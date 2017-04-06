06.04.2017

УКРАИНА

• В марте на два процента подорожали так называемые социальные сорта белого и черного хлеба, сообщил агентству «ГолосUA» глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Сахар повысился в цене за месяц на 1,5 процента, или на 25 копеек, говорит эксперт.

• Создание новых антикоррупционных органов в Украине пока не дало результата, сказано в сообщении МВФ, разосланном по итогам окончания третьего пересмотра программы по сотрудничеству с Украиной. Основной реформой, в которой нуждается Украина, по мнению экспертов МВФ, является коррупционная.

• Возобновили свою работу консульские представительства Республики Польша в Украине, пишет «Слово и дело». Как отметили в посольстве, после обстрела гранатометом помещения Генерального консульства в Луцке Украина принимает необходимые меры для безопасности польских сотрудников дипломатической службы, дипломатических и консульских учреждений.

• В период с 2017 по 2020 годы Украина для обслуживания и погашения государственного долга в иностранной валюте должна выплатить 12,8 млрд долларов. Об этом в ходе брифинга в НБУ сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, передает УНИАН.

• «Укрзалізниця» во время пасхальных праздников с 13 по 18 апреля запускает шесть дополнительных поездов по наиболее востребованным маршрутам, информирует пресс-служба ведомства. Они будут следовать из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепр, а также из Львова и Харькова до Ужгорода. Кроме того, в эти же дни будет увеличена периодичность курсирования трех графиковых поездов в популярных направлениях.