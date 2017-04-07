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Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Путешествие в Холокост с врагом

07.04.2017 Заслуживает внимания Предлагаем вашему вниманию статью из издания The Jerusalem Post в переводе Эдуарда Долинского, изобличающую ложь и манипуляции Вятровича и Института национальной памяти. Авторы статьи – «охотник» за нацистами и глава израильского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф и известный историк, специалист по истории Холокоста и украинского национализма Пер Рудлинг.

«СО времени развала Советского Союза чуть более четверти века назад роль местных нацистских коллаборантов в преступлениях Холокоста была костью раздора по всей Восточной Европе. Вместо того чтобы признать принятую на Западе историю Второй мировой войны и Холокоста, власти во многих восточноевропейских посткоммунистических странах начали создавать альтернативный нарратив событий, чтобы достичь две главные цели.

Первая цель – скрыть или, по крайней мере, минимизировать роль, которую местные нацистские коллаборанты играли в уничтожении европейского еврейства. Здесь важно отметить, что только в Восточной Европе помощь нацистам включала в себя активное участие в массовых убийствах.

Хотя помощники нацистов по всей Европе участвовали в реализации начальных этапов «Окончательного решения» (которое считается соучастием в убийстве), только на Востоке, где большинство жертв было убито рядом со своими домами, а не депортировано в лагеря смерти в оккупированной Германией Польше, колаборанты были полностью интегрированы в операции по массовому убийству.

Холокост не отрицается в таких странах, как Украина, Венгрия, Хорватия или страны Балтии, но изображается так, как будто это была работа исключительно немцев или австрийцев, с малым или без участия местного населения. И в тех немногих случаях, когда вина местных коллаборантов признается, они часто упоминаются в качестве маргинальных или криминальных элементов местного общества.

Вторая цель – убедить мировое мнение в том, что преступления Советского Союза и его сателлитов – коммунистических режимов – были таким же злом, как и преступления нацистов, и что эти преступления также являются геноцидом. Историческая неаккуратность, неправомерное сопоставление политически важно в Восточной и Центральной Европе, где наряду с утверждением, что они сами стали жертвами страшных преступлений, идет отрицание или уклонение от болезненного обсуждения участия своих сограждан в преступлениях Холокоста.



Этот феномен особенно заметен в Украине.

Подтекст этого вопроса в том, что среди коммунистических преступников были евреи – фактор, который используется для нейтрализации еврейских обвинений против местных нацистских коллаборантов в Восточной Европе. Имеет значение тот факт, что ряд лидеров антисоветского сопротивления в Украине во время и/или после Второй мировой войны, которые со времени обретения независимости были героизированы в качестве национальных героев, играли роль в массовом убийстве евреев во время Холокоста, и это осложняет открытое и честное сведение счетов с прошлым. Кроме того, мы видим, что в балтийских государствах приняты законы, криминализирующие отрицание того, что преступления коммунизма были геноцидом, и в Польше, где они ставят вне закона критику поведения поляков в отношении евреев во время войны.

В марте в Париже в помещении Сорбонны прошла конференция, в которой приняли участие высокоуважаемые ученые – специалисты в разных аспектах Холокоста. Среди приглашенных был Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти (УИНП) – правительственного органа, основанного в 2006 году с целью укрепления националистического нарратива украинской истории.

Более десяти лет Вятрович ассоциируется с организацией под названием Центр изучения освободительного движения (ЦИОД), который изучает Организацию украинских националистов (ОУН) – радикальную националистическую организацию, основанную в 1929 году, чьим вооруженным крылом была Украинская повстанческая армия.

Это и является основой опасений историков: ОУН была глубоко антисемитской организацией, а организованная ею летом 1941 года милиция приняла активное участие в волне антиеврейских погромов, захлестнувших десятки населенных пунктов в Западной Украине сразу после немецкого вторжения в Советский Союз в июне 1941года.

В то время как Германия признала государства-коллаборанты, основанные словацкими и хорватскими ультранационалистами в 1939 и 1941 годах, у нее не было ни малейшего намерения предоставлять Украине независимость. Отношения между ОУН и нацистами вскоре испортились, и ее лидеры были заключены под стражу. После Сталинграда, когда стало ясно, что страны Оси проигрывают войну, ОУН порвала с нацистами и взяла оружие в свои руки в начале 1943 года, на этот раз избрав целью польское меньшинство в Западной Украине и уничтожив, по крайней мере, 70 тысяч поляков и тысячи евреев. После войны ОУН и УПА воевали против Советов, и это главная причина, почему эти организации героизируют в современной Украине, где их активное участие в преступлениях Холокоста остается политическим табу.



Нынешний конфликт с Россией еще больше радикализировал украинский подход к исторической памяти.

В мае 2015 года украинский парламент принял пакет законов, один из которых криминализирует «неуважение» к «бойцам за украинскую государственность в ХХ веке». Этот закон № 2538-1 не определяет наказание, но закон из этого же пакета № 2558, запрещающий «советскую пропаганду», дает за это нарушение от 5 до 10 лет тюрьмы.

В сентябре 2016 года, в дни 75-й годовщины расстрелов в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года, президент Израиля Реувен Ривлин, посетив Украину, выступил с речью в Верховной Раде и подверг критике героизацию ОУН в современной Украине.

Вятрович, который отрицает участие ОУН в Холокосте и ставит под сомнение антисемитскую природу этой организации, публично обвинил президента Ривлина в повторении «советских мифов». Вятрович находится в очень слабой позиции, чтобы делать такие обвинения, так как его собственную кампанию по продвижению ОУН и УПА можно охарактеризовать как неуклюжую мифологизацию прошлого.

Среди всего прочего Вятрович утверждал, что УПА уничтожила руководителя немецкой СА Виктора Лутце (который на самом деле погиб в автомобильной аварии в Потсдаме), и продвигал хорошо известную послевоенную фальшивку ОУН, в которой говорилось, что еврейская медсестра Стелла Кренцбах якобы пережила Холокост благодаря «богу и Украинской повстанческой армии».

Не далее как в прошлом месяце УИНП Вятровича начал очередную массовую кампанию «УПА – ответ непокоренного народа» с целью облагородить эту организацию как антинацисткую. Несмотря на то что более 70 процентов офицерского состава УПА состояло из бывших служащих немецких коллаборационистских подразделений и ее высшее руководство служило офицерами в Schutzmannschaft (нацистская вспомогательная полиция) до 1943 года, Вятрович настаивает, что УПА уничтожила более чем 12 427 «немецких нацистов» и до 18 000 немецких и солдат Оси в общей сложности. Эти цифры – выдумка без какого-либо фактического базиса.

Но более всего приводит в замешательство то, что в марте Вятрович открывал памятник известному члену ОУН поэтессе Елене Телиге на месте резни евреев в Бабьем Яру.

Телига с энтузиазмом восхищалась Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини и предвидела тоталитарный режим для Украины. Осенью 1941 года она работала в редакционном совете «Украинского слова» – антисемитской коллаборационистской газеты под немецким контролем. В 1942 году немецкие власти прекратили деятельность ОУН, и Телига и несколько десятков украинских радикальных националистов были казнены. Никто не знает где.

В 70-х годах, когда Холокост стал входить в общественное сознание Запада, националисты-эмигранты начали утверждать, что Телига была расстреляна в Бабьем Яру. В то время как это утверждение никогда ничем не было подтверждено, УИНП не только продвигает этот миф, но и выдвигает его в качестве причины, почему большой бронзовый монумент активисту ОУН был установлен на месте самого крупного единоразового убийства евреев во время Второй мировой войны. И это несмотря на то, что современные исследования говорят о том, что ОУН была среди исполнителей этого убийства.

Ряд ученых (среди которых и авторы этой статьи) – специалисты по истории Холокоста, выразили серьезные опасения в связи с предоставлением Вятровичу платформы для продвижения ОУН и УПА на конференции, посвященной Холокосту в Украине, особенно в связи с тем, что законы о цензуре, которые он помогал писать, были использованы для того, чтобы замолчать критику ОУН и УПА в Украине.

В научном отношении его апология этих организаций была подвергнута острой критике рядом рецензируемых журналов как не соответствующая академическим стандартам. Сам Вятрович не написал ни одной рецензированной статьи. Платформой для его неистового исторического активизма служит издательский дом аффилированного с ОУН Центра исследования освободительного движения, которым руководит его жена и пропагандистские кампании УИНП в добавлении к вышеупомянутым цензурным законам.

Роль Вятровича во введении в заблуждение украинского общества и распространении лживого нарратива о роли ОУН хорошо задокументирована. Его роль в политизации истории осложняет отношения Украины с Польшей, Израилем и Европейским союзом.

Открытый, честный и доверительный диалог о роли ОУН и УПА во время Второй мировой маловероятен до тех пор, пока Вятрович руководит УИНП. Предоставление этому государственному пропагандисту трибуны на международном научном форуме не только легализирует его деятельность, но и вредит исследованиям ученых.

Per Anders Rudling, доцент кафедры истории университета Лунда в Щвеции и преподаватель Национального университета Сингапура;

Dr. Efraim Zuroff, директор израильского офиса и восточно-европейских дел Центра Симона Визенталя.

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