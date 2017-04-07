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07.04.2017 , № 40 от 07 апреля 2017 г. Ситуация Из-за дефицита антрацитового угля на складах тепловых станций «фабрики электричества» прекращают работу.

ВЧЕРА, 6 апреля, приостановила выработку электроэнергии Змиевская тепловая электростанция (ТЭС), которая находится под Харьковом. Как сообщили нам на энергопредприятии, это сделано по указанию НЭК «Укрэнерго», являющегося оператором энергосистемы страны. Киев остановил слобожанскую «фабрику электричества» с целью экономии топлива.

Змиевская ТЭС, использующая антрацитовые марки угля, входит в пятерку крупнейших тепловых станций Украины. Общая мощность установленных там десяти энергетических блоков равна 2265 МВт. Этот производитель электроэнергии обеспечивает электричеством Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области. Из-за недостатка угля, вызванного военными действиями в Донбассе, в начале осени 2014 года станция была остановлена на две недели. В последнее время предприятие работало с минимальной нагрузкой по причине сохраняющегося дефицита топлива ввиду торговой блокады Донбасса.

По заявлению НЭК «Укрэнерго», с 11 апреля после завершения отопительного сезона в регионе будет остановлена еще и Криворожская ТЭС. Она станет уже четвертой станцией, которая погасит котлы из-за дефицита угля. В среду по этим же причинам прекратили работу Трипольская (Киевская область) и Приднепровская ТЭС. Последняя обеспечивает электричеством Днепропетровскую область, а город Днепр, на окраине которого она расположена, еще и теплом.

Как уверяют в «Укрэнерго», сейчас объединенная энергосистема Украины работает в стабильном режиме, и ситуация полностью контролируется. Пиковые нагрузки покрываются за счет генерации блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также гидро­электростанций. Энергетики говорят, что по сравнению с сегодняшним днем нагрузка на энергетическую систему Украины увеличится летом, когда люди начнут массово включать кондиционеры. Тогда уже в конце мая могут возобновить работу Трипольская и Змиевская ТЭС.

Нынешний период вынужденного простоя «фабрик электричества» их коллективы используют для накопления угля к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов, поясняют в управляющей энергокомпании. А еще уверяют, что в случае возникновения нештатной ситуации в энергосистеме страны остановленные энергоблоки ТЭС будут быстро включены в работу.



Харьков.

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