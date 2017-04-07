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Юрист Владимир Пилипенко рассказал, что в законопроекте, предусматривающем установление абонплаты за газ, все прописано абсолютно законно, однако в нем присутствуют тонкости, свидетельствующие о намерении чиновников наживаться на этом. «За всеми этими намерениями кроются банальные частные интересы», – утверждает Пилипенко.





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07.04.2017 , № 40 от 07 апреля 2017 г. УКРАИНА

• Убытки от распространения африканской чумы свиней в этом году могут достичь 1,5 млрд гривен. По сообщению агентства УНН, председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Пономарь подчеркнула: «Такие темпы распространения болезни, которые есть на сегодня, ставят под угрозу существование свиноводческих хозяйств во всех регионах Украины. Мы обратились в Кабмин, в аграрное министерство и настаиваем как можно скорее утвердить мероприятия по преодолению АЧС в Украине, обеспечить их финансирование и быстрее приступить к их реализации».

• Украинские генерирующие компании ожидают около 280 тысяч тонн угля из ЮАР, пишет zn.ua. Первое судно с топливом должно прийти в начале мая. Но, по словам министра энергетики и угольной промышленности Носалика, в ЮАР нет таких объемов, которые нам необходимы.

• В Полтаве произошла массовая драка между активистами и охраной застройщика, сообщает пресс-служба Нацполиции. Жители выступили против застройки арки дома по улице Соборности, 27. Они требовали убрать металлические ворота, чтобы оставить свободный проход к дому. В результате столкновения есть пострадавшие, в том числе патрульный полицейский.

• С 1 апреля размер минимальной помощи по безработице вырос на 120 гривен и теперь составляет 1280 гривен, сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости. Максимальный же размер пособия не может превышать четырехкратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц сейчас это 6400 гривен.

• Украина выиграла тендер на поставку электроэнергии в Молдову, обойдя при этом электростанцию, расположенную в Приднестровье, пишет «Коммерсантъ». Однако неясно, сможет ли это полностью покрыть спрос Молдовы на электроэнергию. В украинском энергобалансе на экспорт заложено 90 млн кВт-ч ежемесячно, Молдове нужно 270 млн кВт-ч.

• Украина должна заплатить музеям Нидерландов 110 тысяч евро за хранение ценных экспонатов из экспозиции скифского золота, сообщает портал «Антикор». Выиграв суд в Амстердаме касательно возвращения ценностей, «украинское государство обязано возместить затраты на временное хранение артефактов», говорится в решении суда.

• Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады рекомендует парламентариям во втором чтении и в целом принять проект закона о введении

75-процентной квоты на использование государственного языка на телевидении. Комитет отклонил поправки о снижении квоты украинского языка до 55 и 35 процентов, внесенные представителями фракции «Оппозиционного блока».

• Государственная фискальная служба опубликовала названия 74 запрещенных для ввоза в Украину книг. Все это произведения, изданные в течение последних трех лет. Со вступлением в силу этого закона на книжном рынке Украины произошел коллапс: из-за того, что комиссия, которая должна проверять книги на предмет антиукраинского содержания, не была создана в срок, из России в Украину уже четвертый месяц не ввозятся книги не только антиукраинского содержания, а вообще НИКАКИЕ. • Убытки от распространения африканской чумы свиней в этом году могут достичь 1,5 млрд гривен. По сообщению агентства УНН, председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Пономарь подчеркнула: «Такие темпы распространения болезни, которые есть на сегодня, ставят под угрозу существование свиноводческих хозяйств во всех регионах Украины. Мы обратились в Кабмин, в аграрное министерство и настаиваем как можно скорее утвердить мероприятия по преодолению АЧС в Украине, обеспечить их финансирование и быстрее приступить к их реализации».• Украинские генерирующие компании ожидают около 280 тысяч тонн угля из ЮАР, пишет zn.ua. Первое судно с топливом должно прийти в начале мая. Но, по словам министра энергетики и угольной промышленности Носалика, в ЮАР нет таких объемов, которые нам необходимы.• В Полтаве произошла массовая драка между активистами и охраной застройщика, сообщает пресс-служба Нацполиции. Жители выступили против застройки арки дома по улице Соборности, 27. Они требовали убрать металлические ворота, чтобы оставить свободный проход к дому. В результате столкновения есть пострадавшие, в том числе патрульный полицейский.• С 1 апреля размер минимальной помощи по безработице вырос на 120 гривен и теперь составляет 1280 гривен, сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости. Максимальный же размер пособия не может превышать четырехкратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц сейчас это 6400 гривен.• Украина выиграла тендер на поставку электроэнергии в Молдову, обойдя при этом электростанцию, расположенную в Приднестровье, пишет «Коммерсантъ». Однако неясно, сможет ли это полностью покрыть спрос Молдовы на электроэнергию. В украинском энергобалансе на экспорт заложено 90 млн кВт-ч ежемесячно, Молдове нужно 270 млн кВт-ч.• Украина должна заплатить музеям Нидерландов 110 тысяч евро за хранение ценных экспонатов из экспозиции скифского золота, сообщает портал «Антикор». Выиграв суд в Амстердаме касательно возвращения ценностей, «украинское государство обязано возместить затраты на временное хранение артефактов», говорится в решении суда.• Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады рекомендует парламентариям во втором чтении и в целом принять проект закона о введении75-процентной квоты на использование государственного языка на телевидении. Комитет отклонил поправки о снижении квоты украинского языка до 55 и 35 процентов, внесенные представителями фракции «Оппозиционного блока».• Государственная фискальная служба опубликовала названия 74 запрещенных для ввоза в Украину книг. Все это произведения, изданные в течение последних трех лет. Со вступлением в силу этого закона на книжном рынке Украины произошел коллапс: из-за того, что комиссия, которая должна проверять книги на предмет антиукраинского содержания, не была создана в срок, из России в Украину уже четвертый месяц не ввозятся книги не только антиукраинского содержания, а вообще НИКАКИЕ. ЗА РУБЕЖОМ • Более 50 человек было ранено во время разгона организованной оппозицией акции протеста в столице Венесуэлы, передает El Nati­onal. Десятки демонстрантов арестованы. Они протестовали против решения Верховного Суда, который наделил президента страны Николаса Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, противостоявшего исполнительной власти.

• В Румынии проходят морские военные учения «Морская звезда, в которых принимают участие турецкие корабли – фрегат Turgut­reis F-241 и ракетный корабль Yildiz P-348, а также около 200 румынских военных на борту корвета, морского земснаряда и ракетоносца.

• Кандидат на пост президента Франции Жан-Люк Меланшон одержал убедительную победу на телевизионных дебатах, где собрались вместе одновременно все соперники, сообщает euronews.com. Результат – 25 процентов одобрения. В своем заявлении он сказал, что видит будущее своей страны вне рамок Европейского союза.

• Южная Корея провела испытания собственной баллистической ракеты с дальностью полета до 800 километров, сообщает агентство

«Рёнхап». Подчеркивается, что такой радиус полета позволяет покрывать всю территорию КНДР, которая накануне провела очередное испытание собственной ракеты, предположительно среднего радиуса действия.

• Взрыв произошел на российском танкере, который находился на ремонте в Варне (Болгария), передает БНР. После взрыва в машинном отделении начался пожар, быстро ликвидированный пожарными. Пострадавших как на судне, так и среди работников судоремонтного завода нет. Опасности для окружающей среды также нет. ЧП произошло в результате утечки зажигательных веществ.

• В Сербии проходят акции протеста в связи с избранием президентом страны Александара Вучича, пишет Euronews. Активисты обвинили его в автократическом стиле правления. Несмотря на то, что функции президента в Сербии в основном представительские, есть опасения, что Вучич сохранит полный контроль над руководящей партией, а значит, над парламентом и правительством.

• В Колумбии оползень разрушил город Мокоа на юге страны, погибло около 300 человек, передает Lavanguardia. Еще сотни колумбийцев считаются пропавшими без вести. Сход оползня был вызван в основном разливом вод реки Мокоа и ее притоков после проливных дождей.

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