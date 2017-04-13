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13.04.2017 Советы юриста Варварское уничтожение редких растений, а также несанкционированная торговля продуктами питания вызывают тревогу у многих наших читателей. Письма на эту тему комментирует юрист Зинаида НЕЩЕРЕТ.

«С началом весны практически на всех рынках столицы торгуют черемшой, а ведь это редкое растение, занесенное в Красную книгу. Понимаю, что люди хотят заработать, а покупателям нужна витаминная продукция, но это не оправдывает браконьеров. Если дать им волю, то после нас останется пустыня. Какое наказание предусматривает закон для торговцев черемшой? Делают ли что-нибудь столичные власти и полиция для прекращения этого безобразия?»



Антонина Васильева.

Киев.



«УВАЖАЕМАЯ Антонина! Полностью разделяю вашу позицию и считаю, что безработица не оправдывает тех, кто варварски опустошает наши леса ради прибыли. Безработные могли бы выращивать на продажу петрушку, укроп и лук, но, наверное, на черемше можно заработать быстрее и больше. А между тем статья 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает за торговлю растениями, занесенными в Красную книгу Украины, штраф от 1700 до 3655 гривен с конфискацией растений, выставленных на продажу. Кроме того, за каждый экземпляр незаконно сорванных редких растений предусмотрен дополнительный штраф. Например, за каждое растение черемши – 62 гривны, за один крокус – от 49 до 62 гривен, за каждый цветок сон-травы – от 37 до 62 гривен штрафа».



«На рынке и возле него часто продают колбасу домашнего приготовления. Несколько лет назад такой колбасой отравилась вся наша семья, сын даже попал в больницу. Почему никто не борется со стихийной торговлей? Почему людям предлагают продукты сомнительного качества? Предусмотрено ли законом наказание за такую торговлю?»



Иван Иванович А.

Сумская область.



«УВАЖАЕМЫЙ Иван Иванович! За незаконную торговлю продуктами питания предусмотрен штраф. Но его размеры намного меньше, чем прибыль, которую приносит продавцам несанкционированная торговля, поэтому данное явление искоренить не удается. Предупреждения, протоколы и штрафы на продавцов не действуют. Ежедневно сотни граждан звонят на горячую линию Кабмина и требуют положить конец несанкционированной торговле, ежегодно количество таких звонков увеличивается примерно на треть, но проблема не решается. Из Киева жаловались, что на улицах незаконно продают кофе и продукты питания; жители Львова возмущались тем, что возле ограды городского рынка торгуют мясом, молочными продуктами и овощами; эти продукты имеют неприятный запах, так как срок их реализации истек. Подобных фактов очень много по всей стране. Видимо, надо ужесточить наказание за несанкционированную торговлю продуктами питания, увеличив сумму штрафа в десятки раз».



«На першому поверсі нашого будинку мешкає жінка, що варить самогон на продаж. Щодня до неї за пійлом сходяться «клієнти» з усього міста. Ці люди неохайні, некультурні, вони перетворили наш під’їзд, вибачте, на туалет. Ми кілька разів зверталися до правоохоронців, самогонницю було оштрафовано, але вона над тими штрафами глузує, бо щодня має, напевне, чималий прибуток. Чи є кримінальна відповідальність за самогоноваріння? Якщо нема, чому її не встановлять? Адже самогоноваріння наносить державі великих збітків – і матеріальних, і моральних».

А.Н.

Житомирська область.



«В СССР за самогоноварение было предусмотрено суровое наказание – до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества. Наказывали даже за изготовление браги, содержание спирта в которой превышало четыре процента. Причем наказывали не только продавцов пойла, но и покупателей. В нынешней Украине отношение к самогонщикам более гуманное, им грозит только штраф. Любителей «зеленого змия» это не останавливает; как показывает статистика, они продолжают гнать хмельной напиток. В прессе звучат призывы отменить штрафы за самогоноварение, но вряд ли это будет сделано, так как штрафы самогонщиков ежегодно приносят казне от 1 до 2 миллионов долларов, а от таких денег во время кризиса государство вряд ли откажется».

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