13.04.2017

Полный комплект медалей у борцов…



В БОЛГАРИИ прошел традиционный турнир по спортивной борьбе Дан Колов – Никола Петров, который является одним из последних испытаний в преддверии чемпионата Европы.

Украинские борцы на турнире добыли четыре медали – золотую в вольной борьбе в категории до 125 кг завоевал Ален

Засеев, серебряную – Алла Черкасова (до 69 кг). Среди представителей греко-римской борьбы «серебро» у Николая Кучмия (до 130 кг), «бронза» у Евгения Саветы (до 98 кг).



…и пловцов



В ПРАГЕ прошли международные соревнования «Мультинейшнс». В них участвовали ребята из 12 стран. Украинцы завоевали полный комплект наград.

«Золото» нашей сборной принес Никита Помазан на дистанции 50 метров брассом, финишировав с результатом

28,74 секунды.

Маргарита Бокань выиграла серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине (29,80 секунды).

У Сергея Агаджаняна бронзовая награда на дистанции

100 метров баттерфляем (54,86 секунды).



«Ката» – наше всё



В РОСКИЛЛЕ (Дания) разыграли награды континентального первенства-2017 по киокушинкай карате (WKO) в фул-контакте. Спортсмены боролись в разделах «ката» и «кумитэ». Украинцы завоевали две награды, и обе в разделе «ката».

«Серебро» завоевала Наталья Кочеткова, уступив бельгийке Эн Дрисенс. У мужчин отличился Олег Король, выиграв «бронзу».

А вот в разделе «кумитэ» наших спортсменов на пьедестале не было.

Андрей СОКОЛОВ.