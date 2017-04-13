13.04.2017

Невероятно, но факт

Уходя в лес за грибами или травами, любой из нас может стать пленником одной из секретных подземных баз.

Одна отрада – шахматы

ШЕСТИДЕСЯТИВОСЬМИЛЕТНИЙ Григорий Иванович С. живет с женой в одном из поселков под Киевом.

«Семейная жизнь у меня не сложилась, – тяжело вздыхает мужчина. – Жена вечно чем-то недовольна. Замучила меня своими придирками, и я часто просто убегаю из дому. Возьму книгу с шахматными задачами, положу в сумку шахматы и ухожу в лес или в поле. Там решаю шахматные задачи, сам с собой играю, а больше не с кем, у нас в поселке был всего один достойный шахматист, да и тот умер два года назад».

В сентябре 2012 года Григорий Иванович ушел в лес, сел на пенек, расставил на доске шахматные фигуры и долго размышлял над трудной шахматной задачей. Решение не давалось. Устав, мужчина постелил на траве куртку, прилег и задремал. Проснулся, подошел к доске и удивился: кто-то, сделав ход конем на край доски, решил задачу, найдя правильное решение! «Эй, кто ты? – озираясь, крикнул Григорий Иванович. – Выходи, сыграем партию!» Но в лесу было тихо и безлюдно.

Вдруг медленно разъехались в стороны две сосны, обнажив вход в подземный схрон. Григорий Иванович перепугался не на шутку, но бежать не мог физически – ноги словно приросли к земле. Из схрона вышел невысокий человек в светло-коричневом костюме спортивного покроя.

– Не бойтесь, я ничего плохого вам не сделаю, – спокойно произнес он с каким-то акцентом и приветливо улыбнулся. – Это я сделал ход, пока вы спали. Давайте сыграем!

Григорий Иванович и незнакомец, назвавшийся Матеусом, сыграли две партии. Обе выиграл Матеус. Он рассказал, что в лесу находится подземная база пришельцев, которые изучают землян. «Наша цивилизация на полтора миллиона лет старше вашей, – объяснил Матеус. – Мы с вами родственники, но наша цивилизация пошла по иному пути развития. У нас тоже есть белковые формы жизни, представленные разумными существами, похожими на людей. А еще у нас есть небелковые, плазменные формы жизни. Когда тело и мозг пожилого человека изнашиваются настолько, что пересадка головного мозга в новое, искусственно выращенное тело становится невозможной, сознание этого человека мы помещаем в плазменную структуру наподобие шаровой молнии».

Матеус долго рассказывал Григорию Ивановичу о жизни на своей планете, потом сказал: «Через три года заканчивается срок моей командировки на Землю. Если хотите, вы можете полететь со мной на мою планету. Но вернетесь ли назад, я не знаю»…

Мой друг Матеус

ГРИГОРИЙ Иванович и Матеус стали друзьями. Землянину показали подземную базу, это был целый город, где работали различные лаборатории и даже большие предприятия. «Из ваших грибов и ягод мы делаем ценные лекарства, которые доставляем на нашу планету, – объяснил Матеус. – Особенно важна для нас земляника, уникальная ягода, которая на нашей планете не растет. Но зато на деревьях нашей планеты растет серебристый гриб юркус, вытяжка из него уничтожает раковые опухоли». «Почему вы работаете на Земле тайно? – удивился Григорий Иванович. – Проведите пресс-конференцию, расскажите нашим врачам о грибе, побеждающем рак. Тогда земляне не будут умирать от этой болезни». «Мы пытались выйти с вами на контакт, – грустно ответил Матеус. – Но в США трех наших представителей доставили в ЦРУ, где жестоко пытали. Больше мы не пытаемся с вами подружиться».

Закончилась командировка Матеуса. Он предложил своему земному другу лететь вместе с ним. «Я подумал о своей сварливой жене, – говорит Григорий Иванович, – и понял, что даже такую вредную люблю ее и не брошу. Если я улечу в другую галактику, кто будет охранять наш сад от бомжей, кто отремонтирует крышу в сарае, кто польет маргаритки на могилах моих родителей? На прощание мы крепко обнялись с Матеусом и сыграли нашу последнюю партию. Он опять выиграл».

Григорий Иванович показывает брелок на серебристой цепочке, на брелке выгравирована надпись, напоминающая древнеегипетскую. «Здесь есть маленькая кнопочка, – говорит мужчина. – Если я нажму ее ногтем, то подам сигнал бедствия. Через час меня найдут друзья Матеуса и заберут».

300 секретных баз

«ПО ДАННЫМ израильских спецслужб, под землей в разных регионах планеты находится около трехсот баз пришельцев, – говорит уфолог Ирина Никольская. – Проверка на детекторе лжи и допрос под гипнозом позволяют утверждать, что на подземных базах инопланетян побывали американский студент Дэн Хенриксон, спелеологи-любители супруги Айрис и Ник Маршалл, пуэрториканец Карлос Меркадо, исследователь Джон Лир и около двух сотен других людей. В 1987 году бывший работник службы безопасности американской военной базы Дульце Томас Кастелло передал прессе более 30 фотоснимков и подборку документальных материалов о базе Дульце, которую захватили пришельцы. Снимки подтверждают наличие семи подземных уровней, а также свыше 100 тайных выходов из разветвленного пещерного лабиринта. Так что, уходя в лес или в горы, любой из нас может оказаться пленником или гостем одной из таких баз»…



По материалам Интернета