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11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г. Герои спорта Шестого апреля в Международный день спорта ради развития и мира Спортивный комитет Украины, объединяющий неолимпийские виды спорта, традиционно провел церемонию «Звезды спортивного года». ЕСТЬ некая несправедливость при подведении итогов спортивного года. Все внимание обращено на олимпийские виды. А ведь представители неолимпийских видов имеют на это не меньше оснований, а то и больше. Во всяком случае они привозят в Украину больше наград и медалей. И не их вина, что программа Олимпийских игр не резиновая.

Конечно, большой респект Национальному олимпийскому комитету Украины, который с 2007 года включил в проводимую им Всеукраинскую торжественную церемонию «Герои спортивного года» номинацию «Вместе с олимпийцами». Но этого явно недостаточно, чтобы в полной мере отразить достижения неолимпийцев. Эту несправедливость в какой-то мере исправляет церемония «Звезды спортивного года». Количество номинаций в ней меньше, чем в олимпийской церемонии, да и призы не столь весомы. Но они хорошая мотивация для спортсменов, считает президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.

Теперь о победителях.

«Дебют года». Призом отмечены сразу два представителя бильярдного спорта – Виталий Пацура и Екатерина Половинчук. Виталий в 2016 году стал самым молодым победителем чемпионатов Европы по пулу. Ему на тот момент было 18 лет. А Катя стала первой украинкой на континентальном подиуме в пуле, завоевав серебряную награду. Оба спортсмена – воспитанники Виктории Нагорной.

«Команда года». Ею признаны вице-чемпионы первого Кубка мира по ушу таолу, многократные призеры чемпионата мира и Европы в тройке Андрей Коваль, Роман Рева и Дмитрий Панасюк.

«Лучший тренер». Им стал наставник национальной команды Украины по пауэрлифтингу Виктор Налейкин, под руководством которого мужская сборная выиграла командный зачет чемпионата мира и Европы.

«Спортсменка года» – чемпионка мира по быстрым и молниеносным шахматам Анна Музычук.

«Спортсмен года» – чемпион Европы по кикбоксингу WAKO Алексей Сердюк.

Специальной наградой отмечен телеканал «Тонис», на котором в программе «Ипостаси спорта» телеведущая Юлия Палько за прошлый год ознакомила своих зрителей с целым рядом неолимпийских видов спорта.

Особой наградой были отмечены чемпионы мира по спортивному туризму, которые выступают под руководством Сергея Моренко.

В целом среди номинантов были чемпионы и призеры планетарных чемпионатов, обладатели лицензии на Всемирные игры-2017, победители европейских соревнований, призеры Кубка мира. Они представляли 11 видов спорта: шахматы, пауэрлифтинг, таиландский бокс Муэй-Тай, ушу, кикбоксинг WAKO, бильярд, бодибилдинг, панкратион, гиревой спорт, хортинг и спортивный туризм.

Хочется отметить один момент церемонии. Приняв приз, капитан команды ушу Андрей Коваль сказал: «В прошлом году, став лучшим в номинации «Спортсмен года», я пообещал, что на следующей церемонии на награду будет претендовать команда. И вот мы тут». После чего вручающий приз заместитель министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич высказал пожелание: «Спортсмены и паралимпийцы всегда выполняют свои обещания. Хочется, чтобы политики научились у них». Можно только присоединиться к его словам.

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