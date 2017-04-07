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Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Последний козырный туз в колоде?

07.04.2017 , № 40 от 07 апреля 2017 г. В предчувствии бури Ушел из жизни величайший поэт нашей эпохи. До боли искренний и талантливый во всем, чем он занимался и увлекался, – в любви и ненависти, в желаниях и в их воплощениях. Печать необычного таланта в одинаковой мере лежала и на его литературных произведениях, и на фильмах, и на фото, сделанных полюбившимся ему крутым тогда «Никоном»… РЕЧЬ, конечно, об Евгении Евтушенко, умершем в минувшую субботу в далекой Оклахоме. С одной стороны, как бы и в свое время – преклонный возраст не дает повода для сомнений. А с другой стороны, его смерть предстает в виде необыкновенно своевременной сакральной жертвы.

Если рассматривать эту личность в ракурсе его любви к Родине, он один будет возвышаться над всеми. А если посмотреть с другой стороны – сколько он принес этой Родине негатива, – тоже получится довольно солидная глыба. Характерны его строки из произведения «Идут белые снеги»: «Пусть я прожил нескладно, для России я жил». «Пусть она позабудет, про меня без труда, только пусть она будет, навсегда, навсегда». «Быть бессмертным не в силе, но надежда моя: если будет Россия, значит, буду и я». И тут ничего ни прибавить, ни убавить… разве что таких поэтов не забывают никогда.

Но поэты, при самой необыкновенной силе своего таланта, создания все же необычайно хрупкие. И в умелых руках спецслужб легко становятся марионетками, «не ведающими, что творят». Вот и Евтушенко, и шедшего тем же путем Андрея Вознесенского, подозревали в связях с КГБ. Но никто ни разу не рискнул заявить, что, состоявшись, заявив о себе как о личности высокой неординарности, тут же оказались под колпаком у ЦРУ и уже не могли избавиться от него до самой смерти.

О мертвых говорят хорошо или молчат. Поэтому я хочу вспомнить положительные характеристики, которые дала Евтушенко скандально известная якобы диссидентка и правозащитница Валерия Новодворская. Хотя лично для меня ее похвала равносильна обвинению в предательстве или ошибке.

Далее идут обширные цитаты из ее статьи «Поэт на договоре». Кстати, Евтушенко она в нем охарактеризовала еще более многозначительно: «Демон на договоре».

«Евтушенко – классический шестидесятник. Уж он-то точно редкий, невиданный мичуринский вариант социалиста с человеческим лицом, хотя ничего толком ни про капитализм, ни про социализм Евгений Александрович не понял, даже проживая в США. Но живет почему-то в Штатах, и это было бы ханжеством и чистой демагогией, не будь он поэтом. Евгений Евтушенко – хороший человек, хотя и очень суетный, он сделал стране много добра в самые страшные годы».

«Про Евтушенко говорили много плохого, вплоть до того, что он был агентом КГБ». «Не был он антисоветчиком, уважал Буденного, героев войны, Че Гевару и Фиделя, выступал против вьетнамской войны! Солженицын, Владимов, Аксенов, Войнович, Галич – чужие. Евтушенко с натяжкой сходил за «своего». «Ситец» плох только одним: быстро линяет и легко рвется».

Затем Новодворская перечисляет поступки Евтушенко, которые, с ее точки зрения, можно расценивать как подвиги. Подвиг первый: «Когда в 1968 году после вторжения в Чехо­словакию Евтушенко кинулся посылать телеграммы протеста Брежневу прямо из Коктебеля – это был подвиг». Этой же темы касается и пятый подвиг – известное стихотворение «Танки идут по Праге».

От себя добавлю: неужели в дальнейшем, прожив достаточно долгую жизнь, на которую выпала целая дюжина цветных революций, Евтушенко так и не смог разобраться в их сути? Я бы говорил о подвиге, если бы он решился «отозвать обратно» горькие строки о том, что «танки в Праге переехали и его, поэта».

Второй подвиг случился, когда арестовали Солженицына. Третий подвиг – «Бабий Яр» (1961). Это был прорыв плотины молчания. Четвертый – «Братская ГЭС». Уже идет 1965 год, десталинизация кончилась, а он опять про лагеря! (Величайший, хотя и неоднозначный лидер, чьими усилиями были спасены и мир, и Россия, и Украина в том числе, так и остался навсегда лютым врагом для поэта).

«Шестой и седьмой подвиги – это поэма «Казанский университет» (1970) и стихотворение «Монолог голубого песца на аляскинской звероферме». Как запретишь историческую поэму «Казанский университет», посвященную Ленину, с таким финалом, где поэт благодарит Оте­чество «за вечный пугачевский дух в народе, // за доблестный гражданский русский стих, // за твоего Ульянова Володю, // за будущих Ульяновых твоих…»? Восьмой – отказался брать в 1993 году орден «Дружбы народов» в знак протеста против войны в Чечне. (Вновь чисто поэтическая куриная слепота). Десятый подвиг – не признавал ГДР. Одиннадцатый – был в 1991 году у Белого дома (А к добру ли это привело?) Хватит на искупление?»

Коснулась Новодворская и любовной, вернее любвеобильной линии его жизни. Но в данном случае она нам не важна. Разве что упомянем о его второй жене – Галине Сокол-Лукониной, которую он увел от мужа. «Галя была радикалкой из семьи «врага народа». Она в день похорон Сталина «цыганочку» хотела на улицах танцевать, едва остановили». Вспомнилась поистине гениальная строка: «Нам девятую симфонию давали не по талонам», и тут же перечеркнувшее ее: «войну выиграл не Сталин, а Шостакович». В этом весь Евтушенко. У него на глазах гибнет Украина, потому что в ней нет сильного лидера-государственника, как хотя бы Лукашенко или Назарбаев, а он продолжает отрицать роль Сталина в Великой Победе. Похоже, что поезд уже давно ушел, а один из пассажиров так и остался сидеть в станционном буфете.

Цитата в завершение: «Сивку не укатали крутые горки, сивка просто не въезжает в нашу ситуацию добровольного возвращения в стойло. И наш новый строй, после «казарменного социализма», называет «казарменным капитализмом». Дай ему бог дожить до 120 лет!»

Не дожил! И не потому, что не смог. Рискну высказать предположение – не дали. Как мог человек безнадежно больной и обессиленный планировать протяжный, изнурительный тур поэтических концертов по нескольким городам России? Ведь это не эстрада с ее «фанерой». И не на ярмарку съездить. Сама ситуация абсурдна – известнейшего поэта кто-то запирает в американской глуши, в никому не известном университете. И держат несколько лет как на поводке. В Переделкино-то не только умирать и быть похороненным хорошо, но, прежде всего, жить и творить тому, кто клялся в любви к Родине, было бы легче и естественнее.

Поэта не стало, когда в России приближается пик массовых беспорядков, начавшийся 26 марта, продолжившийся 2 апреля. Похороны поэта назначены на 9 апреля. Все дни приходятся на воскресенье. Вспоминается киношная мелодрама, снятая Евгением Евтушенко в 1990 году по своим юношеским воспоминаниям, – «Похороны Сталина». В основе сюжета жуткая давка, возникшая во время похорон (факт реальный). Погибли тысячи людей.

Не станет ли на этот раз сам Евтушенко причиной новой давки, возникшей теперь уже на его похоронах? А «героями» новой трагедии, скорее всего, могут стать как раз сотни и тысячи людей, воспитанных теми «подвигами» поэта, о которых говорит Новодворская…

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