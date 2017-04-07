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07.04.2017 В среду должны были состояться перенесенные четвертьфинальные матчи Кубка Украины «Нефтяник» – «Динамо» и «Полтава» – «Шахтер». Однако программа была выполнена наполовину. ТОЛЬКО в Ахтырке киевлянам в упорном поединке удалось сломить сопротивление соперника за счет забитого Гармашем мяча под занавес первого тайма.

Честно говоря, по ходу игры даже не верилось, что встречаются вторая команда Премьер-лиги и пятая Первой лиги. Во втором тайме хозяева создали несколько голевых моментов, когда, казалось, мячу просто некуда было деваться, кроме как в ворота, но… А вот гости похвастаться такими моментами не могут.

На этом заканчиваю с этой игрой и перехожу к другой – несостоявшейся.

Матч был запланирован на полтавском стадионе «Локомотив», но ФФУ накануне запретила проводить игру на этой арене, ссылаясь на неудовлетворительное состояние газона. В качестве альтернативы «Полтаве» был предложен стадион «Ворсклы», однако руководство полтавского клуба категорически отказалось спешно переносить поединок с домашнего стадиона.

Решение ФФУ вызвало много негативных откликов. В частности, главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков так прокомментировал ситуацию: «Решение об отмене матча «Полтава» – «Шахтер» по причине неподобающего состояния поля на стадионе «Локомотив» принято. Я бы еще посомневался насчет возможного обращения в КДК, но начинать нужно с того, какой конкретно пункт регламента нарушен «Полтавой», что конкретно не позволяет играть на этом поле и чьи подписи утвердили это резонансное решение. И почему его нельзя было принять не менее чем за сутки до матча, а, скажем, за неделю, чтобы работники «Полтавы» не уродовались там днями и ночами?

Я все понимаю, но почему играл и играет на своем стадионе «Черноморец»? Уважаемая УПЛ, уважаемый комитет по стади­онам, не является ли это классикой избирательного правосудия? В Одессе состояние газона никак не лучше, и уже давно. Вот Одесса и вот Полтава – вот играем, вот нет. Объясните разницу».

Возмущены и в самом клубе. Президент «Полтавы» Леонид Соболев заявил: «Я узнал об этом решении по публикациям в Интернете, были снимки с таких ракурсов, где у нас все плохо. Но ни одного человека на приемке поля не было. Все решения принимались по снимкам. Но ведь пока не вышел на поле, не определишь. Отталкиваться нужно не от цвета травы, а от качества. Поле у нас ровное и качественное. Бразильцы «Шахтера» вообще на пляже играли!

Я понимаю, что такое поле, сколько труда вложено. Сюда ведь ни один человек не при­ехал. Решение принимал Дегтярь (директор матча. – Ред.). Я ему говорил: надень мягкую обувь и пройди, посмотришь, есть ли кочки».

После этого Соболев заявил о ликвидации клуба: «Вся инфраструктура перейдет детской школе. «Полтава» однозначно снимается, я в этом цирке участвовать не буду. Болельщиков надо уважать! У нас о популяризации футбола забыли. Так сложились обсто­ятельства в украинском футболе. Футбол с детей начинается, а не с приглашения бразильцев».

Теперь формально «Полтаве» должно быть засчитано техническое поражение, но решение о наказании будет принято на следующей неделе.

И еще об одном странном решении ФФУ.

КДК постановил снять с «Днепра» три очка за невыполнение решений органов правосудия ФФУ. О каких именно решениях идет речь, пока остается неизвестными. Похоже, это делается, чтобы дать «Карпатам» больше шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге.

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