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06.04.2017 Будем богатыми? НАЧНЕМ кратко, но с начала. После революции, победившей Донбасс, русский газ и наше достоинство, Кабинет министров Украины цену на газ для предприятий и населения только поднимал и повышал. Обещал: понижу, мол, понижу, а сам ею игрался по правилам, понятным только избранным и допущенным. А вот с 1 мая 2016 года правительство установило единую цену на газ для предприятий и населения на уровне 6879 гривен за одну тысячу кубометров. По словам главы правительства Гройсмана, данное решение было принято, чтобы устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года.

22 марта 2017 года Кабмин продлил до 1 апреля 2018 года спецобязательства «Нафтогазу» и других субъектов рынка газа по поставке газа для потребителей. А панове министры били себя кулаками в грудь, обещая не повышать цену газа для населения.

И вот уже 28 марта НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе и населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет складываться из двух компонентов: цена газа как товара (около шести гривен за один кубометр) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая абонплата). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

В Киеве поясняют, что речь идет о неком эксперименте. «Сейчас мы должны посмотреть, смоделировать, что такое постоянная составляющая самой абонплаты при небольшом среднестатистическом потреблении и как это отразится на среднем чеке, счете», – еще несколько дней назад «мудрствовал» премьер-министр Гройсман.

Ответ уже есть у экспертов: люди будут платить больше. «Это просто выдуманный, красиво оформленный документ, который приводит лишь к росту платы за газ – особенно для тех, у кого газовая плита и газовая колонка. Это жадность и глупость. И так люди не могут платить, у нас уровень задолженности населения сейчас 29,5 миллиарда гривен, еще год назад он был меньше девяти», – утверждает директор института города Александр Сергиенко.

Он также убежден, что выиграет от этого не государство, а олигархи. «Пять олигархов, владеющих облгазами, в результате введения абонплаты увеличивают свое состояние где-то на семь миллиардов ежегодно», – говорит специалист. Сами же частные облгазы за пользование сетями не платят государству ни копейки. Я склонен ему верить.

Премьер-министр Владимир Гройсман 1 апреля заявил о недопустимости увеличения платы за газ для населения после введения абонплаты и потребовал от

НКРЭКУ пересмотреть данное решение.

Если это шутка или очередная игра премьера «в заботу о народе», то это подло и глупо. А если он говорит всерьез, то надо оперативно отменять или корректировать подобное решение.

Людям совершенно не понятен не только запутанный алгоритм начисления абонплаты за газ, но изначально и то, почему конкретные потребители должны ежемесячно платить за распределение газа независимо от фактического объема его потребления. А сельские жители вообще готовы судиться, поскольку воспринимают новый налог как дополнительную плату за эксплуатацию уличных сетей, прокладку которых и установку счетчиков они сами же уже оплатили!

Вал исков в суд, рост неплатежей со стороны населения, возмущение людей, рост социальной напряженности и недоверия к власти – вот настоящая цена глупой жадности, подвигнувшей к новому налогу – на пшик!

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