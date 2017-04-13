13.04.2017

Горячая тема

В нынешнем обществе люди старшего поколения, пенсионеры, – одна из самых незащищенных категорий граждан…

Где там мои пенсионные «слезы»?

НА ПОЧТЕ, возле окошка, где выдают пенсию, с утра выстроилась длинная очередь пожилых людей. Ожидая деньги, они с возмущением обсуждали ситуацию в стране. «Вы не поверите, но я считаю каждую гривну, и все равно иногда не хватает дотянуть до следующей пенсии! – рассказывал аккуратно выбритый седой мужчина с палочкой. – У дочери приходится занимать. Мы с женой творог едим раз в две недели, рыбу – раз в месяц, а про мясо вообще забыли. Не хватает денег». – «И ничего вы не потеряли, что не едите мяса, – утешила его худая женщина в вязаном берете. – Говорят, от мяса рак развивается. Вон в Индии три четверти населения мяса не едят, а страна успешно развивается. Индийцы так плодятся, что их уже больше миллиарда. Так что без мяса можно прожить». – «Хорошо, без мяса можно, а как выжить больному человеку, если ему не хватает на лекарства? – подключилась к разговору женщина в очках. – Вот у меня мама болеет, ей нужны дорогие лекарства, но наших с ней пенсий не хватает на лечение. Как нам быть? С протянутой рукой стоять возле Верховной Рады – или писать Порошенко, чтобы из своих миллиардов пожертвовал нам на таблетки?»

Пенсионеры дружно возмущались положением в стране, предлагали свои методы выведения Украины из кризиса. «Нужно ввести прогрессивный налог, как во всех цивилизованных странах, – говорила женщина в берете. – Если ты миллионер или миллиардер – плати от прибыли в бюджет 70 процентов! А если у тебя доходы ежемесячные две-три тысячи – плати налог два процента!»

Подошла очередь получать пенсию седому мужчине. Надев очки, он спросил кассиршу: «Где там мои пенсионные «слезы»? Не пенсия, а одно расстройство – 45 лет стажа, а получаю меньше, чем дворник в нашем дворе. Нет справедливости». – «Будет еще хуже, – «утешил» его кто-то из очереди. – Экономика стоит, работать негде да и некому. Скоро и таких пенсий не будет».

Чего нам ждать?

СЕЙЧАС на 10 работников приходится 11 пенсионеров, а через несколько лет будет 13-15, что увеличит давление на Пенсионный фонд и приведет к уменьшению пенсий. Если сейчас 78 процентов пенсионеров, получающих выплаты за счет солидарной системы, имеют пенсии до двух тысяч гривен в месяц, 17 процентов – две-четыре тысячи гривен и лишь три процента – более четырех тысяч гривен, то через несколько лет (если ничего принципиально не менять в пенсионной системе) размер пенсий станет еще меньше. Понимая это, в правительстве собираются с 2018 года начинать Пенсионную реформу. Для 35-летних граждан введут личные пенсионные счета, дополнительные два процента от зарплаты сотрудника работодатель будет перечислять на его личный пенсионный счет. Ежегодно в течение пяти лет отчисления работодателя станут увеличиваться на один процент (в 2019-м – три процента, в 2020-м – четыре и т. д.), пока не достигнут семи процентов. Такие отчисления станут обязательными для тех, кому меньше 35 лет. А для старшего поколения – добровольными. По достижении пенсионного возраста человек будет ежемесячно получать деньги со своего пенсионного счета, а если пенсионер умрет, то оставшиеся на его личном счету деньги наследуются. Также предусматривается, что при тяжелой болезни вся сумма или ее часть может быть потрачена на лечение.

Некоторые эксперты сомневаются, что власти успеют «запустить» задуманное. «Нужно не менее полутора лет: помимо изменения действующих законов, надо разработать много подзаконных актов», – уверен гендиректор Украинской ассоциации инвестбизнеса Андрей Рыбальченко.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.