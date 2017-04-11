11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г.

Проблемы децентрализации

Херсонская область вышла на четвертое место в стране по темпам децентрализации, однако чиновники, находящиеся на разных уровнях властной вертикали, продолжают противиться реформам, ибо не желают терять «насиженные» места и контроль над финансовыми потоками.

Партии теряют у селян доверие

ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ плану в Херсонской области запланировано создать 41 объединенную территориальную громаду (ОТГ) вместо 298 местных советов. Поскольку план не догма, то первое число, как мы поймем позднее, склонно меняться. В прошлом году здесь состоялись выборы в 11 ОТГ. И теперь их, вместе с созданной в 2015 году первой Кочубеевской ОТГ стало 12.

30 апреля пройдут выборы в Горностаевской ОТГ и Виноградовской ОТГ. По мнению координатора Херсонского центра развития местного самоуправления Оксаны Силюковой, наибольшее сопротивление реформе оказывают председатели райсоветов, поскольку создание объединенных территориальных громад приводит к финансовому и кадровому оттоку ресурсов из районного уровня в ОТГ.

Получается, что в дальнейшем райсоветы, финансирующиеся за счет местного бюджета, просто не будут иметь средства на собственное содержание и функционирование. И этот процесс учитывается территориальной реформой: в будущем район ликвидируют. Вместо них в Херсонской области, например, планируется создать 3-4 округа. Поэтому-то и сильно было на первом этапе децентрализации стремление районного руководства создавать единую ОТГ на базе того или иного района. В ходе реформы выявились и другие неприятные моменты для ее противников. Стало трудно продвигать в руководство ОТГ сторонников партии власти, так как избиратели начали отдавать предпочтение самовыдвиженцам. «К тому же стала прослеживаться тенденция, – отмечает Силюкова, – что в сельской местности люди почти не обращают внимания на политическую принадлежность кандидатов на тот или иной пост, что и нервирует некоторые политические партии, быстро теряющие рейтинг и влияние».

«Строптивцев» попытались наказать

КАК ТОЛЬКО был принят Закон «О добровольном объединении громад», жители села Кочубеевского Высокопольского района и соседних общин Заградовки, Орловки и Пригорья начали готовиться к созданию ОТГ. И они были весьма огорчены, когда выяснилось, что по перспективному плану Кочубеевке предстояло отойти к громаде, формирующейся вокруг райцентра Высокополье. Но кочубеевцы решили твердо стоять на своем и добились пересмотра перспективного плана. Местные чиновники, стремясь наказать «строптивцев», попытались во время выборов провести путем ряда махинаций на пост главы Кочубеевской объединенной громады своего ставленника. Однако объединенная община отдала большинство голосов за Ивана Дударя, возглавлявшего при объединении Кочубеевский сельсовет.

– Наша ОТГ объединяет 14 сел, где проживают 3876 человек, – рассказывает Иван Дударь. – Сохранили действовавшие в селах школы, детсады, библиотеки, сельские клубы, создали собственный отдел образования. В прошлом году мы превысили план местных поступлений в бюджет громады более чем на 6,5 миллиона гривен. К тому же получили субвенции из госбюджета. За эти средства проложили 1,5 километра асфальтированной дороги, отремонтировали водопровод и установили новую водонапорную башню, сделали уличное освещение, капремонт местной больницы, приобрели для нее новую мебель и оборудование для стоматологического кабинета. В опорной школе оборудовали класс информатики с 10 компьютерами и мультимедийной доской. Приобрели для общины новый трактор, прицеп, плуг и газонокосилку.

Почти каждую неделю в Кочубеевку приезжают представители из других сел Херсонской области, чтобы увидеть, какие преимущества дает объединение общин. А бюрократы из Каховского райсовета тем временем продолжают вставлять палки в колеса созданным в прошлом году Тавричанской и Зеленоподской объединенным территориальным громадам и не спешат передавать на их баланс объекты общей собственности территориальных общин района. Речь идет о библиотеках, ФАПах, медицинских амбулаториях, учреждениях образования, пожарной охраны. Так, в первом квартале нынешнего года Зеленоподская ОТГ утратила возможность полностью заменить окна в Дмитровской и Архангельскослободской школах в рамках субвенции на социально-экономическое развитие. Ведь эти школы продолжают оставаться на балансе района.

Без контроля не заживешь по-новому

«НА ПЕРВОЙ же учредительной сессии после выборов в декабре 2016 года мы приняли решение о передаче имущества общей собственности общин района в собственность нашей общины. Все, что зависит от нас, сделано. Но профильная комиссия райсовета на своем заседании отклонила наше ходатайство. Это просто издевательство», – говорит юрист Зеленоподской ОТГ Николай Драчук. А «торможение» включено по очень простой причине: не хочется уменьшать финансирование районных организаций. Посмотрев на мытарства зеленоподцев, в частности с организацией медицинских услуг, Тавричанская ОТГ, не мудрствуя лукаво, заключила договор с Каховским райсоветом и районным центром первичной медико-санитарной помощи на оказание услуг для членов своей громады.

У агронома Николая Степанова возникли серьезные опасения по поводу того, что в Чаплинском районе вместо трех ОТГ, как предполагалось после утверждения Кабмином перспективного плана территориальной реформы, решили создать четыре. Так появилась в конце прошлого года Крестовская ОТГ, в состав которой входят пять сельсоветов. На территории громады расположено ООО «Торговый дом «Долинское»

(ТД «Долинское»), являющееся одним из крупнейших производителей молока и перечислившее в прошлом году 6,2 миллиона гривен в бюджет района. И Николая Сергеевича беспокоит, что из 22 депутатов Крестовской объединенной громады – четверо являются работниками ТД «Долинское».

Некоторые депутаты представляют организации, систематически получающие благотворительную помощь от ТД «Долинское», ряд депутатов – активисты общественных организаций «Долинская община», «Новонатальевская громада», в числе учредителей которых значится генеральный директор ТД «Долинское» Владимир Хвостов. Если еще учесть, что совладельцы ТД «Долинское» Владимир Белый и Оксана Гавриленко арендуют также 4,3 тысячи гектаров охотничьих угодий, а Владимир Хвостов является еще и соучредителем общественной организации «Долинский охотник», то становится понятно, что в руках руководства и владельцев ТД «Долинское» сконцентрирован мощный ресурсный и властный потенциал. И членам Крестовской ОТГ предстоит обстоятельно следить за тем, чтобы этот потенциал работал не на создание удельного княжества «Долинское», а помогал всем членам громады действительно начать жить по-новому.



Херсонская область.