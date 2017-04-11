11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г.

Экономика

Еще недавно основу экономики Луганской области составляла обрабатывающая и добывающая промышленность. Да за последние три года в силу событий, происходящих в Донбассе, в валовой добавленной стоимости региона увеличивается доля сельского хозяйства.

Луганщина сеет

ЗЕМЛИ вокруг села Калмыковки в Старобельском районе тучные. Сейчас раскинувшиеся на них поля в одних местах еще черные – они только засеваются, а в других местах отливают изумрудом взошедшей озими.

– Озимая пшеница взошла дружно, ведь климатические условия были благоприятны для ее перезимовки, – говорит директор местной агрофирмы «Калмычанка» Виктор Молоток. – Это дает надежду на хороший урожай. Надеемся получить, как и в прошлом году, не менее пятидесяти центнеров зерновых на круг.

Прошлый год был хлебородным не только в вышеупомянутом хозяйстве, но и в целом на Луганщине. На контролируемой украинскими властями территории области земледельцы собрали один миллион 300 тысяч тонн зерна. Неплохо сработали и животноводы. Все это позволило Луганской области занять в стране первое место по увеличению индекса объема сельхозпроизводства.

– Такую тенденцию хотим сохранить и в этом сезоне, – делится планами заместитель директора Департамента агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации Любовь Бескоровайная. – Совместно с сельхозпредприятиями разработана оптимальная структура посевных площадей. Предпочтение отдано экономически выгодным и подходящим для выращивания в нашей зоне культурам – озимой пшенице, кукурузе и подсолнечнику. На уровне прошлого года останутся объемы посевов крупяных культур, хотя посевы гречихи хотим несколько расширить. Чтобы отдача нивы была большей, планируем внести почти в два раза больше минеральных удобрений, нежели в прошлом году.

Сейчас весенне-полевые работы идут полным ходом. Уже засеяно яровыми пшеницей и ячменем более двух третей площадей, отведенных под эти культуры. Семена гороха и овса заделаны на половине запланированных полей. Проводится боронование площадей для закрытия влаги. Состояние почвы и погода уже позволяют начинать сев подсолнечника и других поздних культур. Этот процесс стартует через неделю-другую.

Провести весь комплекс весенне-полевых работ в лучшие агротехнические сроки, к сожалению, луганским земледельцам не удастся: не хватает техники. Нагрузка на один посевной агрегат очень велика – больше 160 гектаров, в то время как в среднем по Украине она чуть выше ста гектаров.

Селу обещают поддержку

СЕГОДНЯ для Луганщины, потерявшей из-за войны значительную часть промышленности, аграрный сектор является системообразующим в экономике области. Он обеспечивает продовольственную безопасность, обеспечивает развитие технологически связанных отраслей АПК, формирует социально-экономическую основу развития сельских территорий. Поэтому местные власти делают ставку на приоритетное развитие агросектора. В регионе разработана целевая программа привлечения инвестиций на село, развития и поддержки там малого и среднего бизнеса как в земледелии, так и животноводстве.

Ныне почти три четверти поголовья скота содержится в личных хозяйствах крестьян. Планируется создание молочных кооперативов, которые занимались бы сбором и сдачей сырья на молокозаводы как Луганской, так и соседней Харьковской области. А еще предусматривается поддержка животноводства путем частичной компенсации стоимости закупаемых доильных аппаратов отечественного производства для индивидуальных сельских хозяйств и частичное возмещение стоимости закупленного высокопроизводительного и племенного поголовья сельскохозяйственных животных. Средства на это будут выделены как из казны государства, так и областного бюджета.



Луганск.