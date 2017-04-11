11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г.

к истокам

Ансамбль народной песни «Божичи» – коллектив уникальный. Его репертуар слагается из песен в единственном концертном экземпляре. Руководитель коллектива Илья Фетисов уже много лет добывает эти песни, образно говоря, во глубине украинских народных руд – в фольклорных экспедициях по городам и весям страны.

НЕУТОМИМЫЙ «геолог» фольклора с соратниками вершит подвиг, собирая то, что может бесследно исчезнуть. Все нематериальное, что они находят и запечатывают в сейфы памяти, превращается благодаря «Божичам» в материю.

Накануне Страстной седмицы «Божичи» пели в Музее Ивана Гончара, у стен Святой Киево-Печерской лавры. Репертуар этого концерта стопроцентно соответствовал моменту. Это набор светских псалмов, рассказывающих о подвиге Христа.

– Мы традиционно перед страстной неделей устраиваем концерт с особым подбором песен, – рассказывает Илья Фетисов. – Хотим, чтобы люди почувствовали приближение великого праздника. Особенность псалмов, которые мы исполняем, в том, что это не церковное творчество, а светское. Они близки народным песням. Наш репертуар абсолютно уникален. Потому что все, что поем, мы записали в экспедициях. Это не из книг, а от живых людей. Это попытка сберечь песни для потомков. Музыка, созданная в течение трех, четырех столетий, – богатство и клад души народа. Это воплощение не официального, а народного христианства, которое, конечно, вполне соответствует церковным канонам.

Ансамбль поет а капелла, что означает в классическом смысле многоголосное хоровое пение без инструментального сопровождения. Звучание чистейших, родниковых голосов завораживает. Минута экстаза – послевкусие, когда последняя музыкальная фраза уже закончена, а голоса еще звучат, трепещут, постепенно истаивая в воздухе. И ты замираешь, боясь, что эта гармония будет нарушена каким-то лишним звуком, включая собственное дыхание.

«Божичи», по сути, – коллектив ювелиров. Первооснову – чистый и без того народный материал – они гранят до кондиции бриллианта.

– Мы представляем такие образцы фольклора, – говорит Илья Фетисов, – на которые скоро придется равняться, ибо носителей не останется, и эта роль перейдет к нам. Мы продолжаем заниматься экспедициями. Но чем дальше, тем меньше мы можем записать. Люди уходят и уносят с собой драгоценные свидетельства народной культуры. Потому и нужно использовать любую возможность общения с народными исполнителями.

И «Божичи» используют каждую возможность. Группа ездит по всей Украине в свободное от работы время, чаще всего на байдарках по малым рекам Левобережья, к культуре которого тяготеют, останавливаясь в прибрежных селах и добывая перлы народного песенного искусства от их реальных носителей. А добываются они непросто. Скажем, песню «Котилася зоря з неба» коллектив записал в селе Петровцы на Полтавщине с голоса Настасьи Федоровны Бабенко 1914 года рождения.

В сегодняшнем составе «Божичей» закрепилась молодая поросль. Украсил ансамбль голос Анны Скрипки, которая давно мечтала петь в этом коллективе. Самой младшей участнице ансамбля Марии Зубченко 17 лет.

Интересно, что музыкальное образование в коллективе только у трех человек. Но, по словам Ильи Фетисова, даже среди профессионалов трудно найти людей столь талантливых, а главное, столь преданных народной культуре.

У ансамбля нет какого-то статуса. Это просто энтузиасты, взявшие на себя миссию проводников народной культуры.

– Если людям нравятся наши концерты, слава богу. Это значит, что мы нужны людям. Если государство не заботится о народной культуре, кто-то ведь должен это делать.