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Инфляция в Украине усиливается с начала года. В марте потребительская инфляция ускорилась до 15,1 процента в годовом выражении. Ускорился и рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки.





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Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / На кону последний товар – земля-матушка

13.04.2017 советы из зазеркалья Запуск рынка земли ничего хорошего вымирающему невиданными темпами нашему населению не принесет, кроме существенного и ощутимого хаоса в аграрный отрасли, считает экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

ОБ ЭТОМ он заявил, после того как представитель Всемирного банка в лице регионального директора по Украине Сату Кахконен дала повод эксперту обрушиться на нее с резкой критикой за ее поползновения на последние остатки украинской «собственности». Судя по фамилии, эта мадам является уроженкой полночной Финляндии и о сельском хозяйстве имеет представление как об обработке клочка земли возле заброшенного хутора среди топей, болот и лесов в этой затерявшейся среди морей и бескрайней тундры диковинной стране. Кроме корма для скота и грядки овощей, финская земля ничего не дает. Нам неизвестно, какими познаниями располагает госпожа Кахконен о землях Украины, но, судя по ее рекомендациям, не очень соответствующими действительности. Гаврилечко, например, напрямую назвал заявление представителя ВБ о «необходимых» реформах в Украине полным невежеством.

В особенности «о земельной реформе, в которой все очень даже интересно». «Давайте попробуем себе представить, что завтра или в течение года у нас разрешат продажу земли. Кто сможет купить землю, которая никогда до этого не была товаром? У нее нет рыночной стоимости, есть только оценочная стоимость», — подчеркнул Гаврилечко. И сам же ответил на свой вопрос: «Конечно. Соответственно, деньги (те, кто имеет деньги. – Ред.) между собой и «договорятся» — а это обычно иностранные контрагенты. В Украине уже множество договоренностей с различными странами об избежании двойного налогообложения, то есть эти организации или персоны будут использовать украинскую землю для заработка, а платить налоги будут там, где они продают товары, вне Украины. А Украина от этого вообще ни копейки больше не получит, кроме тех несчастных серебреников, которые она выручит за продажу своей земли. И все!», — отметил эксперт.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что законопроект о рынке земли предполагает, что ее куплю-продажу смогут осуществлять лишь физические лица с украинским гражданством. От продажи земли страна Украина не получит ни копейки налогов, утверждает теперь Гаврилечко.



ДЛЯ роста экономики в Украине, словно «врач» выписывает «рецепт» региональный директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове, нужно провести четыре важные реформы: пенсионную, земельную, медицинскую и антикоррупционную. Второй по важности, по ее убеждению, является земельная реформа, требующая значительных трансформаций. «Но и сама она может послужить ускорителем позитивных сдвигов в случае успешной реализации. Отмена моратория, подготовка и открытие земельного рынка смогут стать толчком к привлечению инвестиций в государство», — подчеркнула всезнающая дама.

Вот только мне непонятно, как можно курировать три такие разные страны, с лета улавливая специфику каждой? Кстати, в Беларуси Сату Кахконен активно давала советы, как развивать энергетику, понимая, что в белорусских колхозах никто ее слушать не станет. Судя по тому, как часто премьер-министр Республики Беларусь Владимир Семашко утирал платочком пот со лба во время встречи с Кахконен, в энергетике она гораздо «больший специалист», чем премьер соседней Беларуси.

Еще мне непонятно, каким чудом госпожа Кахконен не попала куратором, например, в Голландию, где вся земля является государственной собственностью? Фермеры могут брать ее только в аренду. Да и то, если окажется, что этот фермер не слишком радивый хозяин, землю у него отбирают безо всяких увещеваний. Вот тут для ее советов целое непаханое поле – есть где развернуться!



ЧТОБЫ украинцы сразу не унывали от безнадежности, она сделала пару комплиментов, в искренность которых верится с большим трудом. Так, по определению Кахконен, за последние три года Украина осуществила больше реформ, чем за предыдущие 15 лет. Дескать, именно благодаря реформированию в прошлом году после двух лет падения возобновился экономический рост (двухпроцентный рост прогнозируют и в 2017 году.). От себя добавим, что, как стало известно после объявления пресловутой блокады, рост нашей экономики уже вызывает огромные сомнения, поскольку обеспечивался как раз усилиями предприятий на непризнанных территориях Донбасса и поставками сырья оттуда.

Как считает Кахконен, украинская «экономика наконец стабилизировалась и начала восстанавливаться. Это восстановление стало возможным благодаря реформам»… «Если реформы будут проводиться и дальше, если будет ускорение реформ, среднесрочные экономические перспективы будут выглядеть намного лучше, а экономический рост может ускориться до четырех процентов». Как говорится, свежо предание, да верится с трудом.



СОВЕТЫ финской дамы для Украины одной землей не ограничились, так что черпанем еще немного из кладезя европейской мудрости…

Как уже упоминалось, для ускорения экономического восстановления Украине, помимо земельной, следует провести еще три реформы. Предположим, искоренение коррупции в самом деле может благотворно повлиять на экономику. Только как ее одолеть, если коррупция пронизала все общество – от первых лиц до кассира-уборщицы общественного туалета? А вот чем могут помочь экономике преобразования в медицине и в системе пенсионного обеспечения? Догадайтесь сами!

Предлагаем оценить самостоятельно один из замечательнейших перлов кураторши. «Целых 11 процентов ВВП государства расходуется через Пенсионный фонд, при этом лишь половина из этих средств покрывается пенсионными взносами населения, остальное финансируется бюджетом. Это огромный дисбаланс, — указала директор. — Почти 70 процентов украинских пенсионеров сегодня живут за чертой бедности и нуждаются в защите государства». Попытаемся вникнуть в суть. Вместо того чтобы давать советы, как поднять доходы экономики, госпожа Кахконен рекомендует оставить без последней копейки 70 процентов украинских пенсионеров!

Остается только взмолиться накануне Пасхи: «Господи избавь нас от подобных советчиков, а остальные проблемы мы решим сами!»

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