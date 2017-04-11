11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г.

УКРАИНА

• Открыто прямое пассажирское паромное сообщение между Стамбулом и Одессой, рассказал на своей странице в соцсети посол Украины в Турции Андрей Сибига. Кроме пассажиров, паром также перевозит и разные грузы. Его трюм составляет в длину 191 метр.

• Верховная Рада приняла законопроект, по которому медучреждения становятся некоммерческими коммунальными предприятиями. По мнению правительства, под руководством менеджеров, а не главврачей, лечебные учреждения смогут привлекать инвестиции, составлять собственную тарифную сетку по зарплате. Лишь частично они будут финансироваться из местного и государственного бюджета.

• Среди пострадавших во время теракта в Стокгольме (Швеция) граждан Украины нет, сообщает МИД Украины. УНИАН приводит данные шведской полиции, согласно которым, в результате наезда грузовика погибли британец, бельгийка и два шведа.

• МВФ провел анализ возможностей роста экономики Украины. По данным отчета, пишет ООО «Информлайн», при благоприятном развитии и искоренении коррупции, только к 2040 году экономика страны может «догнать» экономику Европы.

• В Полтаве с утра протестующие заблокировали все входы в здание Полтавского городского совета, исполнительного комитета и управлений, сообщает агентство УНН. Сотрудников не пропустили на рабочие места. Собравшиеся требуют немедленного созыва внеочередной сессии и отставки мэра.

• В очереди на место в детском саду сегодня стоят более 78 тысяч ребятишек. Решить проблему в стране можно за три года, сказала министр образования Лилия Гриневич, передает пресс-служба ведомства. Она считает, что благодаря децентрализации у местных властей появляется больше возможностей выделять дополнительные средства на дошкольное образование.

ЗА РУБЕЖОМ

• Железнодорожная авария произошла в Москве. Пригородный электропоезд в результате экстренного торможения столкнулся с пассажирским составом, направлявшимся в Брест. Виной тому, как информирует varota.com.ua, мужчина, перебегавший пути перед электричкой. Сильно повреждены четыре сошедших с рельсов вагона. Пострадавшие получили медицинскую помощь.

• Польская пограничная служба сообщила о вступлении в силу новых правил Шенгенского кодекса о границах, которые ужесточают правила пересечения кордона, сообщает сайт yesvisa.com.ua. Предполагается тщательная проверка каждого человека, въезжающего на территорию Шенгенской зоны или выезжающего за ее пределы, включая всех граждан стран ЕС.

• Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на письмо группы сенаторов США, которые призвали немедленно освободить задержанных, что протестовали против налога на безработных. В интервью телерадиокомпании «Мир» Лукашенко сказал: «Пускай они посмотрят на демократию в западных странах – совсем недавно и бомбили, и травили. И слезоточивый газ, и водометы, и дубины и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Париже, и в Германии».

• США, изменив изначальный план захода из Сингапура в Австралию, направляют ударную группу кораблей в район Корейского полуострова, сообщает радио «Свобода». В группу входит авианосец «Карл Винсон», два эсминца и крейсер с ракетами на борту. США сохраняют значительный военный контингент в Южной Корее с 1953 года – со времени окончания корейской войны.

• В Эстонии парламентская оппозиционная сила – Консервативная народная партия – на своем съезде приняла заявление о проведении нового референдума о членстве республики в Европейском союзе, передает «Интерфакс». В нем, в частности, говорится: «Мы с тревогой следим за развитием событий в Европейском союзе и видим угрозу нашему национальному выживанию, если продолжится концентрация власти в руках Еврокомиссии».

• В Египте объявлено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Эта мера принята после терактов, унесших жизни 44 человек. Спецслужбы и полиция начали массовые аресты активистов исламистских группировок. Силы безопасности усилили охрану протяженной ливийской границы.