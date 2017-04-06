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06.04.2017 Угроза номер один ТАК можно утверждать, несмотря на то, что личность, нажавшая пусковую кнопку бомбы 3 апреля в петербургском метро, уже названа. По версии следователей, взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» был осуществлен террористом-смертником, 22-летним выходцем из Киргизии Акбаржоном Джалиловым.

Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Таким образом было предотвращено гораздо большее число жертв, так как заряд в бомбе, сделанной из огнетушителя, был втрое мощнее, чем разорвавшийся в вагоне.

И в первом и во втором случаях обнаружены, языком следователей, биологические материалы, принадлежащие Джалилову.



ЭТА трагедия обострила вопросы безопасности и противостояния терроризму во всех странах СНГ. Начнем с малого, с предположения, что два миллиарда рублей, потраченных в России на средства защиты, такие как рамки металлоискателей, могут оказаться вложенными в металлолом, если обслуживающий их персонал халатно относится к своим обязанностям. Человеческий фактор остается на первом месте.

Но главным остается вопрос: зачем и кому это выгодно? Как справедливо считает большинство экспертов, теракт был специально приурочен к визиту в Санкт-Петербург президента Путина, что выводит ЧП на новый уровень террористических угроз. Момент подрыва в метро явно не случайно совпал со временем, когда Путин завершив свою встречу на медиафоруме с представителями Общероссийского национального фронта, должен был начать переговоры с президентом Беларуси Лукашенко. Это было предупреждение обоим президентам с намеком на необходимость кардинального изменения своего курса. Вечером того же дня Путин отправился на место трагедии возле станции «Технологический институт» и возложил цветы к месту, куда в знак скорби несли цветы жители города. Тем самым, языком дипломатических жестов, он дал знать, что не боится угроз и курс останется неизменным.



УТОЧНИМ эти выводы. Во-первых, Питер – знаковый для Путина город. Во-вторых, приезд главы государства всегда означает принятие особых мер безопасности всеми правоохранительными органами. В таких условиях теракт является прямым вызовом власти – террористы хотели доказать, что власть не контролирует ситуацию до конца. Террористы, бросая вызов главе государства, подрывают и всю государственную систему, пытаясь показать ее слабость и несостоятельность.

Пользуясь этим поводом, неимоверный ажиотаж подняла в своих рядах российская «пятая колонна». В России она еще более обширна, чем в Украине. Рассуждать в этих условиях о том, что взрывы «выгодны Путину», могут только люди, живущие без участия мозга. По этой логике, теракты во Франции, куда более многочисленные и кровавые, выгодны Олланду, а в Германии – Меркель.

Несколько примеров от воинственных либералов: «Теракт очень кстати для власти, перед лицом террористической опасности закрутить гайки для своего народа – святое дело».

«Ребята, вы у власти – вы и облажались. Это при вас, тупицах, взорвали метро в Питере, это вы не способны обеспечить безопасность российским гражданам. На хрен вы, такие импотенты, нужны народу?»…

Все это на фоне недавних протестных акций против коррупции (которую, как мы знаем по украинскому опыту, при помощи толпы на улицах не одолеть) выглядит звеньями одной цепи. А предстоят еще похороны Евтушенко – отличный повод собрать уже более агрессивную массовку.



НЕСМОТРЯ на подобную истерию и в украинских соцсетях, имеются у нас и другие примеры. Так, в Запорожье на улицах появились листовки: «Питер, родной, держись! Запорожье с тобой! Мы с тобой, Россия #Мы Вместе».

Жители Донецка вышли на траурный митинг в память жертв теракта в петербургском метро. Мероприятие прошло в сквере «Первомайский» возле площади Ленина.

Что касается Европы, то самые символичные объекты Белграда по вечерам при помощи иллюминации были окрашены в цвета флага России в знак солидарности с безвинными жертвами. В Дрездене главный Концертный зал тоже был раскрашен цветами флага России. Несмотря на просьбы инициаторов, в Берлине Бранденбургские ворота остались во мраке. В полночь 4 апреля в Париже была погашена иллюминация на Эйфелевой башне в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге.

А тем временем в Киеве вандалы отличились осквернением основания стелы мемориала Вечной Славы. Бронзовые детали, обрамля­ющие Вечный огонь, вообще исчезли. К теракту это отношения не имеет, но все-таки осадок остается…

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