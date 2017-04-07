07.04.2017

Коррупция в медицине

Для того чтобы незаконно стать человеком «с ограниченными возможностями», жителю Львовщины нужно выложить от четырех до восьми тысяч гривен. Точно такие же суммы «выколачиваются» с больных, претендующих на законную инвалидность.

Кто покупает справки

В НАЧАЛЕ марта работники областного СБУ вместе с сотрудниками местной полиции задержали во время получения взятки (в размере четырех тысяч гривен) руководителя одной из районных медико-социальных экспертиз (МСЭК) коммунального учреждения Львовского областного совета «Львовский областной центр медико-социальной экспертизы». В ходе следственных действий было установлено, что данное должностное лицо, «неправомірну вигоду» пыталось получить за «нестворення штучних перепон» жителю Львова, который на законных основаниях оформлял группу инвалидности. По предварительной информации, подобных эпизодов правоохранители зафиксировали около полутора десятков. Фигурируют в них не только те, кто болен по-настоящему, но и граждане, которые незаконно попытались стать инвалидами. Известно, что для «покупки» инвалидности им приходилось выкладывать от четырех до восьми тысяч гривен (примечательно, что точно такие же суммы «выколачивались» за оформление группы инвалидности и у тяжело больных граждан).

В числе лиц, претендующих на липовую инвалидность, оказались молодые люди, не желающие идти в армию, а также те, кто надеялся получить льготы при поступлении в вуз. Еще одна категория – мелкие предприниматели, надеющиеся получить при помощи инвалидности налоговые послабления. Нашлись и такие (из числа местных безработных), кто хотел при помощи справки об инвалидности обеспечить себе достойную пенсию…

Нет денег – нет группы

ЖИТЕЛЬНИЦА Старого Самбора, 62-летняя Галина Заячук (фамилия изменена), последние четыре года болеет туберкулезом легких. Несмотря на медицинские заключения, выписки из больниц, группу инвалидности пенсионерка не могла получить более двух лет…

– Справку об инвалидности я изготавливала через медико-социальную экспертную комиссию Львовского регионального фтизиопульмонологического центра, – рассказывает Галина Заячук. – Первое, с чем столкнулась, – «странное» поведение членов комиссии. Вместо того чтобы изу­чать мои документы, они начали расспрашивать о моих близких родственниках, где и кем они работают, каково материальное состояние нашей семьи. То есть (и это было совершенно очевидно) хотели определить, в состоянии ли я заплатить за группу инвалидности. Далее, когда я не выказала никаких инициатив, намерений относительно дачи взятки, начались другие «странности»: в моих документах обнаружили «ошибки» и «неточности», для исправления которых мне предстояло пройти дополнительное обследование. Затем мои документы куда-то затерялись, «искали» их более трех месяцев.

– За время «хождений по мукам» я увидела, что имею дело с системой, – продолжает Галина Заячук, – что работники «туберкулезной» МСЭК действуют по хорошо подготовленной и обкатанной схеме, где у каждого своя роль. Медсестры напрямую требуют и принимают взятки, врачи выносят «нужные» (в зависимости от уплаченных сумм) решения о присвоении инвалидности. В случае же, если пациенты платить отказываются, создают для них невыносимые условия. В числе наиболее популярных «принудительно-вразумительных» мер было умышленное затягивание или перенос заседания комиссии и отправка больных на дополнительные обследования. Как следствие, больные могли месяцами ходить в медучреждение, часами «дежурить» под «мсэковскими» кабинетами – и все зря. Тот факт, что у них попросту нет денег, никого не интересовал. Слезы, мольбы, просьбы, скандалы во внимание не принимались. Все было подчинено принципу: «Нет денег – нет инвалидности».

В такой ситуации, к примеру, оказалась мать десятилетнего больного туберкулезом мальчика. За оформление инвалидности у женщины потребовали более четырех тысяч гривен. Столько денег у нее не было. Вынуждена была взять потребительский кредит. Однако и этого оказалось мало. Недостающую сумму пришлось занять в сельской церкви. Такая же участь постигла 75-летнего одинокого пенсионера, жителя горного поселка. Деньги на присвоение группы инвалидности он вынужден был зарабатывать, собирая милостыню в пригородных электричках.

– Как правило, больные платили за инвалидность от четырех до восьми тысяч гривен, – рассказывает Галина Заячук. – Лично с меня взяли четыре с половиной, «приободрив» тем, что это еще «по-божески», что другие выкладывают суммы, эквивалентные трем-четырем пенсиям по инвалидности, а с меня взяли в два раза меньше…



Львов.