07.04.2017 , № 40 от 07 апреля 2017 г.

Гостиная «РГ»

Пауэрлифтинг – один из наиболее успешных в Украине неолимпийских видов спорта. Сегодня наш гость старший тренер мужской сборной Украины Виктор Налейкин.

– ВИКТОР Сергеевич, недавно состоялся чемпионат Европы по классическому пауэрлифтингу, с которого наши спортсмены привезли 15 медалей, в том числе семь золотых. Особенно успешно выступили юниоры. А вот среди сеньоров были представлены только мужчины, занявшие в командном зачете третье место. А почему отсутствовала женская команда?

– Дело в том, что у нас сегодня более развит экипировочный дивизион, представленный в программе Всемирных игр. Но в целом массовость классического пауэрлифтинга в последние годы существенно выросла. Правда, он пока на втором плане, в том числе и по финансированию.

– В конце июля во Вроцлаве пройдут Всемирные игры (аналог Олимпийских игр для неолимпийских видов спорта. – Авт.). Как идет подготовка к этому главному старту четырехлетия?

– Подготовка идет все четыре года. До начала Игр спортсмены, имеющие лицензии, на соревнованиях выступать не будут – они целенаправленно готовятся к Играм. Хотя при желании могут выступить – например, на чемпионате Европы, который пройдет в начале мая в Испании.

– На кого из наших десяти лицензиатов вы рассчитываете прежде всего?

– Вообще-то на всех, но конкретных фамилий не назову, чтоб не сглазить.

– Судя по вашим словам, классический пауэрлифтинг финансируется по остаточному принципу, а современный?

– Он относится к приоритетным видам, поскольку мы уже два года чемпионы мира, имеем много медалей. Поэтому по сравнению с другими видами нас финансируют более или менее. Впрочем, хотелось бы заметить по призовым спортсменам и тренерам. Раньше они привязывались к курсу доллара, а сейчас фиксированная сумма в гривнах.

– Виктор Сергеевич, мы с вами познакомились много лет назад, когда вы стали чемпионом мира. Вы тогда тренировались в подвале возле Голосеевской площади. Насколько с тех пор изменились условия?

– Прямо скажем, не сильно. Я всю жизнь по подвалам, в примаках. Ребята платят за аренду из своего кармана. Причем кочуем со своим оборудованием, приобретенном на собственные деньги.

– То есть специализированного зала, как у большинства ваших соперников, нет?

– Нет, даже на сборах на Олимпийской базе в Конча-Заспе мы готовимся в тренажерном зале. Есть залы у тяжелоатлетов, борцов, гимнастов, у всех, а у нас нет. Как проходной двор. Мы постоянно завозим свое оборудование, потом уво­зим. Хорошо хоть зал предоставляют.

– А хотя бы другие расходы – к примеру, транспортные – министерство берет на себя?

– Я половину своей спортивной карьеры постоянно искал деньги, спонсоров, потому что никто не финансировал. Сейчас в этом отношении лучше. Штатная сборная на основные старты, конечно, финансируется. Даже перед чемпионатом мира проводится сбор. Но питание в остальное время надо покупать самим, да и экипировка стала дороже. Поэтому так активно развивается классический пауэрлифтинг.

– Что входит в экипировку и сколько она стоит?

– Экипировка состоит из специальной обуви – штангеток, наколенных бинтов (стоят примерно 45 долларов), ремня. Трико для приседаний из специальной ткани, фиксирующей суставы, ведь спорт­смены работают с огромным весом. Стоит оно по-разному в зависимости от фирмы – в среднем 200 долларов. Майка для жима лежа из такой же ткани – 230 долларов. Экипировка растягивается, рвется и ее надо все время менять.

– Сейчас большой проблемой в спорте стал допинг. Как с этим обстоит дело?

– Пауэрлифтинг по количеству сданных проб занимает в Украине, пожалуй, первое место среди всех видов спорта. Мы только с чемпионата Украины отправили в прошлом году в Кельн 33 пробы. Нас постоянно держат на контроле. На прошлогоднем чемпионате мира проверили всех наших. И буквально через две недели приехали в Киев взять пробы у Соловьевой и Наньева. Нас в преддверии Всемирных игр все время стараются подловить. Я спросил: «Почему вы все время летаете к нам из Кельна? Взяли бы пробы у россиян» А он говорит: «Там проблемы. Надо визу открывать, писать специальное заявление, в общем, много мороки». А к нам, пожалуйста…

– С какого возраста можно заниматься пауэрлифтингом, ведь это серьезная нагрузка на организм?

– Выступать разрешают с тринадцати лет. Так что какого-то возрастного ценза нет. Я даже в 50 лет выиграл чемпионат Европы. К нам часто приходят, завершив выступления в других видах спорта. К примеру, Лариса Соловьева (абсолютная чемпионка мира 2016 года, трехкратная чемпионка Всемирных игр) была гимнасткой, а Андрей Наньев (чемпион и рекордсмен мира) – футболистом. Он травмировал колено, пришел в зал подкачаться и остался.

– Какова тенденция развития пауэрлифтинга в Украине?

– Массовость растет, даже по сравнению с олимпийским видом – тяжелой атлетикой. Тому в немалой степени способствуют успехи наших спортсменов на международной арене.

– Удачи им на Всемирных играх и других соревнованиях.