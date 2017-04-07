07.04.2017

Советы юриста

Много бед в нашей жизни происходит по вине нечестных людей, которые до поры до времени скрывают свою сущность. А что если использовать детектор лжи для выявления таких личностей?

Письма на эту тему комментирует юрист Ирина НИЖНИК.

«Дочка устраивалась домработницей в семью одного богатого человека. Он заявил, что проверка на детекторе лжи обязательна. Мол, пройдешь ее – будешь у меня работать. Дочь отказалась, и на работу ее не взяли. Обязан ли наемный работник проходить проверку на детекторе лжи? Есть ли закон о проверке на детекторе лжи? По результатам этой проверки можно ли посадить человека в тюрьму?»

Светлана Никитична.

Запорожская область.



«ПРОВЕРКИ на детекторе лжи при приеме на высокооплачиваемую работу стали распространенным явлением в Украине. Появилось немало фирм, которые этим занимаются, требуя за услуги немалые деньги. Например, одноразовая проверка сотрудника на честность при приеме на работу стоит от 1500 до 2000 гривен, проверка одного из супругов на верность – 3000 гривен. Широко применяется детектор лжи при приеме на работу в полицию, а также во время служебных проверок в правоохранительных органах. Однако законодательство Украины не запрещает использовать детектор лжи, но и не разрешает его применение, за исключением служебной инструкции для персонала МВД. Если вам при приеме на работу будет предложено пройти проверку на детекторе лжи, вы должны знать, что, согласно закону, такая проверка – дело добровольное, и проводится лишь после того, как проверяемый дал письменное разрешение на нее. Перед проверкой надо обследоваться у врача, ведь при целом ряде заболеваний (например, при больном сердце) подвергаться проверке на детекторе лжи запрещено. Нельзя такой проверке подвергать беременных женщин.

Практика показывает, что проверка на детекторе лжи не гарантирует стопроцентной правды. Опытный лжец может обмануть детектор. Подтверждается это и работой новой полиции: хотя при отборе полицейских применяется детектор лжи, все равно среди стражей закона встречаются недобросовестные сотрудники. Учитывая это обсто­ятельство, для суда результаты проверки на детекторе лжи не являются стопроцентным доказательством. Суд их может учесть, но не как главные доказательства, а лишь как дополнительные или непрямые».



«Сын закончил вуз, но работу по специальности найти не может. Долго перебивался случайными заработками, а теперь заинтересовался работой полиграфолога. Чтобы им стать, нужно окончить курсы, заплатив полторы тысячи долларов. Хотелось бы знать, насколько серьезна эта профессия».

Иван Трофимович.

Николаев.

«СПЕЦИАЛЬНОСТЬ эксперта-полиграфолога, который проводит проверки на детекторе лжи (полиграфе), становится все более популярной. Однако при выборе такой профессии нужно учесть, что государство не аттестует полиграфологов, то есть организации и частные лица, проводящие такие экспертизы, не имеют на это ни государственного разрешения, ни лицензии, ни допуска. Это существенно ослабляет доказательный потенциал проверок на полиграфе. Чтобы стать полиграфологом, нужно, будучи несудимым, имея любое высшее образование, возраст не менее 25 лет, заплатить около полутора тысяч долларов за занятия на месячных курсах, потом 6 месяцев заниматься заочно. Получив свидетельство, вы можете приступать к работе. Но где гарантия, что и в этой профессии не возникнет та же самая проблема отсутствия вакансий?»