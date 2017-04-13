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13.04.2017 Творчість юних У Запоріжжі гостинно відчинили двері дві чудові виставки юних талантів – виставка декоративно-прикладного мистецтва «Знай і люби свій край» та виставка-фестиваль «Писанковий рай», на яких представлено понад три тисячі різноманітних творів. ОДРАЗУ зауважу, щоб подивитися всі ці творіння дитячих рук і сердець – дня замало. На виставках демонструється широке розмаїття декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва всього Запорізького краю. Зокрема, такі його різновиди, як художня вишивка, плетіння, ткацтво, вироби з тіста і шкіри, м’яка іграшка, народна лялька, декоративний розпис, народний живопис, лозоплетіння, а ще – графіка, живопис, батик. А писанковий рай причаровує різними техніками, це – крапанки, дряпанки, писанки, мотанки, квілінг, декупаж, трав’янки тощо.

До участі у виставках-конкурсах запрошено учнів загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчальних закладів, вихованців шкіл-інтернатів, учнів навчальних закладів профтехосвіти, студентів вузів I-II рівнів акредитації віком від 6 до 21 року. Звісно, вони постарались представити свої кращі роботи. Організаторами цього дійства є комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» обласної ради та департамент освіти й науки ОДА.

Директор департаменту Тетяна Озерова під час урочистого відкриття виставок зазначила, що вони проводяться вже десятий рік поспіль. «І рік у рік стають дедалі масовішими та яскравішими. Нинішнього року довелося домовлятись про розміщення їх у великій залі обласного центру молоді, щоб виставити всі роботи. Ці виставки-конкурси організовуються у рамках Всеукраїнського конкурсу. Адже пізніше кращі роботи демонструватимуться на Всеукраїнській виставці декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва в Києві. А роботи, які посядуть 2-ге і 3-тє місця, за погодженням з авторами братимуть участь у благодійній акції і будуть передані бійцям у зону АТО. Мета виставки – патріотичне й громадянське виховання дітей, збереження культурного надбання в Україні, залучення молоді до кращих традицій національного мистецтва, подальший розвиток і підтримка талановитих колективів та окремих авторів. Це – бачення сучасних дітей. Будуть призи, дипломи. Я вже підписала цілу купу дипломів і грамот», – наголосила Озерова.

Багатьох дітей приваблюють не лише виставкові роботи, а й можливість брати участь у роботі майстер-класів з петриківського розпису, крапанкової техніки, розпису писанок, котрі проводять поряд із виставковою залою працівники обласного центру художньо-естетичної творчості.



Запоріжжя.

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