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11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г. Советы юриста

Некоторым нашим читателям приходилось сталкиваться с полицией не только как потерпевшим или свидетелям, но и подозреваемым. В этой ситуации многое зависит от того, знает ли человек свои права, может ли их отстоять. Письма на эту тему комментирует юрист Сергей Ляхович.

«Моего брата задержали полицейские, мол, он свидетель в деле об ограблении. Доставили его в участок и там заявили, что он подозреваемый. Телефон отобрали, родственникам позвонить не разрешили, адвоката не было. Брата несколько раз ударили, запугивали, допрашивали полдня. И он сломался, оговорил себя. Сейчас сидит в следственном изоляторе, надеясь, что на суде откажется от своих показаний и его оправдают. Адвокат у нас уже есть, но мы ему не очень доверяем. Какие законы нарушали полицейские? Какие ошибки допустил брат в начале расследования?»

И.Т.



«Если все обстояло так, как вы пишете, то мы имеем дело с грубым нарушением законов. Согласно результатам одного из последних соцопросов, 2,5 процента украинских граждан при задержании правоохранителями были избиты и доказать этот факт не смогли. Статья 59 Конституции Украины гласит: «Каждый имеет право на правовую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав.

Для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления правовой помощи при решении дел в судах и других государственных органах в Украине действует адвокатура».

Законом предусмотрено, что в досудебном производстве уголовного дела как защитник допускается только адвокат, а в судебном разбирательстве такого дела с согласия подсудимого в качестве защитников могут быть допущены близкие родственники, опекуны или попечители. Если гражданин не имеет средств для оплаты адвокатских услуг, закон предусматривает предоставление бесплатной юридической помощи.

Адвокат допускается к участию в уголовном деле с момента предъявления обвинения, а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления или применения меры пресечения в виде заключения под стражу, – с момента объявления ему протокола о задержании или постановления о применении меры пресечения, но не позднее 24 часов с момента задержания.

Уважаемый И.Т.! Главная ошибка, которую совершил ваш брат, в том, что он позволил допрашивать себя в качестве обвиняемого без участия адвоката. Статьи 45 и 66 Уголовно-процессуального кодекса Украины гарантируют гражданину право на юридическую помощь в лице адвоката. Без адвоката человеку, не имеющему юридического образования, отстоять свои права очень сложно. Есть масса нюансов, о которых обычные люди не догадываются. Например, вряд ли они знают, что, согласно части 4 статьи 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК), допрос не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в целом — более 8 часов в день. Если к вам на допросе применялось физическое или психологическое насилие, необходимо немедленно вызвать «скорую помощь» и сообщить причину недомогания или физических повреждений. Также можно вызвать сотрудников управления внутренней безопасности при МВД Украины, обратиться в дежурную часть 102, вышестоящую прокуратуру, СМИ. Для удостоверения факта применения насилия следует впоследствии обратиться в экспертное учреждение по определению психического или физического насилия. Если к вам применялись недозволенные методы следствия, вы можете отказаться от «выбитых» первичных показаний в суде и дать новые согласно части 4 статьи 95 УПК Украины».



«В нашей организации совершено преступление, всех сотрудников по очереди вызывают к следователю и допрашивают. Могу ли я отказаться давать показания как свидетель?»

Инесса.



«Уважаемая Инесса! Если вас допрашивают как свидетеля, не лгите и не отказывайтесь давать показания. Вы несете за это уголовную ответственность согласно статьям 384, 385 Уголовного кодекса Украины. Чтобы ваши показания не были использованы против вас, соблюдайте меры предосторожности: прежде, чем отправиться на допрос, сообщите родственникам, друзьям, близким, куда вас вызвали. Перед началом допроса убедитесь, что перед вами действительно сотрудник правоохранительных органов. Потребуйте у него удостоверение и перепишите его основные реквизиты. Будьте вежливы. Согласно части 1 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вы имеете право потребовать зафиксировать допрос техническими средствами — не пренебрегайте им. Прочитайте протокол минимум два раза, укажите в нем всех участников допроса, время его начала и окончания. Если в протоколе есть неточности, обязательно укажите на них. Не оставляйте пустые строчки в протоколе — там должен стоять зигзаг, делающий невозможным вписывание дополнительной информации».

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