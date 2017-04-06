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Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Весомый «здобуток»!

06.04.2017 За чертой бедности – 60 процентов украинцев Курсом «перемог» ОБ этом, как мы упоминали в прошлом номере, заявил на пресс-конференции постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер. И уточнил, что помимо этого, «мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью».

Представляя отчет ООН по развитию человечества, Уокер отметил, что «в этом отчете есть полезная информация, которая может быть использована для Украины, учитывая ее специфический контекст», после чего последовало: «Сенкью». Что имел в виду пан из ООН под «специфическим контекстом», толком так и не удалось понять. Может быть, из-за специфики перевода с дипломатичного английского на украинский просторечный.

Хотя мистер Уокер за два года пребывания в Украине уже должен был хорошо освоиться с нашей спецификой. Когда он прибыл в октябре 2014, сразу заверил, что будет уделять внимание как участию ООН в реабилитации территорий востока Украины и помощи пострадавшему от конфликта населению, так и вопросам обеспечения устойчивого экономического развития Украины. Нил Уокер до назначения в Киев работал координатором системы ООН и представителем Пограммы развития ООН в Бангладеш. Видно, наши местные реалии сильно отличаются от чисто азиатских. Выполнено из обещанного – кот наплакал.

А из невнятного перевода можно было только уловить намеки координатора на то, что невозможно иметь очень хорошие данные и сетования, что затруднительно вести расчеты, когда одни показатели пытаются расти, а другие в то же время стремительно падают.



ДЛЯ того, чтобы понять, у кого показатели растут, украинцам не требуются особо точные инструменты. Благо декларации чиновничьей братии перестали быть секретом. Каким образом, кроме разбоя на большой дороге, может поднять свое благосостояние рядовой житель Укра­ины? Например, всего за год главный военный прокурор Анатолий Матиос стал богаче в 10 раз.

Если в 2015 году, судя по декларации, на посту соблюдения законности в сфере оборонного ведомства ему удалось честно заработать 150 тысяч гривен наличными, то уже в этом году, повысив свою бдительность, он со спокойной совестью задекларировал наличность в сумме 1,5 миллиона гривен. При этом непосредственно зарплата у прокурора увеличилась всего на 17 тысяч гривен, и за год он заработал 583018 гривен. Точно, как в аптеке. Так и хочется спросить (как в известном стихотворении Некрасова): «Откуда дровишки?» В два раза больше стала получать и жена Матиоса, заработавшая 1,8 миллиона гривен, в прошлом году ее зарплата была только 780 тысяч. Видно, ей пришлось «плясать» от другой печки. Причем семья жила, особо не ограничивая себя в расходах. Так, в октябре они обзавелись автомобилем Mercedes 2010 года за 690 тысяч.



НА лебединую песню похожа декларация главы ГФС Романа Насирова, недавно чуть не загремевшего за решетку за пока еще недоказанное нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. За подобное в советские времена не отпускали под залог, а ставили к стенке. Так же сейчас поступают в Китае. Натерпевшийся страху при экстрадиции с больничной койки на нары, страж налоговой дисциплины задекларировал скромные 1,13 миллиона долларов, 440 тысяч евро и 3,4 миллиона отечественной гривны наличными. В декларации за 2015 год у Насирова показатели особо не отличались – 1,6 миллиона долларов, 450 тысяч евро и 4,35 миллиона гривен. В банке «Богуслав» он сейчас держит всего 107 гривен, хотя еще год назад на счету лежало 1,678 миллиона гривен. Видимо, внесение 100 миллионов залога таки отразилось на общей картине благосостояния семейства, пришлось поскрести по сусекам, чтобы набрать нужную сумму. Кстати, подтверждением старой истины «деньги идут к деньгам» является тот факт, что «матерой добытчицей» является и супруга главного налоговика. Жена Насирова Екатерина Глимбовская за год заработала 7,7 миллиона гривен, а еще задекларировала наличными 320 тысяч долларов и 240 тысяч евро. Яйца заботливо раскладываются по разным корзинкам.



НЕ тужит и бывший министр обороны, обещавший устроить парад в Севастополе, а вместо этого положивший немало парней в донецких «котлах». Валерий Гелетей, ныне глава Управления государственной охраны в прошлом месяце стал владельцем внедорожника Mercedes, который обошелся ему всего в 1,430 миллиона гривен. Также семья купила квартиру на 190 квадратов за 2,5 миллиона гривен. А заработок Гелетея в прошлом году был более чем скромный: всего 585 тысяч гривен (в 2015-м он получил более чем вдвое меньше – 217 тысяч). Зарплата его супруги составила скромные 69 тысяч.

Вероятно, эти «контексты» хорошо знакомы Нилу Уокеру с его 26-летним опытом работы на должностях высокого уровня в ООН. Да не хватает ему мощи Геркулеса, чтобы наладить очистку местной конюшни.

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