11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г.

Невероятно, но факт

Антон Д. был обычным рабочим на стройке. После несчастного случая жизнь парня круто изменилась…

Падение с девятого этажа

ДВАДЦАТИВОСЬМИЛЕТНИЙ Антон, устав от безрадостной и бесперспективной жизни в своем провинциальном городке, приехал в столицу. Устроился на стройку, снял крохотную комнату в коммуналке на окраине. Работа была тяжелая, на сквозняках, на высоте, в мороз и в жару. Антон был обычным парнем, никаких особых талантов у него не замечалось. Мечтал он, как и все в его возрасте: жениться по любви, купить квартиру, автомобиль, стать обеспеченным. Но, работая на стройке подсобником и живя честно, добиться этого было почти невозможно. И вдруг в жизни парня все изменилось…

…Двенадцатого сентября 2015 года, работая на девятом этаже новостройки, Антон поскользнулся и упал с высоты. На всю жизнь он запомнил, как от страха перехватило дыхание, как сердце замерло в груди, а в животе похолодело. Земля стремительно приближалась. «Мамочка, прости меня!» – почему-то подумал Антон, прощаясь с жизнью. Но ему невообразимо повезло. За несколько минут до несчастного случая рядом со строящимся домом остановился грузовик, который вез в воинскую часть обмундирование: что-то забарахлило в моторе. Выпав из окна, Антон упал прямо в кузов машины, на груды гимнастерок и шинелей. Это и спасло ему жизнь, он отделался испугом да сломанной рукой.

Другой человек

АНТОН работал без оформления и, не желая огласки, начальник стройки дал парню денег на лечение, выплатил всю положенную зарплату и сказал: «Езжай куда-нибудь отдохни. Ты ведь второй раз родился. Но никому ни слова о том, что случилось. А к нам не возвращайся, найди другую работу».

Антон поехал домой. Падение с высоты изменило его, парень себя не узнавал. Голос стал чужим, властным, в руках появилась чудовищная сила.

В электричке произошел странный случай. Один из пассажиров, вероятно, вор, взял как бы по ошибке сумку Антона и быстро пошел к выходу из вагона. Антон догнал его в тамбуре, схватил за руку. Вор вытащил из кармана выкидной нож, прошептал: «Рот откроешь – кишки выпущу!»

«Брось нож!» – неожиданно для себя самого приказал Антон. И произошло чудо: испуганно дернувшись, вор выронил нож, положил к ногам Антона украденную сумку и бочком-бочком трусливо протиснулся в соседний вагон.

Бесплатная поездка

ПАРЕНЬ догадался, что у него появились необычные способности внушения. Чтобы убедиться, так ли это, парень, выйдя из электрички, решил ехать домой не в автобусе, а на такси. Такая поездка стоила огромных денег, Антон решил проехать бесплатно. Он подошел к таксисту, назвал свой город и сказал: «Вези меня, но денег я не дам. Вези бесплатно!»

«Как скажете», – вздохнул таксист и открыл перед Антоном дверь. Он довез парня, куда тот сказал, а это 67 километров, и не взял ни копейки за проезд!

Тайный дар

ПОЧТИ год Антон развивал свои способности, держа их в тайне, затем решил применить свой дар с пользой. Надев парик и очки, Антон пришел в отделение крупного банка, попросил позвать управляющего. «Я знаю, что банкиры наживаются на простых людях, – сказал Антон. – Сделайте хоть одно доброе дело! Вот вам сумка, наполните ее долларами и привезите через час на железнодорожный вокзал. Деньги пойдут на добрые дела, а вам на том свете зачтется. Может, в ад и не попадете». Антон назвал банкиру номер ячейки автоматической камеры хранения и код. Через час банкир, находясь под воздействием гипноза, привез деньги и положил их в ячейку.

Антон купил дом, женился, перевел крупную сумму денег в общество инвалидов, приобрел для ветеранов войны тысячу слуховых аппаратов. О своем даре он по секрету рассказал только жене Алине. «Помалкивай, для многих ты сейчас опасен, – предупредила жена. – Используя свою силу, ты ведь можешь даже президентом стать».

«А стоит ли?» – задумчиво спросил Антон.

Загадки стресса

– ИСТОРИЯ знает немало случаев, когда, упав с огромной высоты, люди оставались живы и под воздействием стресса приобретали необычные способности, – комментирует ситуацию психолог Михаил ДОРФМАН. – Например, американский пилот Клифф Джудкинс выжил после катапультирования из истребителя F-8 с высоты 4572 метров, и хотя парашют не раскрылся, летчик остался жив. Мойщик окон Крис Саггерс упал с 22-го этажа на крышу автомобиля и остался жив. В годы войны советский летчик лейтенант Иван Чисов выпрыгнул из поврежденного бомбардировщика Ил-4 с высоты около 6700 метров без парашюта, упал в снег и выжил. Таких случаев десятки. Под воздействием стресса, вызванного падением, в организме человека, в его сознании могут произойти такие изменения, которые пробудят дремавшие силы, скрытые возможности, и человек будет творить чудеса. Подтверждение этому – судьба болгарской прорицательницы Ванги.

Люди не знают своих возможностей. Мы используем свой потенциал всего на пять-десять процентов, не догадываясь, на что способны.

По материалам интернет-изданий