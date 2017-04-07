07.04.2017 , № 40 от 07 апреля 2017 г.

Штрихи до портрета сучасника

Такої життєвої позиції дотримується героїня цього нарису, яка десятиліттями конструювала дивовижні прилади й механізми, що викликали захоплення зарубіжних фахівців, а сьогодні змушена своє творче покликання витрачати на… виживання.

«Містер Ікс» на орбіті!

ЛАРИСУ Голованову, невисоку жваву шатенку, колеги-конструктори, які рівно о дев’ятій годині переступали поріг бюро, звикли бачити вже за комп’ютером. Вона ніби прикипала до екрана з таблицями, цифрами та дивним плетивом ліній, і сторонніх звуків для неї не існувало. Так було й цього разу.

– Доброго ранку, подруго! – вітається Людмила Середа, з якою вони вчилися разом у політехнічному інституті.

Голованова навіть головою не ворухне.

– Та увімкни слух! – майже над самим вухом гукає подруга.

– Тихіше! – озивається Лариса. – А то «Містера Ікса» злякаєш, і він десь знову сховається.

– Ти вже спозаранку намацала його координати?

– Думаю, що так. Не випустити б із поля зору…

Слухаючи збоку цей діалог жінок-конструкторів, хтось міг би подумати, що йдеться про відому оперету чи красеня-легеня, який комусь запав у душу. Насправді наших співрозмовниць цікавить прозаїчніша науково-виробнича тема – колективу фахівців бюро доручено створити механізм космічного призначення. Робота складна й відповідальна, часу на її виконання виділялося мало – модуль під зашифрованою назвою «Містер Ікс» треба видати «на-гора» протягом якихось двох тижнів.

Конструктори під керівництвом молодого координатора творчого процесу Віталія Маринченка енергійно взялися за справу. Кожний відповідав за певну частину роботи. Один займався механікою, другий економічним блоком, третій сплавами металу. Ларисі довірили найвідповідальніше – здійснювати електронне розведення джгутів, які з’єднують у приладах елементи.

– Ну, що тут у тебе? – підбігає Віталій Маринченко.

– Та ось, вимальовується, – каже Лариса, – треба тільки, щоб Сашко Міхеєв підтягнув механіку.

– Міхеєв! – одразу ж розпоряджається Маринченко, – підтягуй!

Міхеєв миттю вмикає персональний комп’ютер. Слідом за ним свої ПК підключають інші. Колективний мозок працює на повну потужність...

І от сонячної середи 23 березня 1995 року в космос летить перша українська одноразова ракета-носій

Zenit-3sl (РН). Вона відкриває серію 36 запусків проекту «Морський старт».

– Наш «Містер Ікс» на орбіті! – радісно лунають голоси в бюро.

У душі Лариси Голованової цвіла весна…

Група Маринченка заслуговувала на нагороди. Та зашкодила криза. Генеральний директор НВО «Південмаш» Володимир Ткаченко тоді зазначав: два-три держзамовлення на ракету-носія ледве давали змогу зводити кінці з кінцями й платити робітникам зарплату. Заохочення відклали до кращих часів. Але вони так і не настали. Розійшлися врізнобіч шляхи конструкторів…

Інший шлях вистелився і перед Ларисою Головановою.

«Ластівчине гніздо»

ТАК люди називають комірку в кутку великої торговельної споруди, двері якої спаровані з вікном. До неї цілком підходить відома приповідка про те, що в разі неможливості скористатися дверима, для проникнення всередину й вікно згодиться. Розміром два метри на півтора, вона ще й нагадує казкову рукавичку, в якій дивним чином вміщується стільки різноманітних речей.

Ліворуч на вішалках, виблиску­ючи целофановими пакетами, чекають на своїх господарів костюми, куртки, пальта, плащі, жакети, сукні тощо. Внизу під ними в таких же пакетах – випрані й випрасувані простирадла, підковдри, наволочки, покривала. Праворуч – клунки, згортки і сумки з речами для відправлення в цехи хімчистки. А між ними за вузьким столом порається розпорядниця всього цього господарства Лариса Голованова.

От-от фабричною машиною з виробництва привезуть нову партію почищених речей і заберуть те, що треба чистити. А перед вікном уже стоять двоє замовників. Спочатку Голованова видає почищені речі, потім приймає принесене в роботу. Кантором зважує постільну білизну, перелічує вироби, виписує квитанцію-договір, і замовник, заплативши за послугу, залишає «ластівчине гніздо».

Обличчя діловито зосереджене. По ньому не скажеш, що Голованова захоплена роботою, але й не скажеш, що вона її обтяжує. Просто жінка справно виконує свої обов’язки. Щоправда, в розмовах із друзями від неї можна почути: «Якщо не маєш роботи, яку любиш, то люби ту, яку маєш».

І ще: «Приймаючи від замовників речі в хімчистку чи видаючи їм почищені, бачу, як люди живуть. Багатій у хімчистку нічого не понесе. Я обслуговую бідноту, неспроможну оновити свій гардероб, яка доношує колись куплене. Ось таким люблю догоджати».

До того ж «ластівчине гніздо» дає змогу спілкуватися з людьми різних професій, від яких можна дізнатися багато цікавого у світі мистецтва, економіки та спорту. Адже саме до цих трьох напрямів Лариса замолоду тяжіла душею – відвідувала театри і виставки, розробляла систему підвищення продуктивності праці на транспорті й захоплювалася баскетболом. Та й зустрічі бувають несподіваними.

Одного разу приносить щось із свого гардеробу Віталій Маринченко. Глянув на жінку за вікном і ахнув:

– Лариса? Боже, як ти тут опинилась?

– Життя загнало, – посміхнулась Голованова. – Ти, бачу, також не від добра сюди завітав?

– Угадала, – мовив колишній технічний директор конструкторського бюро.

І почалися спомини…

«На долю не нарікаю»

– ЖАЛКУЄТЕ за минулим? – запитую Ларису Голованову.

– Що вам відповісти? Думаю, кожна людина має в минулому те, за чим жалкує. Головне, що не можна змінити, – це роки. Але в мене вони заповнилися здійсненням мрії. Захотілося вступити до Київського політехнічного інституту – вступила. Одержала диплом інженера-електронника. Без блату й хабара. Працювала за фахом на заводі «Арсенал». Згодом запросили для виконання відповідального проекту в науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування. На пенсію пішла з дослідного заводу харчової промисловості.

Під час роботи над черговим проектом зустріла свого Юру, і ми побрались. Як провідним інженерам проекту радянська влада виділила гарну квартиру. Бог послав нам дочку Ірочку. Вона медик. У них із чоловіком Олегом двоє синів – старший закінчує магістратуру, молодший вчиться у школі. Тож із родинного боку на долю не нарікаю. Її сконструювала за власним уподобанням.

А от час нині тривожний і непевний. Через це й душа колотиться…