11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г.

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України



ЖИТОМИР, вул. Дмитрівська, 5. Ця адреса добре відома не тільки жителям міста і нашої країни, але й міль­йонам людей з усього світу. Адже 110 років тому – 12 січня 1907 року – тут народився видатний учений, Головний конструктор ракетно-космічних систем Сергій Павлович Корольов. Щоправда, цей факт став відомим тільки в січні 1966-го, після раптової смерті нашого славетного земляка, який до того часу був суворо засекреченим.

І тоді ж з’ясувалося, що зберігся будинок, в якому народився майбутній прокладач перших космічних трас. Саме тут квартирувало молоде подружжя Корольових – Марія Миколаївна і Павло Якович, який працював викладачем словесності в чоловічій гімназії. Вже через два роки Сергійко виховувався у сім’ї свого діда в Ніжині, потім жив разом із мамою в Одесі, навчався в Київському політехнічному інституті.

Згодом було навчання в Московському вищому технічному училищі імені

М.Е. Баумана, робота заступником Реактивного науково-дослідного інституту. Під час репресій були безглузді звинувачення у шкідництві, і він у спеціальному науково-дослідному ЦКБ-29 проектував військові літаки, в тому числі з реактивним двигуном.

Наприкінці сорокових років Сергій Корольов успішно займається констру­юванням і випробуванням ракет. І вже 4 жовтня 1957-го на орбіту виведено перший у світі штучний супутник Землі. А 12 квітня 1961 року здійснено тріумфальний політ Юрія Гагаріна – першої людини у Всесвіті. Були й інші космічні досягнення. Звісно, радянські люди з освоєнням навколоземного простору пов’язували далекоглядні плани, сподівалися, що нові каравани ракет помчать нас до Місяця, Венери, Марса, до інших планет і зірок…

Та сталося так, що 14 січня 1966 року академік Сергій Павлович Корольов несподівано помер під час хірургічної операції в результаті серцевої недостатності. Тільки тоді ім’я й біографія Головного конструктора було відкрито широкому загалу. Вдячні житомирські ентузіасти відразу ж узялися за створення меморіального музею свого земляка. І вже буквально через кілька місяців сім’я Корольових – мати Марія Миколаївна Баланіна, дружина Ніна Іванівна і дочка Наталія Сергіївна передали пошуковцям неоціненні реліквії та особисті речі конструктора, які лягли в основу відкритого 1970 року музею космонавтики ім. С.П.Корольова.

І коли в Житомирі 22 грудня 1973 року проводилось адміністративне районування, то один із двох районів назвали Королівським. На центральній міській площі, яка носить ім’я С.П.Корольова, височіє величний пам’ятник Легендарній Людині.

Днями ми побували в музеї космонавтики разом із Михайлом Андрійовичем Чигирем, який майже 40 років був депутатом обласної ради, депутатом районних рад і донедавна – одним із керівників області. Зі своїми колегами він зробив вагомий внесок у створення і функціонування музею, який зараз є самостійним і повноцінним закладом національного значення.

Сьогодні музей має у своєму розпорядженні понад 13 тисяч експонатів, які дбайливо зберігають і постійно поповнюють. Святе місце – невеличка затишна кімнатка, в якій стоїть плетена дитяча колиска, а на туалетному столику – прядка волосся з першої стрижки Cергійка. Адже саме тут холодної зимової ночі народився маленький хлопчик, який здивував увесь світ.

Дочка Корольова Наталія Сергіївна згадує: «Батько двічі міг отримати Нобелівську премію. Він спрямував би ці гроші на розвиток космонавтики. Перший раз його хотіли нагородити за запуск першого штучного супутника Землі, другий – після польоту в космос Юрія Гагаріна. Але на звернення Нобелівського комітету керівник держави Хрущов відповів, що творцем нової техніки у нас є весь народ. А посмертно Нобелівську премію не дають».

В експозиції представлено обладнання, спорядження космонавтів, космічну їжу, а також документи, фотографії, сувеніри космічної тематики, 9 міліграмів місячного грунту. Увагу привертають унікальна колекція зразків космічної техніки, обгорілий спусковий апарат космічного корабля «Союз-27», макети спускового апарату гагарінського «Востока» та «Лунохода-2» натуральної величини… Окремий тематичний комплекс складають музейні предмети, які стосуються розвитку космонавтики в Україні.

Директор музею доктор економічних наук Ірина Дячук прийшла сюди працювати 30 років тому й останні шість років очолює цей дружний, згуртований колектив. Вона робить гідний вклад у підвищення авторитету й наукового рівня музею, розширення його зв’язків із громадськістю, міжнародних контактів. В Інтернеті музей має веб-сайт, де активно висвітлює свою діяльність, розміщує власні наукові статті та доповіді.

За цей час у музеї побувало понад три мільйони людей із багатьох країн. Відвідувачі вдячно згадують змістовні екскурсії, які ведуть завідуючі культурно-масовим відділом – Ірина Вишневецька, фондами – Наталія Щербакова, міжнародним відділом – Вікторія Четвертак, відділом «Космос» – Лілія Кавун. А екскурсовод Костянтин Куликовський вільно володіє кількома іноземними мовами.

Музей космонавтики ім. С.П. Корольова гідно розповідає про подвижницьке життя та цілеспрямовану діяльність свого знаменитого земляка і всесвітньо відомого вченого, є осередком активної наукової та історично-просвітницької діяльності, робить значний внесок у розвиток духовної культури нашого народу, зміцнення престижу космічної діяльності в Україні.

Іван ГАВРИЛИШИН, член Національної спілки журналістів України.