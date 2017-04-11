Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Зря списали «Черноморец»

11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г. 24-й тур Премьер-лиги подарил болельщикам громкую сенсацию. ПОСЛЕ разделения команд на две шестерки многие считали, что «Черноморец» случайно попал в первую группу, и у него нет никаких шансов бороться за место в Лиге Европы. Однако в двух турах второго раунда чемпионата «моряки» сумели набрать четыре очка – на три больше, чем остальные соискатели на это место.

Причем победу одесситы одержали не над кем-нибудь, а над «Шахтером». Да еще и на выезде. Отметим, что у гостей отсутствовали, по разным причинам, пять основных игроков. К тому же они очень долго добирались до Харькова. А «горняки» даже «не устали» в отмененном кубковом матче с «Полтавой».

Естественно, что они владели инициативой и создали немало голевых моментов у ворот одесситов. И уже на 27-й минуте Бернард открыл счет. Но буквально через 10 минут Андриевский восстановил равновесие в счете. Замечу, что оба гола заслуживают на звание лучшего в туре. А во втором тайме после грубейшей ошибки защиты Элиас наказал «Шахтер». Вообще-то за весь матч «моряки» нанесли только два удара по воротам соперника и оба оказались результативными.

«Футбол – такая вещь, что выигрывает тот, кто забивает. Сегодня «Черноморец» забил больше, с чем я их и поздравляю, – сказал наставник дончан Паулу Фонсека. – Была ли у футболистов проблема с мотивацией? Нет, мотивация была, и игра это показывала. Тем не менее я всегда предупреждаю ребят, что мы еще ничего не выиграли. Этот матч тоже является отличным предупреждением. Мы пока ничего не добились, нужно работать до самого конца. Надеюсь, игра откроет футболистам глаза».

Курьезно сложилась игра во Львове. Все четыре мяча забили футболисты «Днепра», но встреча завершилась вничью.



Результаты матчей 24-го тура:

«Сталь» – «Волынь» 2:0

«Звезда» – «Ворскла» 1:0

«Карпаты» – «Днепр» 2:2

«Александрия» – «Заря» 0:0

«Шахтер» – «Черноморец» 1:2

«Динамо» – «Олимпик» 4:0

Расписание матчей 25-го тура:

14 апреля

«Заря» – «Динамо» 19:00

15 апреля

«Ворскла» – «Карпаты» 14:00

«Днепр» – «Сталь» 17:00

«Черноморец» –

«Александрия» 17:00

«Олимпик» – «Шахтер» 17:00

16 апреля

«Волынь» – «Звезда» 14:00

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