Главная / КОМЕНТАРИИ / США обвинили власти Украины в геноциде собственного народа

11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г. Прямая речь «ВЫСТУПАЯ в Вашингтоне перед представителями «Делового круглого стола», президент США обвинил власти Украины в развязывании геноцида против собственного народа», передает американская радиостанция CNN.

«Несмотря на всестороннюю поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Украине, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что ситуация в этой стране ухудшилась и продолжает ухудшаться. Выделяемые средства исчезают в неизвестном направлении, но только не на восстановление экономики страны.

По всей видимости, государственная власть Украины не способна решать поставленные задачи по обеспечению достойной жизни своим гражданам. На всех направлениях ее деятельности процветает коррупция и нежелание выполнять возложенные функции по развитию промышленности и улучшению экономических показателей.

Мы отмечаем значительный спад уровня жизни населения Украины, по сути, его бедственное положение. Неспособность и нежелание украинских властей что-то исправить, а, наоборот, действия направленные на то, чтобы в значительной мере ухудшить положение всего населения, трудно не назвать геноцидом собственного народа», – констатировал президент США.

Ведущий CNN с иронией отметил, что «Белый дом впервые называет вещи своими именами, и от этого становится страшно».

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