Главная / КОМЕНТАРИИ / Похороны Евтушенко перенесли

11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г. Интрига затягивается В предыдущем номере мы высказали предположение, что силы, всеми мерами стремящиеся раскачать общественное спокойствие в России, намерены использовать похороны советского поэта Евгения Евтушенко в своих целях.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ на 9 апреля похороны не состоялись. Но это не снимает подозрений, а напротив, их усиливает. Как рассказал друг семьи поэта Михаил Моргулис, похороны, запланированные на 9 апреля, перенесены на 12 апреля (День космонавтики). Причина якобы в том, что 9 апреля празднуется Вербное воскресенье. Поэтому было решено отложить прощание с поэтом и похороны еще на три дня.

Напомним, что Евтушенко умер 1 апреля в Талсе, штат Оклахома, в США. Сразу предполагалось, что прощание состоится 7 или 8 апреля. Потом, якобы из-за проблем с оформлением документов(?), назначили на 9-е… И что, забыли, что это Вербное воскресенье? Так назначьте на 10-е. Сколько же томиться усопшему? Нет, берут еще три дня. Подобной аналогии даже невозможно припомнить. Переносы в данном случае могут свидетельствовать только об одном: сторона, готовящая провокации на похоронах поэта, или не готова, или считает, что для этого не созрел момент, чтобы резонанс дал максимальный эффект.

А в итоге завершиться все может большим пшиком. Как в случае с ракетной атакой в Сирии… Да и День космонавтики тоже праздник немаловажный.

Соб. инф.

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