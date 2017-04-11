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11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г. Космические вехи Юрий Гагарин – по-настоящему самый светлый человек ХХ века, который объединил и примирил всех людей на планете. Даже в Соединенных Штатах Америки – в стране «особого величия» нации, многие ее граждане до сих пор празднуют в апреле «ночь Юрия», названную так в честь эпохального первого полета в космос на корабле «Восток». 12 АПРЕЛЯ 1961 года в 12 часов дня по Всесоюзному радио прозвучало сообщение о полете человека в космос. Тогда это было как звук разорвавшейся бомбы. Все мировое сообщество, затаив дыхание, слушало новости об освоении человеком необъятного космического пространства. А сколько было радости и гордости за нашу страну!

Но ведь космические рекорды начались еще задолго до полета Юрия Гагарина. Подумать только, через 12 лет после самой разрушительной войны в истории человечества наиболее разрушенная страна первой вышла в бесконечный космический простор.

4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли. Советская ракета разогнала его до первой космической скорости, которая почти в 30 раз выше скорости современных пассажирских самолетов.

14 сентября 1959 года, за полтора года до полета Гагарина, был запущен аппарат «Луна-2», и на поверхность нашего спутника был доставлен вымпел с изображением герба СССР. Кстати, один из европейских виноделов в свое время пообещал подарить 1000 бутылок шампанского тому, кто первым сфотографирует обратную сторону Луны. Он сдержал свое слово и прислал подарок в адрес Академии наук, потому что о генеральном конструкторе ракетно-космической отрасли Сергее Королеве в то время никто не знал – его имя было строго засекречено.

16 августа 1960 года первые животные, собаки-космонавты Белка и Стрелка, совершили 17 полных витков вокруг Земли и вернулись невредимыми обратно.

За два месяца до полета Гагарина, 12 февраля 1961 года в 5 часов 09 минут по московскому времени осуществлен запуск автоматической межпланетной станции

«Венера-1». Со станции «Венера-1» были переданы данные измерений параметров солнечного ветра и космических лучей в окрестностях Земли, а также на расстоянии 1,9 миллиона километров от Земли.

В течение нескольких лет после полета Юрия Гагарина в освоении космоса были достигнуты поразительные результаты.

16 июня 1963 года – полет первой женщины Валентины Терешковой в космос. 19 марта 1965 года на орбите Земли начала функционировать модульная орбитальная станция «Мир». В этот же год космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут.

А еще были: первый в мире «Луноход», советские автоматические межпланетные станции «Вега», предназначенные для изучения Венеры и кометы Галлея и многоразовый транспортный корабль «Буран».

В течение буквально двух десятилетий в освоении космоса были достигнуты поразительные результаты. Вдумайтесь: только чтобы повторить некоторые советские космические программы, Китаю и Индии, намного позже и на совсем другом уровне развития технологий, потребовалось от

30 до 50 лет.

И еще один интересный факт. Когда Юрий Гагарин садился в космический корабль «Восток-1» и не успел еще произнести свое знаменитое «Поехали!», зарубежные газеты уже вышли с заметками о состоявшемся полете. Произошло это потому, что международный отдел КПСС заранее разослал информацию в редакции европейских коммунистических газет.

Первый полет человека в космос стал действительно событием мирового масштаба. Это поворотный момент развития мировой научной мысли. И данный факт неоспорим.

Сергей Королев говорил: «Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто большее – он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее. Это – Прометеево деяние…»

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