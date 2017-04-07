07.04.2017 , № 40 от 07 апреля 2017 г.

Под стенами облгосадминистрации собралась группа жителей пригородного Наталовского сельсовета Запорожского района с плакатами в руках. На них призывы к чиновникам услышать народ. Эти же призывы люди скандируют. Что же вынудило их прибыть сюда?

Люди оценили конкретную работу

ДНЕМ раньше я встретился с председателем Наталовского сельсовета Владимиром Гурицким. Он рассказал о непростой ситуации, сложившейся на территории совета, а по сути, о захвате власти некими силами.

– Я законно избранный на выборах в октябре 2015 года председатель, – рассказывает Владимир Эдуардович. – Считаю себя и на нынешний день председателем, хотя у нас, если прямо сказать, случился переворот. Я местный житель, считайте, пятого поколения. Еще мой прапрадед там жил и работал, когда в ХIХ веке на этой территории открывались Янцевские гранитные карьеры. Историю села знаю хорошо. И меня односельчане знают неплохо.

После службы на Черноморском флоте Владимир работал строителем в Запорожье. Окончил экономический факультет вуза, одно время был комсоргом треста «Запорожпромстрой». В 1986 году ушел на сверхсрочную службу в армию – был радистом в транспортном авиаполку на Севере. После распада Союза вернулся с семьей на родину. Потом они с женой уехали в Грецию на заработки. Все было нормально, но тянуло на родину, и в 2010 году вернулись в Наталовку, начали строить свой дом.

Как-то руководитель местного сельсовета искал человека на должность заместителя председателя, и предложили ее Гурицкому. Депутаты дали добро, и через три месяца его зачислили на эту должность. А буквально через две недели ушли на пенсию секретарь и председатель совета. Остался Гурицкий в одиночестве и без опыта такой работы. Но он не растерялся. Было три попытки выбрать секретаря, но безуспешно. И Владимир Эдуардович полгода, до выборов 2015 года, по сути, работал один, опираясь на депутатов и односельчан. За это время успел о себе заявить конкретными делами.

Так, к 70-летию Великой Победы открыли новый мемориал на братской могиле в Наталовке. Общими усилиями в школах Наталовки и Лежино обновили окна. Громадой во время субботников оборудовали детские площадки в селах. Утеплили крышу в клубе села Лежино. Наладили освещение улиц. Занялись дорогами.

Люди все это оценили и в 2015 году избрали Гурицкого председателем. Оппонентка Анжела Кривонос, работник почты, с большим отрывом проиграла. Она сама стремилась и восемь новоизбранных депутатов из 14 очень хотели видеть ее председателем. До этого уже было несколько попыток, и тут снова осечка. Начался прессинг на избранного председателя.

Одни думают о людях, другие – о деньгах

– Я, НАПРИМЕР, не согласен с распаевкой земли, когда оставили в коллективную собственность так называемые сенокосы и пастбища, которые на самом деле являются пахотной землей, – объясняет один из конфликтных моментов Гурицкий. – Там фактически фермеры выращивают пшеницу и другие культуры, получают хорошую прибыль, а налоги платят маленькие. Почему сегодня и воюют фермеры и губернатор? Он хочет сделать прозрачными доходы, а крупные фермеры бьются за «левые» доходы. У нас около 300 гектаров этих «сенокосов и пастбищ». А еще лакомым кусочком являются залежи гранита на нашей территории.

Расходимся мы и по вопросам децентрализации. Противники нормальной работы для людей сознательно идут на разные ухищрения, чтобы усадить своего человека в кресло председателя. Экономикой никто не занимается, а только плетут интриги. Более того, реализуют план захвата власти. Их задача – постоянно прессовать, найти какой-то компромат и убрать меня. Поэтому в 2016 году многие сессии бойкотировали. Подключаются Бурма – зампред райсовета, Колесников – бывший депутат райсовета. Привозят своего юриста. Тайным голосованием таки избирают Анжелу секретарем совета.

Сессия была открытой, и люди все это видели и были возмущены. Тогда отозвали четырех депутатов, в том числе и Анжелу. А позже еще четыре депутата подали заявления об отставке. Добились того, что сделали совет недееспособным. Провели тайную сессию, на которой противозаконно выразили мне недоверие. В полицию подали заявление о якобы утерянной гербовой печати и изготовили дубликат. Делают через нотариуса изменение в госреестре. И с 16 января я уже не голова.

По моему заявлению возбуждены уголовные дела о захвате власти. Этим занимаются прокуратура и СБУ. Очень активно подключились районная и областная администрации. Я лично дважды был на приеме у губернатора. Он активно занялся моим вопросом. А потом кто-то «нажал на тормоза». Не знаю, кто этим управляет. Известно лишь, что бывший работник Генпрокуратуры некий Куценко из «Батьківщини» и наш земляк нардеп Соболев это дело контролируют. Потому что прокуратура сейчас фактически ничего не делает. Вот люди и возмущаются блокированием работы сельсовета, хотя я их всеми силами удерживал от акций протеста.

Поддержку услышали, но ждут действий

ЧЕРЕЗ время к людям вышел глава ОГА Константин Брыль и стал успокаивать пикетчиков, заверив, что он полностью на их стороне. По этому поводу я связывался с министром юстиции Украины, настаивал на срочном решении вопроса и жаловался на неправомерные действия своего заместителя Мороза. Расследование этого дела в прокуратуре и СБУ держат на контроле. «Мы добьемся справедливости – поверьте мне. Я считаю, что законно избранный вами председатель сельсовета должен дальше руководить. Но надо все сделать по закону, соблюдая юридические нормы. Я анархии не допущу», – заявил губернатор.

Запорожье.



Постскриптум. Гурицкий сообщил, что 5 апреля состоялся апелляционный суд в Днепре, который отменил решение Запорожского райсуда о приостановке действия незаконных решений, принятых депутатами на 14-й внеочередной (незаконной) сессии. Характерно, что накануне в наших краях побывал нардеп Соболев. Но мы не опускаем рук, и будем обращаться в высшие инстанции для принятия справедливого решения.

