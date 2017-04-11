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11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г. Для начала Первой мировой войны было достаточно нескольких выстрелов в Сараеве, унесших жизнь эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда, личности далеко не самой важной даже в масштабах своей Империи. Ракетные залпы, прозвучавшие в ночь на минувшую пятницу на сирийском побережье Средиземноморья, могут иметь для судеб цивилизации куда более высокую цену. О ДЕТАЛЯХ ракетной атаки читайте на второй странице номера. В этой публикации речь идет о ее политических последствиях. Коллективный Запад во главе с США дружно обвинил Асада в применении химического оружия против мирного населения и якобы нанес одновременно удар возмездия и упреждения. При этом не были проведены ни проверка достоверности фактов, ни подробное исследование инцидента, не представлено никаких доказательств. Сплошные голословные обвинения. Впрочем, подобное весь мир уже наблюдал в Ираке.

Вместе с Сирией обвиняется и Россия, которая, по утверждению постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, «знала о готовящейся в Сирии химической атаке или же была одурачена Башаром Асадом, который обладает химическим оружием без ведома Москвы».

Известно, что на 12 апреля загодя планировался визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. По словам той же Хейли, госсекретарь планирует поднять вопрос об ответственности России за ликвидацию химического оружия в Сирии. Об этом сообщило и издание New York Post. В ходе своего визита в Москву госсекретарь США будет озвучивать в адрес России обвинения в поддержке режима Асада и требовать прекращения этой поддержки.

Но 9 апреля стало известно, что встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным исчезла из расписания государственного секретаря США. Об этом сообщил в «Твиттере» глава бюро «Голоса Америки» в Белом доме Стив Херман. В сообщении на сайте Госдепа США говорится: «12 апреля министр отправится в Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами для обсуждения вопроса Украины, борьбы с терроризмом, двусторонних отношений и других вопросов, в том числе по КНДР и Сирии.



ПОЛИТОЛОГИ, специализирующиеся на российской политике, отметили, что если Рекс Тиллерсон едет в Москву для того, чтобы поставить ультиматум российским властям по вопросу ухода Башара Асада, ему лучше вообще отменить визит. Как передает Reuters, достаточно серьезный сигнал поступил из Объединенного координационного центра Ирана, РФ и поддерживающих Башара Асада сил. А именно: обещание ответить на «новые акты агрессии» против Сирии «от кого бы они ни исходили». В заявлении, опубликованном координационным центром, говорится: «То, что Америка совершила в результате агрессии по отношению к Сирии, это пересечение «красной линии». Отныне мы будем реагировать с применением силы на любые проявления агрессии или любое нарушение «красных линий» независимо от того, кто бы это ни был, и Америка знает о нашей способности хорошо реагировать».

Западная мировая общественность подняла ажиотаж вокруг химической атаки, можно сказать, на ровном месте. Хорошо известно, что последний заряд химического оружия в Сирии был уничтожен в январе 2016 года, после того как тогдашний президент США Обама предъявил Асаду аналогичное обвинение. Причем и тогда были предоставлены доказательства, что химическое оружие применялось боевиками оппозиции. Ныне тоже существует множество доказанных фактов, что ИГИЛ занимается и производством химического оружия, неоднократно применяла его против мирных граждан. Но все обвинения направлены только в адрес Асада. Похоже, политиков-ястребов, принимающих решения в высших штабах США, вовсе не тревожит мысль, что судьба всей мировой цивилизации находится под реальной угрозой и Америке в двадцатом веке уже не удастся отсидеться за океаном, наживаясь на мировой бойне. Наша планета слишком мала для той разрушительной силы, что может неконтролируемо выплеснуться в очередной мировой войне.

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