11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г.

Приємна новина

Справжнім святом для жителів лівобережної частини Запорізького району, що оточує Запоріжжя, стало урочисте відкриття нової філії поліклініки комунального закладу «Запорізька центральна районна лікарня» районної ради у селищі Кушугум.

УЧАСНИКИ заходу насамперед згадали історію заснування лікувального закладу. За словами голови Запорізької райдержадміністрації Анатолія Васюка, ще 2008 року депутати Кушугумської селищної ради прийняли рішення щодо виділення земельної ділянки, розробки проекту та складення кошторису на будівництво сучасної поліклініки. Адже стара була технічно непридатною для здійснення функцій лікувального закладу й не мала можливості прийняти необхідну кількість пацієнтів. На виконання рішення селищної ради було розроблено та затверджено проектну документацію на будівництво об’єкта, складено кошторис та отримано державний акт на право постійного користування земельною ділянкою під будівництво і обслуговування Кушугумської поліклініки на 250 відвідувань. Будівництво розпочалося у грудні 2011 року. Проте у зв’язку з проблемами у фінансуванні через війну на Донбасі його завершення відкладалося аж до першого кварталу 2017 року.

Як повідомив голова ОДА Костянтин Бриль, загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта склала понад 80 мільйонів гривень. Для фінансування залучалися кошти державного, обласного та місцевих бюджетів.

– Мені дуже приємно сьогодні відкривати нову сучасну поліклініку в селищі Кушугум, – наголосив Костянтин Бриль. – Адже цей медичний заклад – перший, який відкрито не лише у Запорізькій області, а й в Україні в 2017 році. Цей об’єкт зведений для людей на благо майбутньої громади. Хочу підкреслити, що це дуже гарний приклад, коли наша держава, незважаючи на дуже важкі часи, під час військових дій, все одно дбає про своїх громадян. Щиро дякую всім, хто брав участь у зведенні поліклініки, – проектантам і будівельникам. Також хочу згадати народного депутата Петра Ваната, який дуже переймався цим будівництвом і доклав зусиль для виділення 15 мільйонів гривень з держбюджету. Найближчим часом обласна влада докладе всіх зусиль, аби створити тут сучасний пункт швидкої допомоги, придбати додаткове обладнання. Для цього в обласному бюджеті поточного року заплановано 3,9 мільйона на обладнання та близько 900 тисяч – на благоустрій території. Також сподіваюсь, що тут комога швидше почнуть працювати аптеки, будуть створені палати для ветеранів та учасників АТО, і ця лікувальна установа стане прикладом для більшості медзакладів України.

Очільник регіону наголосив, що питання організації центру первинної медико-санітарної допомоги на базі цієї філії буде розглядатися після формування об’єднаної територіальної громади. Керівники ОДА та облради вручили відзнаки причетним до появи нової поліклініки.

– Філія поліклініки, на яку багато років чекали жителі Запорізького району, зможе надавати сучасну якісну медичну допомогу не тільки жителям трьох селищ – Кушугума, Малокатеринівки та Балабиного, а й всім майже 28 тисячам жителям лівобережної частини району, враховуючи і тих, хто проживає на території садових товариств у райо­ні селища Кушугум, – зазначив голова Запорізької райдержадміністрації Анатолій Васюк. – Адже з квітня по листопад включно населення, яке звертається за медичною допомогою, зростає ще на 2,5 тисячі осіб.

Після урочистого відкриття учасники заходу ознайомились з медзакладом. Головний лікар Запорізької центральної районної лікарні Тетяна Гудим повідомила, що до складу триповерхової філії входять кабінети лікарів-спеціалістів невролога, кардіолога, офтальмолога, хірурга, отоларинголога, стоматолога, гінеколога, терапевтів та педіатрів, а також рентгенологічне відділення, кабінет УЗД, КФД, КДЛ, фізіотерапевтичне відділення, відділення денного стаціонару на 30 ліжок, центральне стерилізаційне відділення, пункт постійного базування швидкої медичної допомоги тощо. Філія оснащена сучасним стоматологічним, рентгенологічним, лабораторним обладнанням, устаткуванням, меблями. У зв’язку зі збільшенням обсягу медичних послуг додатково до штатного розкладу введено 29 штатних одиниць.

Філія буде надавати як первинну медичну допомогу жителям трьох селищ, так і вторинну медичну допомогу населенню всього району. Для покращення надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги жителям лівобережної частини району виїзди вузьких спеціалістів з основної лікувальної бази до філії будуть здійснюватися за графіком.



Запорізька область.