосновывая необходимость своих действий примерами из жизни европейских стран, наши министерские бюрократы забывают, что европейские «селяне» обычно отправляются в центр госпитального округа по хорошей дороге на собственных машинах. У многих же жителей наших сел основное средство передвижения – велосипед, на котором по разбитой дороге сложно передвигаться на большие расстояния.

Пожалуй, лишь в Балтском районе медицинская реформа идет без особых тревог. Связано это с тем, что здесь довольно высокая квалификация медиков, и балтчане одними из первых в стране сформировали крупную объединенную территориальную громаду (ОТГ). «Для нас уже стали привычными «медицинские туристы» из других районов области, – говорит глава Балтской ОТГ Сергей Мазур. – В местной больнице давно освоили лапароскопические операции, являющиеся редкостью для большинства райбольниц страны. Приобрели передвижной рентген-флюорограф, в больнице пять отделений, полностью укомплектовано родильное отделение, имеется кювез, поддерживающий жизнедеятельность недоношенного ребенка».

Не дожидаясь указаний из Минздрава, здесь к 12 имеющимся ФАПам достраивают еще два. Четырем медицинским амбулаториям дали по автомобилю, чтобы врачи могли быстро добираться к пациентам. Фельдшерам приобрели мопеды; заведена электронная картотека на 25 000 жителей ОТГ. К концу года ее пополнят сведения на оставшихся пока без электронного учета 8 тысяч человек. А вот тревожит балтчан то, что из четырех подъездных дорог к больнице две в ужасном состоянии. И обе – дороги государственного значения. Поэтому члены ОТГ надеются, что вопрос с их ремонтом поможет решить облгосадминистрация.



Одесская область.