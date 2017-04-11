11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г.

Великолепная тройка

ВЕЧЕР бокса в американском городе Оксон-Хилл оказался окрашен в сине-желтые цвета. Александр Гвоздик, Александр Усик и Василий Ломаченко провели истинный мастер-класс.

Первым из украинцев на ринг вышел чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик. Его соперником был не знавший поражений американец Майкл Хантер. До шестого раунда бой шел на равных, но потом преимущество Усика стало очевидным. На мой взгляд, рефери вполне мог остановить бой в последнем раунде, но он дал Хантеру проиграть с честью. Усик выиграл по очкам убедительно – 117:110 в карточках всех судей. Для Усика эта победа стала 12-й на профессиональном ринге.

Александр Гвоздик в 10-раундовом поединке за звание чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжелом весе (до 79,4 кг) встречался с кубинцем Юниэски Гонсалесом. Мастерство кубинских боксеров общеизвестно, что тот и продемонстрировал в первых двух раундах. Однако это только раззадорило украинца, и в третьем раунде он отправил соперника в нокаут. Для Гвоздика эта победа стала 13-й на профессиональном ринге и 11-й – нокаутом.

Украшением вечера стал бой Василия Ломаченко, защищавшего титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе

(до 59 кг). Его соперник американец Джейсон Соса, чемпион мира по версии WBА, был настроен решительно. Этого же качества оказалось в избытке и у Ломаченко.

Он с первого раунда показал, кто в ринге хозяин. Силы Сосы таяли на глазах. Он все чаще, спасаясь от разящих атак, стал наклоняться, идя головой вперед. Это достало украинца, и он в шестом раунде «превратился» в испанского тореадора, потрясая воображаемым плащом. Последующие три раунда выглядели откровенным избиением. Впору было вмешаться рефери, но он не смилостивился над Джейсоном. Это сделали секунданты, не выпустив Cосу на десятый раунд. Для Ломаченко эта победа стала восьмой и шестой досрочной.

Увиденное так впечатлило известного спортивного журналиста Билла Симмонса, что он написал в Твиттере: «Я не уверен, что Ломаченко можно позволять драться с людьми. Надо выставить его на бой с пришельцами или дикими животными».

А Ломаченко заявил: «Я бы хотел как можно скорее провести бой с Майки Гарсией. Хочу драться только с чемпионами. В понедельник созвонюсь с представителями Top Rank, чтобы выяснить, будет ли кто-нибудь из чемпионов в 130 фунтах готов драться со мной. Если таких не окажется, могу перейти в 135 фунтов. Если и там не найдется желающих, буду работать, чтобы подняться еще выше и встретиться с Теренсом Кроуфордом».

Весомые награды

В СПЛИТЕ (Хорватия) завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике, с которого украинцы везут медали всех достоинств.

Мы уже сообщали о серебряной медали Вероники Ивасюк (весовая категории до 58 кг) в рывке. А после этого копилка сборной Укра­ины стала пополняться.

Мария Хлян (до 69 кг) набрала в сумме двоеборья 225 кг (99 – в рывке и 126 – в толчке). Это вывело ее на второе место, благодаря дополнительным показателям, позволившим ей обойти белоруску Анастасию Михайленко, имеющую такой же результат. Кроме того, Мария завоевала две малые бронзовые медали.

Огорчило выступление чемпионки Европы 2016 года украинки Ирины Дехи (до 75 кг). Она блестяще начала выступление, завоевав в рывке первую золотую награду (120 кг) и обойдя ближайшую соперницу на 5 кг. Но в толчке Ирина не справилась с начальным весом

(137 кг) и сложила чемпионские полномочия.

Порадовали Валентина Кисиль (до 90 кг) и Анастасия Лысенко (свыше 90 кг).

Кисиль в рывке выиграла малое «золото» (110 кг), обойдя на 1 кг россиянку Диану Мсти­еву. Однако этой форы оказалось недостаточно. В толчке Валентина подняла 130 кг, уступив сопернице 2 кг – «серебро» в этом движении и сумме (240 кг).

Лысенко собрала полный комплект серебряных медалей, набрав 277 кг (125+152). Победила россиянка Татьяна Каширина.

Не остались без наград и наши парни.

Буквально мелочи не хватило Дмитрию Чумаку (до 94 кг), чтобы подняться на высшую ступень пьедестала – лучших, чем у россиянина Адама Малигова, дополнительных показателей. Оба набрали 388 кг. Дмитрий также завоевал «бронзу» в рывке (174 кг) и «золото» в толчке (214 кг).

Лучшим в украинской сборной был Александр Пелешенко (до 85 кг), подтвердивший свой прошлогодний титул. 23-летний атлет стал победителем в сумме двоеборья, подняв 386 кг (175+211), а также завоевал золотую медаль в рывке и «серебро» в толчке. Серебряного призера россиянина Артема Окулова Пелешенко обошел на 9 кг.

Подтверждение регалий



ЛУЧШИЙ спортсмен Украины, олимпийский чемпион Олег Верняев подтверждает свои высокие титулы на престижных международных состязаниях. На этапе Кубка мира в Лондоне он был лучшим в многоборье – 83.864 балла. Эта победа позволила ему стать победителем общего зачета сезона.

На предыдущих этапах мирового Кубка Верняев получил «золото» в немецком Штутгарте и «серебро» в американском Ньюарке.