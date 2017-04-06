06.04.2017

Финансы и романсы

НБУ не сумел выполнить свою главную задачу и обеспечить кредитование украинской экономики коммерческими банками. В свою очередь правительство столкнулось с проблемой колоссального внутреннего долга, вернуть который оно уже просто не в состоянии. На эти проблемы, выступая в Киеве перед журналистами, обратил внимание экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, с основными тезисами которого мы знакомим читателей.

Зачистка банков

…МИССИЯ Гонтаревой по наведению порядка в банковской сфере была невыполнимой, поскольку изначально неправильно сформулирована. Поэтому сегодня мы оказались перед лицом продолжения серьезного кризиса в банковской системе. Думаю, есть еще один аспект банковской зачистки от украинских коммерческих банков. Как считают многие банкиры, к которым я присоединяюсь, зачистка идет с той целью, чтобы освободить поле для прихода на украинский рынок крупных иностранных коммерческих банков, как произошло в целом ряде стран Восточной Европы, где практически не осталось национальных коммерческих банков.

Экономика без кредитов

…НАЦИОНАЛЬНЫЙ банк Украины не обеспечил эффективное кредитование экономики, что является основной функцией Нацбанка. Номинальный объем кредитных вложений в экономику по состоянию на февраль 2017 года несколько выше, чем в 2013 году. Сейчас они составляют 974,6 миллиарда гривен против 910,8 миллиарда в 2013 году. Однако нужно принять во внимание, что в этот период имела место высокая инфляция и произошло серьезное падение курса гривны. Поэтому если пересчитать объемы кредитных вложений всех коммерческих банков в экономику, то получается, что выданные кредиты по состоянию на февраль 2017 года составляют в долларах только 32 процента от уровня 2013 года. Это значит, что произошла не только зачистка банков, но и зачистка реального сектора от предоставляемых кредитов, что не могло не сказаться на состоянии этого сектора.

Как утверждают банкиры, средства для кредитования есть, но просто некому давать кредиты – очень высоки риски невозврата. И причины здесь не только экономические, но и политические. Каждый день что-то происходит. Начинается блокада Донбасса – естественно, какие-то кредиты сразу же становятся невозвратными, и какие-то банки испытывают дополнительные сложности. Не стоит говорить, что прямая атака на коммерческие банки, в частности на банки с российским капиталом, их блокирование, бетонирование, разрушение банкоматов и прочее приведет в конце концов к уходу этих банков с украинского рынка, но Украине и ее экономике от этого не будет легче. И то, что власть не предпринимает никаких шагов, чтобы не допускать атак на банки, свидетельствует либо о колоссальной слабости власти, либо о том, что она буквально содействует таким незаконным действиям против коммерческих банков. И не так важно, с российским капиталом эти банки или нет. Все они являются украинскими банками, зарегистрированы и лицензированы в Украине, работают по украинскому законодательству.

Инфляционный навес

…ЕСЛИ кредитовать некого, то коммерческие банки, естественно, стремятся кредитовать правительство и бюджет. За январь 2017 года объем ОВГЗ в портфелях коммерческих банков увеличился на 29 миллиардов гривен и достиг 285 миллиардов. Это огромная сумма и серьезный прирост в ценные бумаги правительства. Если к этому учесть, что Нацбанк уже выкупил ОВГЗ на сумму 383 миллиарда гривен, то получается, что банковская система Украины вложила в обязательства правительства сумму, превышающую две трети всех кредитных вложений в экономику – 668 миллиардов гривен. Это огромная деформация: средства идут на кредитование бюджета, который ничего сам по себе не производит. Сюда же можно добавить, что в прошлом году средняя величина вложений в депозитные сертификаты Нацбанка составляла порядка 55 миллиардов гривен.

В целом получается, что такие вложения в непроизводственный сектор формируют очень мощный инфляционный навес на будущее, поскольку приходится платить по всем этим вложениям достаточно большие проценты. Выходит, что налоги украинских банков и предприятий начинают перераспределяться через бюджет в пользу коммерческих банков. Поэтому приходится повышать налоги и рано или поздно произойдет обвал этого навеса.

Без надежды на погашение

…СЕГОДНЯ идеальный украинский банк – это банк, который не кредитует экономику, который, кроме проведения расчетов и привлечения депозитов, вкладывает деньги в ОВГЗ и депозитные сертификаты. Такой банк, конечно, надежен, у него нет рисков, обанкротиться он может только вместе с государством. Но в итоге такая банковская система может и должна привести экономику к краху. Чудес не бывает. Если не начнется быстрый рост ВВП, что возможно только при притоке иностранных инвестиций и больших кредитных вложениях в экономику, то у нас возникнут очень серьезные проблемы, связанные с наращиванием финансовой пирамиды в банковской системе.

Сейчас начали достаточно много говорить о проблеме внутреннего долга. Есть проекты его реструктуризации. Я вспоминаю 90-е годы, когда мне довелось быть председателем Комитета по финансам и банковской деятельности. Тогда ведь тоже были накоплены огромные долги правительства по казначейским векселям перед Нацбанком в купоно-карбованцах. В итоге пошли на списание этих задолженностей. Думаю, сейчас, если пытаться навести порядок в финансах, то надо было бы пойти на списание задолженности правительства перед Нацбанком. Дальнейшая выплата огромных процентов становится просто неподъемной для правительства и государственного бюджета. А реструктуризация или просрочка во времени ни к чему не приведет – правительство уже никогда не сможет вернуть огромные суммы своих задолженностей.