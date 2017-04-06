06.04.2017

«У Николая Петровца золотые руки», – так отрекомендовал молодого слесаря по ремонту подвижного состава начальник вагоноремонтной мастерской трамвайного парка №1 КП «Запорожэлектротранс» Юрий Карпов.

В трампарке появился вовремя

НИКОЛАЙ с удовольствием показывает свое хозяйство. В цехе с десяток трамвайных вагонов разной степени готовности, между ними колесные тележки и другие узлы вагонов. В просторной мастерской организован капитальный ремонт трамваев. Если в других городах отработавшие ресурс вагоны списали и порезали на металлолом, то в Запорожье их сохранили и уже который год капитально ремонтируют. Это не от хорошей жизни, а от нехватки средств, ведь на новые машины нужны миллионы, которых нынче нет. Конечно, требуется соответствующая производственная база и квалифицированные специалисты. А еще – стабильное финансирование. Последний и очень важный компонент обеспечило предприятие «Мотор Сич», выделив КП «Запорожэлектротранс» в 2013 году восемь миллионов гривен инвестиций.

– А я и начал работать слесарем в январе 2013 года, – рассказывает Николай. – Пригласил меня бригадир сборочного участка Василий Федорович Унчанский. Он хорошо знает моих родителей, которые здесь проработали не один год. Мама Татьяна Николаевна была водителем троллейбуса и отсюда ушла на пенсию, отец Михаил Николаевич еще продолжает трудиться слесарем, только уже в первом троллейбусном парке. Меня приняли слесарем третьего разряда, и я включился в капитальный ремонт 25 первых трамваев. Определенный опыт уже был.

В Москве копейку заработал и жену нашел

ПЕТРОВЕЦ рассказал, что после 9-го класса в 2002 году поступил в автодорожный лицей № 2. В течение двух лет Николай хорошо овладел навыками электросварщика. В качестве дипломной работы ему и еще некоторым ребятам доверили варить ажурный металлический забор вокруг лицея. За эту работу парень получил высший балл. Забор до сих пор радует глаз и подтверждает квалификацию выпускника. Приезжая к дедушке и бабушке в село Ягнятин Житомирской области, помогал там выполнять сварочные работы. А еще Коля решил выучиться на водителя категории ВС, чтобы ездить на легковых и грузовых машинах.

Родители в это время уехали трудиться в Москву, потому что у них на работе стали задерживать зарплату. Устроились в троллейбусный парк. Отец – слесарем, а мать – водителем. Для проживания сняли квартиру. Через время пригласили туда и младшего сына Николая. Он тоже устроился в троллейбусном парке – водил легковые и грузовые машины. Добрый десяток машин разных марок освоил. Зимой приходилось чистить от снега территорию парка. Познакомился там с такой же заробитчанкой, как и сам, Лидой из Молдавии. Она в парке была прачкой, еще и троллейбусы убирала. Молодые решили пожениться и в конце 2012 года вернулись в Запорожье. Поселились в родительской квартире. В следующем году Лида родила дочку Вику. А Николай устроился на работу в трамвайный парк.

«Работаем с настроением»

– МЕНЯ приятно удивило, что фронт работ большой, а не просто отдельная операция, – рассказывает собеседник. – Это ремонт трамвайных тележек и других частей машин. Трамвай полностью разбираем, оставляем кузов и провода. Потом поэтапно все обновляем. На одной тележке не зацикливаемся. Наша бригада из восьми человек занимается всем, кроме электрочасти. Бригадир Василий Федорович, как и мне в свое время, подсказывает молодым, что и как делать. Иной раз и я что-то советую. На заключительной стадии сборки мы друг другу помогаем. Работа требует внимания, сноровки и ответственности.

– А какие инструменты используете?

– Самые разные ключи, применяем также «болгарки», электродрели.

– Со сваркой дело имеете?

– Этим занимается отдельная группа рабочих. У нас сборочный участок. Если требуется какая-то деталь, даем точные размеры токарям, и они вытачивают.

– Как вам после Москвы?

– Вполне комфортно. Главное, что это дома. Работа в одну смену, с 7 и до 16 часов. Да, бывают иногда случаи, что надо подогнать работу в выходной. Соглашаюсь без проблем: понимаю, что надо. Зимой в цехе тепло, сейчас обновляют душевые и комнаты переодевания. А главное – вовремя выплачивают аванс и получку. Жена довольна. Сейчас и сама вышла на работу.

Сегодня не только наш участок, а и весь коллектив трампарка доволен ритмичной работой. Неоднократно встречались на производстве во время выпуска на линию обновленных трамваев с руководителем «Мотор Сичи» Вячеславом Богуслаевым. С интересом слушали и мэра Владимира Буряка, который поручил разработать программу «Запорожский трамвай», и под нее были выделены средства. Скоро получим кузов первого нового трамвая европейского типа. А дальше своими силами наполним его всем необходимым. И таким образом удешевим покупку втрое. И горожанам приятно, и мы работаем с настроением. Гордимся, что все ответственно подошли к разработке этой программы. Если все получится, еще и для других городов будем делать кузова.



Запорожье.