07.04.2017

Народні перлини

Так це дерево називає знавець довколорелігійних обрядів Василь Григорович Швидкохід із Придунав’я, коментуючи важливий церковний празник – вхід Господа в Єрусалим.

Під гучні мироносні дзвони

– ЧОМУ неділя називається вербною, а не, скажімо, бузковою, акацієвою чи смерековою? І як у бессарабському селі заведено відзначати це свято?

– Щодо назви… Верба найперша провісниця весни, радості, цвітіння. До того ж вона більше схожа на пальмове гілля, яким люди вітали вхід Ісуса в місто Єрусалим. Цього дня в нашому селі Шевченковім лунають наймелодійніші гучні дзвони, які чути за п’ятнадцять кілометрів довкіл. Їх у нас називають мироносними.

Зранку, одягнувшись по-святковому, всією родиною йдемо до храму. Туди ще звечора завезли багато нарізаного біля річки Лаптиша вербового гілля. Сходяться всі – старі й малі, бо вважається великим гріхом не піти до церкви, як святять вербу.

Отець Василь дві години служить відправу, закінчує її повчальною проповіддю, в якій багато уваги приділяє святому обов’язку людей жити в мирі та злагоді. Закликає православних молитися за цілісність України та припинення війни на Донбасі. Потім у супроводі півчих виходить із церкви й окроплює гілля свяченою водою.

За традицією вперед пропускаємо дітей, які одне поперед одного намагаються якнайшвидше дістатися освяченої верби і тут же проковтнути по кілька «котиків» – «щоб горло не боліло». Те саме за ними робимо і ми, дорослі. Дитяча радість передається присутнім. Родичі, друзі та знайомі обіймаються, вітають одне одного зі святом.

Хлопці й дівчата зазвичай довкола церкви влаштовують веселі ігри й хороводи. Жартома б’ючись святою вербою, вони приспівують:

Будь великий (чи велика), як верба,

А здоровий (чи здорова), як вода,

А багатий (чи багата), як земля.

– Биття свяченою вербою – це святковий жарт чи в ньому закладено якийсь зміст?

– У Бессарабії все має глибокий зміст. Таким побиттям тут виганяється з людини все лихе й погане. Водночас, за повір’ям, стверджується добре і гарне, закладене в побажаннях…

Тим часом під безперервний мелодійний передзвін веселі юрби розходяться по домівках. За нашим звичаєм, не відразу заходимо з освяченою вербою до хати, а прямуємо на город і втикаємо по кілька гілок або (якщо кому близько) садимо в полі, «щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на достаток».

«За тиждень – Великдень»

РЕШТУ вербових гілок несемо до хати і ставимо на покутті під святими образами. Якщо застаємо когось, хто проспав заутреню, то легенько б’ємо його святою вербою, примовляючи:

Не я б’ю – верба б’є,

За тиждень – Великдень,

Недалечко – червоне яєчко.

Наші знахарі від попередніх поколінь навчилися свячену вербу застосовувати як лікувальний засіб. Варять її, змішу­ючи з цілющими травами, і тим варивом напувають хвору людину чи тварину, сподіваючись, що «поможе». Виваром із свяченої верби лікуються від головного болю, пропасниці, ревматизму, гарячки. Товчене вербове листя прикладають до рани, настояну на ньому горілку чайними ложечками п’ють проти шлункових захворювань.

А в чистий четвер, за три дні до Великодня, всі купаємось у воді з розпареною свяченою вербою. Дівчата від того стають кращими, хлопці – дужчими. Це корисно також дорослим і дітям.

Осел – символ миру

– ВАСИЛЮ Григоровичу, вер­бна неділя – це, так би мовити, підзаголовочна назва релігійного свята з більш урочистим звучанням – Вхід Господа до Єрусалима. Чи правильно вважати, що народні звичаї та повір’я виникли не самі по собі, а стали своєрідним відлунням певних євангельських моментів?

– Так і є. Скажімо, повір’я про цілющість свяченої верби походить від сотвореного Господом чуда – воскресіння у Віфанії Лазаря, який чотири дні пролежав у гробі. Сталося це в суботу, напередодні входу в Єрусалим. Почувши про нього, люди з нетерпінням чекали появи Спасителя в день іудейської Пасхи, що святкується на честь виходу євреїв з Єгипту. Але для іудейських начальників, фарисеїв та книжників, сповнених злості й заздрості, такий гість був небажаний. Вони вирішили його вбити.

Ісус Христос це знав, оскільки так «було написано». Про очікувані страждання повідомив своїх учнів, з якими вирушив до Єрусалима. Двом із них, наблизившись до міста, сказав: «Ідіть у село, яке перед вами; увійшовши до нього, знайдете прив’язане осля, що на нього ніколи ніхто не сідав із людей. Відв’яжіть його і приведіть. Коли вас хто запитає: «Навіщо відв’язуєте?», відкажіть тому так: «Господь потребує його».

Вони виконали Його прохання і привели Йому осля. Постеливши свою одіж на осля, посадили на нього Ісуса. Його зустрічало багато народу. Люди з пальмовим віттям вийшли до Нього й вітали: «Осанна! Благословенний, хто йде в ім’я Господнє! Цар Ізраїлів!»

– Цей момент зображено в розписах багатьох храмів світу. Цікаво, чому Ісус обрав осла, а не коня?

– Кінь споконвічно вважався символом війни. А осел – символ миру, бо він надто повільний і придатний лише для роботи в мирні часи. Коли цар повертався з військового походу, то зазвичай їхав на коні. Іудеї чекали царя-завойовника, а Христос в’їхав до Єрусалима на ослі, мирній тварині, і всю проповідь вів про царство миру на землі.

– Хтось із шевченківців тримає осла?

– У багатьох він є. Зокрема, в моєму хліві стоїть. Дуже невибаглива й роботяща тварина. У вербну неділю діти люблять на ньому кататися…

Святкуючи Вхід Господа до Єрусалима, люди в усі віки молилися за мир. Те саме і ми робимо. Тяжкий час переживає Україна. Їй так не вистачає сьогодні входу до неї миротворчого пророка. Хоч пішки, хоч на ослі…