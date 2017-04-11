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11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г. Модернизация Таким образом ознаменовано завершение важного этапа реконструкции доменной печи № 3 ПАО «Запорожсталь» – крупноузлового монтажа металлоконструкций.

СТРОИТЕЛИ и монтажники на строительной площадке домны смонтировали более 7000 тонн металлоконструкций, сообщает пресс-служба предприятия. В рамках реконструкции полностью смонтирован кожух печи, состоящий из шести крупных узлов, каждый весом до 400 тонн. Также установлен опорный четырехколонник печи, наклонный мост. Завершается монтаж оборудования объединенной насосной станции, сборка и оснащение машинного зала печи, системы газоочистки и пылеуловителя. На данный момент на строительной площадке реконструкции ДП № 3 идет подготовка к установке бесконусного загрузочного устройства лоткового типа производства компании Danieli Corus.

«Мы уверенно движемся к завершению строительства новой доменной печи № 3. На днях вышли на верхнюю отметку домны – 86 метров. По нашей доброй традиции на верхней точке печи установлен Государственный флаг Украины», – отметил генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма.

Масштабная экологическая реконструкция доменной печи № 3 стартовала 1 ноября 2016 года. Впервые в Украине при реализации крупных инфраструктурных проектов комбинат «Запорожсталь» использовал лучшую мировую практику – создал интеллектуальную модель доменной печи, которая повысит эффективность реконструкции, сократит сроки ее проведения. Инвестиции комбината в экологическую реконструкцию ДП № 3 составят порядка 1,5 миллиарда гривен.



Запорожье.

На ДП-3 поднят Государственный флаг Украины.

Фото пресс-службы МК «Запорожсталь».

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