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11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г. Политобозрение недели Впервые за последние три года мировые и украинские новости слились в один безрадостный мутный поток. Вон Трампа в США так нагнули, что он дал приказ атаковать сирийскую авиабазу. Понятно, что Путин сделает паузу, а потом ответит. Такое ощущение, что в мире пахнет войной… НА ПРОШЕДШЕЙ неделе к голосу МВФ присоединился и голос Всемирного банка. Сложился дуэт, поющий складно. Лейтмотив известен: для своего экономического восстановления Украине следует провести пенсионную, земельную, медицинскую и антикоррупционную реформы. Это почти точные слова Сату Кахконен, директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы (киевское издание ZN.UA).

То же самое, что написано в меморандуме МВФ, – добавилась только медицинская реформа. Видимо, наша и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун намеревается наступить на хвост европейским фармацевтическим корпорациям, производство которых прочно завязано на России.

И еще. Как много можно прочитать между строк даже в небольшой фразе. Берем «для своего экономического восстановления Украине следует…» и читаем ниже: «…в начале недели Всемирный банк обнародовал обновленный экономический анализ, подтвердивший рост украинской экономики на 2,3 процента в 2016 году».

Вот и поди разберись: если ВВП имеет рост, разве экономика не восстанавливается?! Но Кахконен тут же все объяснила: «Учитывая нынешние темпы и неблагоприятную конъюнктуру на внешних рынках, блокаду в Донбассе и другие факторы, на 2017 год мы прогнозируем также незначительный рост в два процента. Для того чтобы ускорить темпы экономического роста и достичь устойчивого восстановления, следует внедрять реформы. Других рецептов нет».

Перевожу на понятный язык: внешние рынки вы потеряли, экономически отсекли от себя Донбасс, поэтому надо вырезать лес, продавать землю, повышать пенсионный возраст и влезать в новые долги. Других рецептов у Кахконен нет. И быть не может.

Особенно мне понравился такой посыл – не все проекты Всемирного банка в Украине движутся так быстро, как хотелось бы, и будет «очень стыдно», если украинцы не освоят выделенные им Банком деньги. «На самом деле это стыд, если предоставленные нами средства не будут освоены, не улучшат жизнь простых людей», – отметила Кахконен.

Вот это она, менеджер Всемирного банка, сказала зря. Предоставленные средства очень даже улучшат жизнь непростых людей. Деньги (около 600 миллиардов евро) «освоят» довольно быстро. У нас есть немалый опыт и «кадры» для «освоения». Причем произойдет это одновременно с внедрением какой-нибудь супер-пупер радикальной антикоррупционной реформы.

Небольшая иллюстрация из того, что общеизвестно. «За прошлый год глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, несмотря на экономический кризис в стране, официально смогла заработать в два раза больше, чем президент и премьер-министр вместе взятые», – об этом в эфире «UkrLife» заявил политолог Николай Спиридонов.

«Даже по официальной декларации у Владимира Гройсмана 16 миллионов гривен, в то время как у Петра Порошенко официально 12 миллионов гривен. Но они, даже вместе взятые, официально отстают от Валерии Гонтаревой, которая за 2016 год заработала 57 милли­онов гривен», – заявил Спиридонов.

Я бы обратил внимание любезных соотечественников на эзопов язык Спиридонова, который, впрочем, все прекрасно понимают. Он трижды упомянул слово «официально», точно зная, что неофициально цифры надо умножать минимум на 10.

В информационном потоке прошедшей недели появилось сообщение о том, что депутат Верховной Рады Украины и постоянный представитель страны в ПАСЕ Борислав Береза намерен поставить вопрос об инициации процедуры импичмента в отношении действу­ющего главы организации Педро Аграмунта. Это прозвучало в эфире популярного украинского политического ток-шоу «Черное зеркало».

Аграмунт оказался пророссийской бякой и путинским агентом – он недавно вместе с депутатом Государственной Думы РФ Леонидом Слуцким посещал Сирию.

Для общего понимания даю справку «кто есть кто». Педро Аграмунт испанец, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с 2016 года. Только и всего.

Другое дело Борислав Береза. Родился в Киеве, проживает там же. Имеет высшее образование. С 1991 по 1993 год проживал в Израиле, после чего вернулся в Украину. Знает иврит, русскоязычный. Глава информационного отдела «Правого сектора» с февраля по декабрь 2014 года. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, член украинской делегации в ПАСЕ.

А вот интереснейший пассаж из выступления Березы на телевидении: он заявил, что никто не намерен замалчивать интересы Украины в Европе, заметив, что укрепление позиций страны в региональных европейских организациях является для украинских политиков наиболее важным на текущий момент. Оригинально, не правда ли?! Укрепление позиций Украины (даже не члена ЕС) в региональных европейских организациях через требование импичмента для председателя ПАСЕ, объявленного Березой «пророссийским симпатизантом в Европе». А пупок не развяжется через такое «укрепление»?

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