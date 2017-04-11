Главная / НОВОСТИ МИРА / Томагавками по объекту общепита

11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г. очевидное, но невероятное «Каждому дураку ясно, – писал классик американской литературы О. Генри, – что будь земля круглой, у китайцев косы торчали бы перпендикулярно вверх, а не висели бы вдоль спины». НО события 7 апреля категорически опровергли научную гипотезу гениального юмориста. При этом кардинальным образом прокололись его соплеменники, начитавшиеся О’Генри. Будь земля плоская, у них было бы больше шансов попасть со ста километров если не в десяток стоящих на аэродроме истребителей, то хотя бы во взлетную полосу. А так янки, выпустившие 59 «томагавков» (один, видимо, застрял в трюме) с двух эсминцев по авиабазе Шайрат правительственных войск Сирии, умудрились разбомбить столовую и несколько ангаров с хранящимся там авиа­хламом в виде нескольких нелетающих учебных самолетов. Заметим, что при ударе, оцененном в 83 миллиона долларов, 36 «томагавков» вообще не долетели до цели(!). По сравнению с российскими калибрами, которые бьют без промаха на расстоянии до четырех тысяч километров, этот цирк, который американцы назвали ракетным ударом, – позорище ни с чем не сравнимое.

Зато в дислокациях совершенно иного рода цель явно была достигнута, а результаты атаки во много раз преувеличены. Имеется в виду политическая кухня, особенно если она изрядно приправлена нашими патриотами. Сколько в Киеве чепчиков полетело вверх, просто невообразимо! Сколько восторженных воплей типа: «Итак, Трамп сделал первый ход в игре с Путиным. И ход довольно сильный и уверенный», «Америка делает то, что хочет, остальные то, что смогут»!

Невольно напрашивается вопрос: так что же смогла Америка?

Как утверждалось в Белом доме и в американских СМИ, целью атаки было уничтожение российских авиабомб с химической начинкой. После атаки независимые расследователи военных преступлений из команды «Conflict Intelligence Team» (CIT) заявили, что на фотографии, сделанной на «уничтоженной» американскими ракетами военно-воздушной базе в Сирии, «…видны предметы, похожие на советские контейнеры с химическим оружием». Хотя даже у неспециалиста при первом же взгляде на эти контейнеры, больше похожие на старые дырявые выварки для белья, сразу возникают сомнения. Да и люди на фото ходят рядом без масок и противогазов, что совершенно невообразимо после подрыва хотя бы одной химической бомбы.

Но это лишь одна сторона блефа. Куда интереснее история с «томагавками», которые, как это заявлено, долетают до цели с вероятностью 85-90 процентов. Этот показатель зафиксировали в Ливии, когда из сотни запущенных «томагавков» цель поразили 93 (93 процента), остальные семь упали где-то в барханах пустыни.

Кстати, примерно в это же время года, в апреле 1999-го, после начала операции «Союзная сила» войсками США было выпущено 218 крылатых ракет морского базирования и 60 крылатых ракет воздушного базирования по объектам Югославии. Но тогда использовались «томагавки» предыдущего поколения, и вероятность поражения цели была ниже – долетели до цели около 86 процентов выпущенных ракет. Кроме этого, югославским силам ПВО удалось сбить еще около 30 «топориков». Кстати, в Югославии был зафиксирован уникальный случай, когда летчик на МиГ-21 приблизился к летящему «томагавку» и расстрелял его из пушки. Что почти невероятно. Югославы вообще творили чудеса. Чего стоит только уничтожение самолета-невидимки «Стэлса»?

После последней оказии все данные о высокой точности и надежности американских ракет оказались под сомнением. Кто-то пустил слух, что американцы просто утилизировали старые «томагавки». Это оказалось полным враньем, что понятно по фотографиям найденных осколков ракет. Все ракеты выпуска 2015 года.

Почему же столько ракет не достигли цели? Ведь повлиять на полет этого начиненного взрывчаткой снаряда, несущегося на высоте всего 15 метров, при помощи сирийских РЭБ практически невозможно. При такой высоте полета ракета не видна даже для радаров С-300 и С-400 на расстоянии свыше 80-100 километров. Правда, есть одна хитрость, которая, вероятно, и была испробована в районе Тартуса сирийцами. По информации из различных источников в арабской блого­сфере, можно сделать вывод, что сирийцы каким-то образом нарушили высотомеры «томагавков», и те просто вспахивали землю брюхом, не замечая перед собой холмов. К этому выводу приводят и фотографии буквально зарывшихся в землю ракет в районе Тартуса.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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