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Выпуск № 42 от 13 апреля 2017 г.
 
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  Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Спортивный дневник

13.04.2017

Полный  комплект  медалей  у  борцов…


В БОЛГАРИИ прошел традиционный турнир по спортивной борьбе Дан Колов – Никола Петров, который является одним из последних испытаний в преддверии чемпионата Европы.
Украинские борцы на турнире добыли четыре медали – золотую в вольной борьбе в категории до 125 кг завоевал Ален
Засеев, серебряную – Алла Черкасова (до 69 кг). Среди представителей греко-римской борьбы «серебро» у Николая Кучмия (до 130 кг), «бронза» у Евгения Саветы (до 98 кг).

 …и  пловцов


В ПРАГЕ прошли международные соревнования «Мультинейшнс». В них участвовали ребята из 12 стран. Украинцы завоевали полный комплект наград.
«Золото» нашей сборной принес Никита Помазан на дистанции 50 метров брассом, финишировав с результатом
28,74 секунды.
Маргарита Бокань выиграла серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине (29,80 секунды).
 У Сергея Агаджаняна бронзовая награда на дистанции
100 метров баттерфляем (54,86 секунды).

«Ката»  –  наше  всё


В РОСКИЛЛЕ (Дания) разыграли награды континентального первенства-2017 по киокушинкай карате (WKO) в фул-контакте. Спортсмены боролись в разделах «ката» и «кумитэ». Украинцы завоевали две награды, и обе в разделе «ката».
«Серебро» завоевала Наталья Кочеткова, уступив бельгийке Эн Дрисенс. У мужчин отличился Олег Король, выиграв «бронзу».
А вот в разделе «кумитэ» наших спортсменов на пьедестале не было.
Андрей СОКОЛОВ.

 

Автор: Андрей СОКОЛОВ.
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