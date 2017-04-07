07.04.2017

ДАВНЕНЬКО я не получал такого удовольствия от чтения законопроектов! Наш Кабмин разродился очередным выкидышем: обязать все трудоспособное население страны подавать электронные декларации о доходах!

Как представлю заскорузлого в битве за жизнь работягу и его электронную декларацию, у меня чувство юмора вянет и пропадает. Там ведь, в кабминовской задумке, только доходы предусмотрены, а расходы исключены. Вот и напишет работяга в графе «доходы» не виллы, яхты и предметы искусства, а, в лучшем случае, тысяч этак пять гривен. Это как в арифметике – пять пишем, два в уме (то есть коммуналка с газом, водой, электричеством за двушку в хрущевке), три в остатке (при полнейшем недостке) на семью из трех человек. А то из пяти – папа с мамой, ребенок, жена… Живи и радуйся! Как говорили в теперь уж древние времена, «гуляй, рванина, от рубля и выше»! Пардон, от гривны и ниже… И возлюбит работяга нашу власть со страшной силой, сотрясая воздух русским матом. По той причине именно русским, что украинского мата такой очистительной и лечебной силы не придумано.

Что касается электронных деклараций наших вождей и их дворни, то тут другая арифметика: один пишем, сто в уме, их не пишем. Вообще эти декларации суть творчество клинических дегенератов. Неужели кто-то на Западе думает, что в декларации некто Полуэкт Полдуэктович напишет в статье доходы: пять миллионов «зеленых» получил в виде взятки (отката, отжима, украл).

Насколько я понимаю в украинском законотворчестве, законопроект Кабмина был «ответкой» на обвинения Запада в небывалом разгуле коррупции. В частности, напомню соотечественникам недавнее заявление первого заместителя директора Международного валютного фонда Дэвида Липтона: «Создание антикоррупционных органов в Украине пока не принесло результата». И это при том, что наши антикоррупционные органы создавались и контролируются США. Но – парадокс или закономерность – после их создания коррупция только увеличилась в разы.

Я тут еще одну детальку вставлю для полного понимания коррупционного пейзажа Украины: для сбора и обработки деклараций полутора милли­онов госслужащих из госбюджета было выделено 65 миллионов гривен. Более 40 гривен на одну декларацию! Сколько их уйдет «для сбора и обработки», а сколько по карманам?! И представьте себе, какие суммы из бюджета уйдут «на сбор и обработку» деклараций всех трудящихся, если этот дивный законопроект будет принят. И что-то мне подсказывает, что принят будет…

Еще одна не деталька, а деталища: откуда в стране деньги для разворовывания, если уже все разворовали и развалили, в государстве, где война жрет бюджет, а предприятия, дающие хоть какой-то доход и валюту, закрываются?

А вот откуда: Порошенко с радостью заявил, что МВФ одобрил очередной транш в размере одного миллиарда долларов. Причем как красиво обосновал свою радость: «Это очередное признание украинских реформ!»

Пока скажу только банальность: Международный валютный фонд не помогает успешным экономикам. Он экономики гробит, а потом скупает целые страны по дешевке.

Вот что в МВФ пристегнули к вожделенному миллиарду, почитайте: «Для более быстрого роста украинской экономике нужны реформы для улучшения бизнес-среды, и начало этому должна положить приватизация земель. Также Украина не может больше позволить себе откладывать комплексную пенсионную реформу, которая предусматривала бы, в частности, и повышение эффективного пенсионного возраста».

«Эффективный пенсионный возраст», как мне кажется, установят для мужиков 100 лет, а для баб – 99. Чтоб уж наверняка!

А оглянемся назад… Внешний долг Украины 113,5 миллиарда долларов, или 131процент ВВП. Внутренний государственный долг скорее сопоставим с внешним.

В 2017-2019 годах Украина по внешним долгам должна вернуть 12,5 миллиарда долларов. Около семи миллиардов долларов по проектам с РФ. Подкатывает решение европейских судов по «Газпрому». Плюс три миллиарда долга России, взятых Януковичем, по лондонскому суду.

А посмотрим вперед через тот бинокль, с помощью которого мы только что смотрели назад. По официальной статистике, население Украины сократилось на 10 миллионов, по неофициальной на все 20. Рождаемость в минусе. Отток трудоспособного населения только увеличивается. Долговая нагрузка на каждого, даже еще не рожденного, чудовищная.

МВФ – всего лишь инструмент выживания для США, и не путайте это с выживанием Украины. Придут корпорации и скупят все на корню: землю, ресурсы, людей. И самое интересное, что долга это не уменьшит!

И будет так, пока из Украины не станет Руина. И уже не в первый раз.