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07.04.2017 , № 40 от 07 апреля 2017 г. Мышиная возня Действительно, чего переживать, проходит все, в том числе и время главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НА заседании фракции БПП 4 апреля глава государства отказался конкретно удовлетворить любопытство журналистов. Как передает телеканал «112.ua», об этом сообщили участники заседания пропрезидентской фракции. В частности, Порошенко сказал, что «Гонтарева уйдет в отставку. Когда-то».

В последние дни по СМИ гуляло множество информации о том, что глава НБУ уже написала заявление об отставке. Одним из первых, 3 апреля, такую информацию распространило агентство УНН со ссылкой на слова депутата от правящей партии БПП Ирины Луценко. Уже вечером 4 апреля последняя, как бы противореча уже сама себе, заявила после заседания фракции БПП: «По Гонтаревой это уже пять сообщений прессы, но нет ее отставки. Фракцию она устраивает, коалицию устраивает, правительство устраивает, президента устраивает. Работа ее безупречна, и она продолжает работать».



ДА и сама Гонтарева, до этого ходившая как в воду опущенная, вдруг воспрянула прямо орлицей поднебесной: «В НБУ я и моя команда пришли проводить реформы, и никто не обещал, что этот путь будет простым. Неизменность избранного пути – залог успешности нашей страны и поддержки наших международных партнеров. Для финансовых рынков важна последовательность и деполитизированность, технократичность. Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и положила начало новой монетарной политике инфляционного таргетирования (регулирование прироста денежной массы). Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее стойкость на будущее. А также мы провели полную трансформацию Национального банка в мощный современный институт, перестроив все процессы. За три года реформ в банковской системе Украины сделано многое, и нам действительно есть чем гордиться. Этот опыт и планы украинского банковского сектора на будущее мы и обсуждали с коллегами – с банкирами в Берлине и с представителями правительства и парламента Германии, в том числе и с экспертами».

По мнению главы НБУ, у нас теперь почти как в Швейцарии. Жаль только, что имеются в виду не тамошние банки, а лишь швейцарские часовые механизмы. Правда, у некоторых оте­чественных экспертов совершенно противоположное мнение. Один из экс-заместителей главы НБУ Сергей Яременко считает, что из-за недовольства корпоративного и банковского сектора сложившейся ситуацией вопрос с отставкой Гонтаревой на слуху уже давно.

По мнению политолога Тараса Березовца, желание Гонтаревой покинуть пост главы НБУ можно расценивать как попытку избежать ответственности именно за эту сложную ситуацию, за скачки валютного курса, за кошмарную ситуацию на банковском рынке. Березовец считает, что именно сейчас очень удобный момент, чтобы заменить главу НБУ, поскольку уже в апреле предстоит годовой отчет правительства, в рамках которого будет поднят и вопрос финансовой политики.

А вот бывший глава Национального банка Украины (2010-2012 гг.) Сергей Арбузов считает, что возня вокруг кресла главы НБУ просто удручает. «Очевидно, что Гонтарева один из худших руководителей Нацбанка за всю историю страны, и ее отставка – давно назревшая необходимость, – утверждает он. – Но нельзя менять ее на тех людей, которые сейчас облизываются на ее кресло. Вместо конкуренции идей и предложений по выводу финансовой системы из кризиса мы видим лишь конкуренцию черного пиара, интриг и неуемного желания получить пост главы центробанка для продвижения своих личных интересов. Это все наталкивает на мысль, что отставка Гонтаревой ничего не даст – на ее место придет другая «Гонтарева», ничуть не лучше нынешней. Укра­ине нужна полная перезагрузка власти – все эти люди, изображающие политическую элиту страны, должны уйти. Иначе эта ходьба по замкнутому кругу никогда не завершится».

Не равнодушен к Гонтаревой и директор НАБУ Артем Сытник, считающий, что при попустительстве Нацбанка за рубеж «уходят миллиарды» (не уточняя, правда, чего именно).

При этом эксперты единодушны во мнении, что окончательное решение о смене председателя НБУ будет принимать президент Порошенко. Впрочем, пока гарант не демонстрирует никаких сигналов относительно готовности заменить мадам главного банкира.

Ходят упорные слухи, что на кресло главы Нацбанка хотят приземлить неугомонного Арсения Яценюка. Да вот загвоздка: никак уговорить не могут. Тот считает, что не «по Сеньке шапка» – слишком мелка. Ему и «своих»-то денег девать некуда, скоро всю Флориду скупит. Ему спать спокойно не дает президентская булава, пусть даже такого генерал-губернаторства, как Украина…



P.S. В последний момент стало известно, что Гонтарева таки уходит с поста главы НБУ. «Я пишу заявление об отставке», – сказала она участникам акции протеста, которая состоялась в четверг утром перед ее домом. «Мне не стыдно ни одной минуты», – добавила она.

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