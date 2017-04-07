07.04.2017

Школа

Педагогика, как и всякая другая наука, невозможна без новаций и экспериментов, тем более в эпоху бурно развивающихся технологий. Но очень важно, чтобы новации и эксперименты приводили к положительному результату, а не наоборот. Сегодня поговорим о длящемся уже несколько лет в масштабах всей Украины экспериментальном научно-педагогическом проекте «Интеллект Украины» (далее «ИУ». – Авт.).

«Наверное, я тупая»

ПОВОДОМ для разговора стало письмо в «РГ» от родителей ученицы одной из школ Киевской области, которая обучается в классе по программе проекта. Вот небольшой отрывок из письма: «Отдали дочку в экспериментальный класс в 2012 году. Перспективы обнадеживали. Отличный кабинет, плазма во всю стену, приятная учительница. Поначалу все шло гладко, хотя были некоторые проблемы. Но главные проблемы начались, когда дочь перешла в старшую школу. Если в младшей дети делали уроки на продленке вместе с учителем, то теперь получают задания на дом. Задания довольно сложные, иногда, кажется, не по возрасту ученика. Кроме того, их непомерно много. Без участия родителей дочь справиться с ними не может и иногда со слезами на глазах говорит: «Наверное, я тупая». Времени для отдыха и развлечений у ребенка крайне мало. Учеба превратилась в муку. Думали, что такие проблемы только у нас. Поспрашивали других родителей. Оказывается – у многих то же самое».

В зобу дыханье сперло

В ЧЕМ же фишки эксперимента? Прежде всего, в усложненной программе (особенно по математике), ибо рассчитана она на способных детей. Есть в ней и необычные предметы: «Эврика», предполагающая развитие логического мышления; «Учимся вместе»», нацеленная на активизацию интереса к приобретению знаний. Привычные учебники заменили по многим предметам учебные одноцветные тетради с заданиями, в которых они, собственно, и выполняются. (Кстати, у меня невольно возникает вопрос: а не пропадает ли в связи с этим столь важная для юного ученика магия учебника с яркими, запоминающимися иллюстрациями? – Авт.). Большая часть времени уделяется интерактивному обу­чению с использованием большого экрана и компьютерной техники. Добавим к этому, что учеба в экспериментальном классе требует гораздо больших родительских материальных вложений, чем в обычной школе. Тетради, о которых упоминалось выше, нужно купить. Есть и другие расходы. Сегодня стоимость обу­чения стартует от 300 гривен. Это минимум.

На новоучрежденный эксперимент клюнули поначалу многие родители – по двум причинам. Во-первых, из соображения, перекочевавшего в несколько измененном виде из отечественной медицины: учиться (как и лечиться) даром – даром учиться. Сыграли роль и амбиции родителей. Им объясняли, что здесь будут учиться лучшие, будущая элита Украины. Кому из родителей не приятно осознавать, что их чадо среди избранных. Посему всеми правдами и неправдами стремились устроить ребенка в экспериментальный класс. Кстати, идею избранности многие педагоги внушали с первых дней учебы и детям. И малолетние гении не уставали подчеркивать: «Мы – интеллект Украины».

«Нереально много задают»

ПО СЛОВАМ Татьяны Пушенко, координатора по связям с общественностью научно-педагогического проекта «ИУ», «команда проекта делает все, для того чтобы ваши дети не только получили качественное образование, но и чувствовали себя уверенно и комфортно во время обучения».

Удается ли добиться авторам программы «ИУ» качественного образования и обещанных уверенности и комфорта во время обучения? Полистаем страницы родительского интернет-форума. Мнения разные, но заметьте, как меняются они на пути их чад от младших классов к старшим.

«Мой сын учится по этой программе. Второй класс. Но мой сын тянет. Оценки ниже девятки не приносит. Сама программа очень интересная, для уровня выше среднего. Детям нравится интерактивность. Смотрят обучающие видео на огромной плазме. Я считаю, что в наш век гаджетов и цифровых технологий детей нужно завлекать и увлекать и таким способом в том числе. Очень много заданий на логику и развитие памяти, и уже есть видимый результат. Я считаю этот проект очень удачным!»

«Я очень недовольна. Ребенок перешел в пятый класс. Выяснилось, что есть пробелы в знаниях, к тому же выработалась привычка все решать или в уме или в рабочих тетрадках. Совершенно не умеет записывать задачи (за это снижают баллы). Много таких нюансов, которые проявились уже после начальной школы. Нереально много задают. Много знаний, но ни о чем, и не понятно, как их применять. А того, что требуют по общеобразовательной программе, у ребенка нет».

«В четвертом классе перевели сына в обычный класс. В «ИУ» были неподъемные домашние задания. Уроки делали сами, а сын тупо за нами наблюдал, ничего не понимая. Математика хромала, ребенок на уроках скучал. Сейчас учится с удовольствием».

«Сравнила задание на дом по одной из тем по языку в обычной школе и в «ИУ». Там – одно правило и одно упражнение. Здесь же упражнений не счесть, а напоследок – написать целое сочинение. Никому ненужные расчеты по математике, куча разных способов умножения, деления с остатком, много знаний, которые нужны будут в старших классах, а не сейчас».

Образование или развод на деньги?

ЖАЛОБ много. Родители устали готовить уроки за детей, а порой и сами уже не справляются. В последнем случае их делают учителя (те же, что преподают) за отдельную плату. Ну не профанация ли?

Неудивительно, что, почесав затылки, многие родители переводят детей в обычные классы. А в Харькове от «ИУ» отказались родители одной из гимназий целым классом. Прецедент. Аргументов было предоставлено множество. Основной: смогут ли дети сдать обязательное ЗНО после четвертого класса, которое рассчитано на то, чтобы ребенок владел программой обычной школы в полном объеме?

Возникает вопрос: обеспечит ли эксперимент «ИУ» качественные знания, которые должны быть основой всего дальнейшего обу­чения или, как выразился один из участников интернет-дискуссии, «это просто развод родителей на деньги под мурлыканье, что их дети самые-самые, не уточняя в чем». Надо иметь мужество задуматься над этим профильному министерству и самим педагогам.



P. S. Приглашаем учителей и родителей подключиться к обсуждению темы.