Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / К зиме готовимся весной

07.04.2017 «Весной самое время заняться аэротерапией, чтобы к следующей зиме укрепить иммунитет и забыть о простудах», – говорит инструктор лечебной физкультуры Игорь ОМЕЛЬЧЕНКО. – ИГОРЬ Александрович, наш читатель Павел Лифшиц из Бердичева Житомирской области написал: «За эту зиму я дважды переболел простудой, и теперь твердо решил закаляться. Слышал, что здорово укрепляет иммунитет аэротерапия. Расскажите, пожалуйста, о ней подробней».

– Аэротерапия – лечение воздухом. Полностью или частично обнаженное тело человека подвергается дозированному воздействию воздушных масс. Лучше всего такие процедуры делать на берегу водоемов, в лесу, саду, парке, в горах. В крайнем случае, подойдет балкон городской квартиры и даже хорошо проветренная комната с открытым окном. Под воздействием воздуха в организме человека улучшается обмен веществ, тонизируется мышечная и нервная система, тренируется терморегуляция, успокаиваются эмоции, снижается возбудимость, улучшается аппетит, сон, поднимается настроение, ощущается прилив бодрости. А еще нормализуется артериальное давление, ускоряется кровоток, улучшается работа сердца и легких, активизируется иммунная система.

–Как это объяснить?

– Болезнь – потеря организмом способности адаптироваться, то есть приспосабливаться к меняющейся внешней среде. Благодаря воздействию воздуха на обнаженное тело мы вынуждаем организм напрягать адаптационную систему. Она тренируется, лучше работает, а значит, в осенне-зимний период ей будет легче защищать нас от простуд.

– Жительница Чернигова Ольга Лях пишет: «Принимала воздушные ванны на балконе летом и осенью, а в но­ябре, когда похолодало, прекратила. Побоялась, что организм не выдержит нагрузки, и я заболею. Когда температура воздуха плюс 5, видимо, сердце и легкие тоже охлаждаются? Не опасно ли это?»

– Не опасно, потому что здоровый человеческий организм сохраняет стабильную температуру тела даже тогда, когда температура окружающей среды меняется. Если на улице жарко, наш организм усиливает потоотделение, благодаря этому снижается температура внутренних органов. А когда на улице холодно, организм, используя резервы системы терморегуляции, повышает температуру внутри тела, не допуская переохлаждения. Так что страхи вашей читательницы напрасны. Но многие люди подсознательно боятся холода, считая, что он несет болезни. Это не совсем так. Если хотите жить долго и не болеть, полюбите холод, воспринимайте его как своего друга, тренера. Но чтобы не простудиться во время воздушных ванн, соблюдайте осторожность. Начните аэротерапию весной или летом, с 2-3 минут. Раздевайтесь по пояс, принимая воздушную ванну, энергично делайте упражнения, нагружая мышцы тех участков тела, которые попадают под воздушные потоки. Тогда вам не будет холодно. С каждым занятием увеличивайте продолжительность сеанса аэротерапии на 1-2 минуты. Прислушивайтесь к своему организму, ориентируйтесь по самочувствию.

– Интересное письмо получили мы из Николаева от Олега Ганюкова. «Закаливая организм, укрепляя мышечную систему и повышая выносливость, нужно ли делать то, чего не хочется? – спрашивает читатель. – Если утром не хочется делать зарядку, заставлять ли себя?»

– Если это просто лень, то нужно ее изгонять из сознания и заставлять себя трудиться над своим телом. Но иногда мы путаем лень с сигналом SOS, который подает больной или утомленный до предела организм. В этом случае его не стоит насиловать. Научитесь различать эти два состояния.

– Галина Арбузова из Запорожья сетует, мол, раньше нетрудно было купить абонемент в плавательный бассейн даже простому рабочему, а сейчас и абонементы очень дорогие, и бассейнов стало мало…

– Да, проблема такая есть. Плавание – прекрасный вид физической нагрузки, гармонично развивающий все тело, тренирующий иммунную систему. Посоветую в летний период плавать на оборудованных пляжах. Частично заменит занятия в бассейне упражнение «Плавание». Выйдите утром на балкон, разденьтесь до пояса и сымитируйте движения пловца, плывущего брассом, «по-лягушачьи». Полуприсев, сделайте вдох, затем оттолкнитесь ногами от пола и, выпрямляя ноги, сделайте с напряжением мышц энергичное движение руками перед грудью, как бы разводя воду от центра груди в стороны. Чтобы создать полную иллюзию плавания, поставьте перед собой картинку с морским пейзажем, включите на проигрывателе запись морского прибоя. Это упражнение не только закаливает организм и укрепляет более половины всех мышц, оно тренирует сердце, легкие, успокаивает нервы, а также помогает согнать лишний вес. Не выходя из дома, вы можете сжечь сотни калорий, постепенно доведя пульс до 120-130 ударов в минуту. Но перед тренировкой посоветуйтесь с врачом.

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