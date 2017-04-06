06.04.2017

1 апреля во всем мире отмечали день шутки, день розыгрышей. МИД РФ, например, разместил в Facebook список услуг, оказываемых министерством через автоответчик. Услуги были замечательные: заказать звонок российского дипломата, воспользоваться услугами русских хакеров или обратиться по вопросам вмешательства в выборы. И ведь многие «купились»…

День торжества экcперимента

У НАС в/на Украине 1 апреля считается «Днем Дурака». Поэтому и шутки дурацкие – именно с 1 апреля, согласно постановлению Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, украинцам придется отдельно платить абонентскую плату за распределение природного газа. Не будем считать, специалисты уже подсчитали: это однозначное ПОВЫШЕНИЕ.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, это просто эксперимент. Якобы правительство хочет посмотреть, как введенный тариф отразится «на среднем чеке, счете».

У нас страна какого-то беспрерывного и безумного эксперимента над населением. Гройсман экспериментирует над счетами и чеками, заграничная Уляна – и.о. министра здравоохранения – над здоровьем и кошельком населения одновременно. Практика же такова: и без того нищее население обирают до нитки. Результат тоже налицо – население сокращается; кому некуда бежать, тот рано или поздно загнется.

Впрочем, подробнее об этом очередном эксперименте над народом почитайте на следующей странице газеты, а я позволю себе привести лишь мнение Юлии Тимошенко, которую представлять не надо: «Я видела любой цинизм в политике после Революции достоинства, но этот цинизм зашкаливает. Взять еще раз плату за то, что людей подключили когда-то, возможно, еще в советские времена, к газовым сетям – это уже переходит все границы здравого смысла и морали».

Относительно «перехода всех границ» я с Юлией Владимировной категорически не согласен. Во-первых, изобретатели налогов вовремя одумались и сообщили, что это вовсе не «плата за подключение», а компенсация за то, что газ царапает трубы изнутри. Во-вторых, чуть позже они взяли тайм-аут на четыре месяца, чтобы придумать отмазку получше. А с другой стороны, у правительства есть возможность ввести еще оплату за транспортировку воды, электричества и за транспортировку воздуха – ветер не должен дуть даром.

Контры

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ прокурор Украины Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild отверг возможность предоставления амнистии ополченцам Донбасса и, следовательно, мирного урегулирования конфликта.

Что на деле означает сие категорическое утверждение генпрокурора, незнакомого с азами права? Что Минские договоренности похоронены уже публично и что война будет продолжаться.

О том же говорят и необычно резкие действия, последовавшие после убийства полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе. Буквально на следующий день после взрыва джипа полковника было введено чрезвычайное положение в Мариуполе и в Донецкой области, а в МВД сообщили о начале контртеррористической операции. Означает это общеизвестные и знакомые деяния. Понятно, что смерть полковника (занимавшегося, по слухам, контрабандой оружия из зоны АТО) не более чем повод, поэтому нельзя исключать, что его убрали свои же. Введут дополнительные силы Нацгвардии, СБУ. Начнут «зачистку» территории, появятся сообщения об обнаружении, аресте, а то и об уничтожении пары десятков агентурных сетей и диверсионных групп.

Тут и к экспертам обращаться не надо, достаточно внимательно прочесть хотя бы «Историю Великой Отечественной войны» – подобные действия с любой противостоящей стороны означали грядущее наступление.

Для чего «им» это надо, читайте дальше.

…мать родна

«ДЕПУТАТЫ Верховной Рады начали регистрировать декларации по доходам и имуществу за 2016 год. Первым, конечно же, выделился президент страны – Петр Порошенко, заработавший за 12 месяцев свыше 500 000 долларов и достроив на одном из своих многочисленных участков огромное поместье. Следующим эстафету принял Арсен Аваков. Министр внутренних дел Украины подал электронную декларацию, в которой обнаружились целые коллекции драгоценностей, антиквариат и изысканные вина. Однако это лишь вершина айсберга. Далее по списку идут автомобили, многочисленные квартиры и участки в собственности, что, впрочем, также не стало большой новостью. У президента все равно больше. Главной отметкой в списке господина Авакова стали акции нескольких компаний. Общая стоимость всех ценных бумаг, по средним подсчетам, составляет более 11 миллионов гривен. Все это добро министр смог скопить всего лишь за время пребывания на посту, а именно за годы правления Порошенко» (politikus.ru).

Просматривая декларации по украинским источникам, отмечу, что более мелкие «участники» совсем не в обиде. У кого квартирка прибавилась, да не одна, у кого дом с участком. И почти у всех – увеличение налички. Теперь сложите два и два и получите пять. За догадку.