11.04.2017 , № 41 от 11 апреля 2017 г.

Письма сообщают

Эти слова взяты из письма в «РГ» пенсионера Василия Афанасьевича Штокалина из Шепетовки Хмельницкой области, получившего «убийственную» платежную квитанцию за отопление и не имеющего возможности ее оплатить. В таком положении оказались тысячи наших читателей.

«Платить не могу!»

«МНЕ 79 лет, – рассказывает о себе подписчица «РГ» Ольга Григорьевна Петровская из Вышгорода Киевской области. – Отработав почти полстолетия воспитателем в школе-интернате для детей, больных полиомиелитом, я получаю пенсию 2157, 65 гривны. Из каких расчетов набежали 65 копеек? Наверное, их «приклеили», чтобы сумма воспринималась внушительней. Третий месяц подряд приходит квитанция для оплаты за централизованное отопление с пугающей суммой – 2716 гривен (тут уже копейки округлили в сторону увеличения). За электроэнергию – 669,96 гривны. На содержание домов и придомовых территорий – 389,64 гривны. За телекоммуникационные услуги –

110,17 гривны. Общая сумма – 3894,81 гривны. Чуть ли не двойной размер моей пенсии. Даже при большом желании все оплатить нет возможности.

Наш премьер советует рассчитываться в рассрочку. А сам он пробовал так делать? За эти три месяца у меня накопилось рассрочки свыше шести тысяч. Когда я их погашу? Слышала, что рассчитываться придется дележом трехкомнатной квартиры, в которой судьба обрекла меня на старости жить одной. Моей семье ее выдали еще при советской власти. Теперь, значит, «разорвут» в счет рассрочки? Вот до чего додумались наши правители…

Напечатайте, пожалуйста, мое письмо. Может, власти образумятся и перестанут драть с людей последнюю шкуру».

Просьбу вашу, уважаемая Ольга Григорьевна, выполняем. Только не гарантируем «образумления»…

«А Васька слушает да ест»

«УВАЖАЕМАЯ редакция «Рабочей газеты», – пишет Николай Васильевич Мовчан из Харькова, – хочу поблагодарить вас за смелые и честные публикации. По душе мне все, о чем вы пишете. Интересное совпадение: едва во мне закипит возмущение по поводу дерибана со стороны властей, как в свежем номере газеты, словно в зеркале, нахожу об этом соответствующую статью или письмо читателя. Вы даете многим пищу для размышления, помогая людям определиться в своих намерениях, действиях и поступках.

Такого же мнения и мой сосед бывший тракторостроитель Николай Евгеньевич Горбин. Он ваш подписчик со стажем. Мы обсуждаем ваши статьи. И вот на чем сошлись. Вы своим публикациям даете боевые заголовки. Например, «Обуздать доморощенных кровопийц!» К кому это обращение? Ко мне и такому, как я. Способен ли я в 79 лет обуздывать кровопийц? Вы бросьте клич молодым – они же отравлены капиталистической демагогией о демократии. И разъясните, почему и кто украл у них будущее.

По мнению Николая Евгеньевича, ваши публикации сначала пугают элиту кровопийц, потом повторением аналогичных заголовков приучают их к «воплям народа», атрофируя в них жалкие крохи душевного сочувствия и сострадания, вследствие чего они, кровопийцы, начинают воспринимать публикации как рекламу их нечеловеческих действий. И даже злорадствуют на сей счет. Получается, как в басне Крылова: «А Васька слушает да ест».

Обуздать кровопийц может только народ, обложенный такими неподъемными тарифами на коммунальные услуги.

С 1 августа 2014 года по 1 мая 2015 года 1 кубометр горячей воды для потребителя стоил 23,04 гривны, 1 квадратный метр отапливаемой площади – 7,68 гривны. Народу пускали туман в глаза, называя тарифы экономически обоснованными. Далее: с 1 мая 2015 года по 1 июля 2016 года 1 кубометр горячей воды оценили в 37,23 гривны, 1 квадратный метр отопления – в 13,89 гривны. С 1 июля 2016 года 1 кубометр горячей воды уже стоит 73,95 гривны, 1 квадратный метр отопления – 28,74 гривны. Из года в год петля затягивается все туже и туже. И делается это по указанию МВФ. Куда мы едем?!

Народ может и должен ответить тем же, только с обратным знаком. Пусть элита перед МВФ и рассчитывается с долгами из собственных карманов, наполненных наворованным у народа. Иного выхода обуздать доморощенных кровопийц искать не надо. Иначе они все глубже будут всасываться в кровь народа. А доморощенные кровопийцы – это людишки, называющие себя носителями новой демократии. Теперь вопрос в лоб: зачем нам такая демократия?»

Три столпа демократии

ОТВЕТОМ на поставленный автором предыдущего письма вопрос может служить статья юриста Николая Степановича Боженко из Полтавской области (точный адрес он не указал) «Українська демократія: проблеми і умови її кардинального поліпшення». Статья длинная и, скажем прямо, излишне многословная. К тому же в преамбуле он написал: «Прошу рассмотреть возможность ее публикации, но при этом не изменять акценты и не сокращать(?) текст и детальную аргументацию, поскольку содержание должно быть понятным и убедительным для читателей разного политического и правового уровня».

Нет нужды говорить об уместности такого требования, исходя из невозможности отдать часть газетной площади под повторение известных истин. Но есть смысл ознакомить читателей с ее основными «акцентами», которые подходят под читательское определение «Три столпа демократии».

Итак, столп первый (цитируем языком оригинала). «Першою і ключовою умовою суттєвого поліпшення демократії має стати запровадження систематичного, зручного і маловитратного контролю виборців за діяльністю народних депутатів, узаконення їх відкликання та юридичної відповідальності». По мнению автора, «у виборчому процесі за мажоритарної системи необхідно забезпечити дотримання принципу рівних можливостей». В отношении агитационного процесса за того или иного кандидата «форми, що впливають на емоційну (підсвідому) сферу виборців (мітинги, політична реклама тощо) чи надають перевагу кандидатам із більшими статками (концерти, використання газет тощо) або залежать від наявності місцевого радіо чи телебачення (дебати, дискусії і т. п.), мають бути заборонені. Одночасно з цим підлягає забороні і надання виборцям коштів, робіт чи послуг, незалежно від їх вартості, та внесення кандидатами грошової застави».

«Другою умовою зміцнення народо­владдя, доки існуватиме посада президента, є посилення його ролі, як гаранта прав і свобод громадян та поліпшення контролю виборців за його діяльністю…Оскільки будь-який президент не отримує цю посаду як спадкоємець трону, а є виборною особою, він мусить, як мінімум, щорічно звітувати перед виборцями, а не обмежуватися лише зверненнями чи посланнями. У разі втрати довіри виборців, невиконання чи перевищення конституційних повноважень, діяльність такого глави держави може бути ним припинена через всеукраїнський референдум, але вже за народною ініціативою, з позбавленням його усіх пільг і переваг та з певним відшкодуванням ним витрат на референдум та дострокові вибори».

«Третьою умовою поліпшення демократії має бути розширення виключних повноважень всеукраїнського референдму за народною ініціативою».

Информация к размышлению. Думайте и решайте.

В заключение еще одно пожелание. «Пошли нам, Господи, такую демократию, чтобы людей не обкрадывала!» – написала наша многолетняя подписчица Людмила Ивановна Степовая из города Пологи Запорожской области.=