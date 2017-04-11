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11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г. Уродовластие В понедельник 10 апреля ПАО «Киев­энерго», по согласованию с городской властью, начало гидравлические испытания столичных теплосетей, находящихся в ее зоне ответственности. Этой новостью порадовала киевлян пресс-служба компании.

Она сообщила, что горячее водоснабжение будет приостановлено на время проведения испытаний для части потребителей Шевченковского, Оболонского и Подольского районов столицы. И уточнила:

– с 10 по 16 апреля испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной «Молодь». В связи с этим

9 апреля с 16.00 началось охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 55 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 1 детского сада, 2 школ и 65 ведомств Шевченковского района;

– с 10 по 24 апреля испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения № 2. 9 апреля началось охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для потребителей 69 жилых домов, 8 лечебных заведений, 6 детсадов, 4 школ, 78 ведомств Оболонского района, а также 229 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 7 детсадов, 6 школ, 249 ведомств Подольского района.

Я, конечно, за исправность любых сетей и коммуникаций, делающих нашу жизнь комфортней. Вот только объясните мне, почему эти работы так уж необходимо проводить именно сейчас, когда по ночам температура еще опускается едва ли не до нуля? Неужто эти работы нельзя проводить летом, когда школьники на каникулах и большинство детей родители вывозят на отдых? Ведь вы заметили, что без горячей воды останутся 14 детсадов, 12 школ и к тому же 21 лечебное учреждение.

А может, это подарок газовщикам? А то у них, бедненьких, упадет выручка. Ведь Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила действие своего постановления о введении абонплаты за газ с 1 апреля 2017 года. Напомним, что 28 марта та же комиссия приняла новую методику расчета сто­имости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. По оценкам экспертов, это позволит облгазам дополнительно «выкачать из населения» около 7,7 миллиарда гривен в год. Впрочем, злокозненное постановление не отменено окончательно, а лишь приостанавливается всего на три месяца, когда потребление газа населением cпадает.

Так что, граждане, или грейте пока воду на плитах, или начинайте закаляться, обливаясь холодной водой.

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