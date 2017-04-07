07.04.2017

Скандал

Так заявляют жители села Грейгова Витовского района, которых коррупционеры из Госгеокадастра лишают возможности содержать коров в личном хозяйстве.

Режут по-живому

ЖИТЕЛИ были очень возмущены, когда в селе появился незнакомец на крутой иномарке и заявил в сельсовете, что местное пастбище на 18 гектаров стало частной собственностью. Землеустроитель Анатолий Дударенко сверил представленные им документы с публичной кадастровой картой и убедился, что владельцами пастбища стали девять человек, не имевших никакого отношения к селу. Такой поворот дел настолько возмутил людей, что они пришли к сельсовету и даже грозили посадить на вилы сельского голову Анатолия Швеца, думая, что он обманул их, провернув какую-то махинацию.

– Я по профессии водитель, жена-медработник, – рассказывает Николай Пономаренко. – А поскольку работу в селе сегодня найти невозможно, то выручает нас только то, что держим четырех коров. Ведь нам надо поднимать на ноги двух сыновей. Один студент, другой тринадцатилетний школьник. Держать скот сейчас очень накладно. В последнее время очень подорожали корма. Да и уход за животными отнимает много сил. Утром рано встаем, надо напоить, накормить, подоить, обиходить наших коровушек. А потом каждое утро отправляемся дизельным поездом в Николаев продавать на рынке молочные продукты. Из-за резкого скачка цен на продукты и другие товары вырученных денег нам едва хватает на то, чтобы покрыть текущие расходы семьи. А ведь так хочется еще отложить денег на будущее образование младшего сына. Известие о потере сельского пастбища мы воспринимаем как катастрофу для семьи.

О том, что коровы являются кормилицами для их семей, заявляют также Галина Кобец, Оксана Гурина, Алексей Бреславский и другие жители села. Ведь многие из них в три часа ночи уже на ногах, чтобы успеть к семи утра на рынок в областной центр. Такой изматывающий график, не признающий выходных дней, дает возможность людям только выжить и практически не позволяет в последнее время какую-то копейку отложить на будущее. «Хотя президент Петр Порошенко заявлял, вступая в должность, что все мы будем жить по-новому, разгул коррупционных сделок в районе с землей опускает нас сегодня за черту выживания», – заявляют грейговцы.

Бюрократам сельсовет не указ

–В АВГУСТЕ прошлого года, – говорит Анатолий Швец, – наш сельсовет подал в Витовский отдел Госгеокадастра заявку на оформление земель сельскохозяйственного назначения в коммунальную собственность для коллективного пастбища. Фактически здесь уже три десятка лет использовали эти 18 гектаров земли для выпаса коров. Расчистили территорию участка, в складчину организовали водопой для животных, поставили приборы учета воды. Кстати, под пастбищем проходят водопроводные трубы, питающие четыре улицы села. Все материалы, которые от нас потребовали в Госгеокадастре, мы подготовили и доставили без каких-либо задержек в установленные сроки. И стали ждать разрешения на разработку проекта землеустройства по отведению данного земельного участка.

Однако чиновники почему-то не спешили выдавать разрешение сельсовету. А в начале ноября прошлого года Анатолий Григорьевич получил сообщение, что на пастбище есть три претендента. И отсутствие ответа на него в течение десяти дней будет расценено как согласие на выделение земель «счастливой» троице. На участок «положили глаз» глава правления известного в области частного акционерного общества «Явкинский элеватор» Вадим Яцков, его сын Ярослав и дочь Екатерина. Естественно, что сельсовет, не раздумывая, отказался давать требуемое «мутными» бюрократами согласие.

А вот с оформлением заявки сельсовета на пастбище чиновники по-прежнему продолжали тянуть, выдумывая различные отговорки. В конце декабря отдел Госгеокадастра опять обратился к Грейговскому сельсовету за согласованием на передачу земли под пастбищем в частные руки уже девяти гражданам. И опять сельсовету дали только десять дней на раздумья. В этом согласовании сельсовет также отказал. Однако это нашим бюрократам, как говорится, не указ, и они преспокойно, бесплатно выделили девяти «счастливчикам» по два гектара земли для ведения личного сельского хозяйства. Умножаем два на девять и понимаем, что от 18 гектаров пастбища ничего не остается.

Собираются перекрыть железную дорогу

СРЕДИ «счастливчиков» двое Яцковых, а также два сельских пенсионера возрастом 74 и 79 лет из Житомирской области, откуда родом Вадим Яцков. И грейговцы очень удивляются, как житомирские пенсионеры будут обрабатывать выделенные им на Николаевщине гектары. В «счастливчиках» нет никого из жителей Грейгова, хотя среди них очень много желающих получить землю для ведения личного крестьянского или фермерского хозяйства, для садоводства. Но больше всего грейговцев возмущает то, что чиновники Витовского отдела Госгеокадастра, всячески затягивающие оформление документов на общественное сельское пастбище, обеспечили быстрое оформление документов на эту землю в интересах нужных им людей.

Чтобы сразу же лишить грейговцев выпаса для коров, представитель «счастливчиков» договорился с руководителем хозяйства «Прометей-сервис» Михаилом Любченко, чтобы он продисковал все пастбище. Уже после того, как зеленый луг превратился в черный массив, Любченко осознал масштаб содеянного им и пообещал грейговцам, что засеет участок семенами люцерны, купленными за собственные деньги. Однако на это ему нужно разрешение новых владельцев участка.

О безобразных действиях чиновников Госгеокадастра грейговцы уже сообщили в Верховную Раду, написали обращение в областную прокуратуру, собираются отстаивать свои права в суде. Без пастбища селянам невозможно прокормить коров, а без коров невозможно выжить. «Если справедливое решение вопроса с восстановлением пастбища будет затягиваться, то мы перекроем проходящую рядом с селом железную дорогу», – заявляют грейговцы.



Николаевская область.